O Galatasaray passa da teoria à prática por Leao: depois dos contatos com o Milan nos últimos dias, o clube campeão da Turquia apresentou uma proposta oficial nas últimas horas. Cardinale ainda está disposto a negociar o português, apesar dos sinais de distensão vindos tanto do jogador quanto de Amorim nos últimos dias.
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Oferta do Galatasaray por Rafael Leão: o Milan recusa 35 milhões de euros
NÃO DO MILAN
Na manhã desta quinta-feira, o Galatasaray enviou um e-mail certificado ao Milan com a primeira proposta oficial por Leao: 35 milhões de euros em definitivo, e não mais empréstimo com opção de compra. O Milan considera essa proposta muito baixa e segue pedindo 50 milhões pelo passe do seu camisa 10. A proposta, portanto, foi recusada.
Nova oferta a caminho
O Galatasaray, fortalecido pela aprovação de Leao ao destino, ganhou tempo para discutir internamente o dossiê sobre o português. A ideia do clube turco é apresentar uma nova oferta ao Milan nas próximas horas que, provavelmente, se aproximará da marca de 40 milhões de euros. Leao disse 'não' ao Fenerbahce nos últimos dias por não estar convencido do projeto técnico; no momento, apenas o Galatasaray está na disputa por sua contratação.
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