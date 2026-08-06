Oferta do Galatasaray por Rafael Leão: o Milan recusa 35 milhões de euros

O Galatasaray, fortalecido pela aprovação de Leao ao destino, ganhou tempo para discutir internamente o dossiê sobre o português. A ideia do clube turco é apresentar uma nova oferta ao Milan nas próximas horas que, provavelmente, se aproximará da marca de 40 milhões de euros. Leao disse 'não' ao Fenerbahce nos últimos dias por não estar convencido do projeto técnico; no momento, apenas o Galatasaray está na disputa por sua contratação.