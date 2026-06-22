Oferta gigantesca de milhões! O jogador que pode ser transferido para o FC Bayern de Munique parece estar sendo fortemente cortejado pelo Beşiktaş

No Beşiktaş, Vlahovic se encontraria com seu ex-técnico, Vincenzo Italiano. Os dois já trabalharam juntos na AC Florença. Sob o comando do técnico, Vlahovic marcou 17 gols em 22 partidas.

No entanto, segundo a reportagem, Vlahovic continua adiando sua decisão, pois, aos 26 anos, ele não estaria totalmente convencido com a possibilidade de deixar de jogar em uma das cinco principais ligas da Europa e atuar apenas na Liga Europa pelo Beşiktaş.

Ele continua esperando por uma oferta de um grande clube europeu, mas, entre os clubes que, segundo rumores, estariam interessados — como Atlético de Madrid, FC Barcelona e FC Bayern —, nenhum teria se mostrado disposto, até o momento, a atender às exigências do sérvio. Essas exigências seriam consideradas exageradas.