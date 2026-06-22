De acordo com informações do jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport, o tradicional clube de Istambul, o Beşiktaş, está oferecendo ao sérvio — cujo contrato com a “Velha Senhora” vence no final de junho — um salário de dez milhões de euros por ano, além de um bônus de, no mínimo, cinco milhões na assinatura do contrato.
Traduzido por
Oferta gigantesca de milhões! O jogador que pode ser transferido para o FC Bayern de Munique parece estar sendo fortemente cortejado pelo Beşiktaş
No Beşiktaş, Vlahovic se encontraria com seu ex-técnico, Vincenzo Italiano. Os dois já trabalharam juntos na AC Florença. Sob o comando do técnico, Vlahovic marcou 17 gols em 22 partidas.
No entanto, segundo a reportagem, Vlahovic continua adiando sua decisão, pois, aos 26 anos, ele não estaria totalmente convencido com a possibilidade de deixar de jogar em uma das cinco principais ligas da Europa e atuar apenas na Liga Europa pelo Beşiktaş.
Ele continua esperando por uma oferta de um grande clube europeu, mas, entre os clubes que, segundo rumores, estariam interessados — como Atlético de Madrid, FC Barcelona e FC Bayern —, nenhum teria se mostrado disposto, até o momento, a atender às exigências do sérvio. Essas exigências seriam consideradas exageradas.
- Getty Images
Especulações sobre o futuro de Vlahovic
Depois que as negociações já eram consideradas fracassadas, a Juve tentou mais uma vez convencer Vlahovic a permanecer no clube. Segundo a Gazzetta, “a última oferta” dos Bianconeri prevê um contrato de um ano com um salário anual de até oito milhões de euros, incluindo bônus.
Atualmente, Vlahovic ainda é o jogador mais bem pago de toda a Série A, supostamente com doze milhões de euros por ano, mas, se quiser continuar em Turim, terá que aceitar uma redução significativa no salário.
Segundo informações recentes, Vlahovic já teria se resignado a uma redução em seus rendimentos. Até mesmo uma renovação por um ou dois anos estaria dentro de suas considerações.
Vlahovic deseja, a todo custo, continuar trabalhando com o técnico Luciano Spalletti. O técnico da Juve também estaria apostando em um centroavante fisicamente forte como Vlahovic, que, no entanto, ficou lesionado por um longo período na última temporada.
Houve rumores de que o FC Bayern estaria interessado em Vlahovic
Desde sua transferência para Turim, o atacante marcou um total de 68 gols em 168 partidas. Embora esse histórico seja sólido, ele fica aquém das expectativas que a Juventus tinha quando o clube investiu cerca de 85 milhões de euros na sua contratação da Fiorentina, no inverno de 2022.
Justamente o Bayern de Munique foi repetidamente associado ao atacante da seleção sérvia no passado. Após a saída de Nicolas Jackson, os muniquenses estão em busca de uma opção adicional para o ataque, atrás de Harry Kane.
Segundo reportagens da mídia, teria havido até mesmo conversas em maio entre dirigentes do Bayern e o jogador sobre uma possível transferência. Por um tempo, Munique foi considerada uma candidata promissora, mas, recentemente, as especulações a esse respeito diminuíram significativamente — também porque Ismael Saibari, um jogador ofensivo versátil, já está a caminho.
- (C)Getty Images
Dusan Vlahovic: Estatísticas da temporada 2025/26
Jogos: 23 Minutos em campo: 1.162 Gols: 10 Assistências: 2