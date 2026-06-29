Oferta de 55 milhões! O Newcastle United parece estar tentando tirar da Bundesliga a estrela em ascensão da Copa do Mundo

O jornal inglês Daily Mail e a Sky Sports informam que os Magpies pretendem trazer Manzambi para o norte da Inglaterra. O clube recém-promovido da Premier League busca reforços para o meio-campo e vê no jogador do Freiburg a escolha ideal para o futuro.

Os ingleses estão totalmente dispostos a abrir os cofres para contratar esse grande talento, a fim de superar a concorrência. Segundo a emissora de TV, o Newcastle estima que Manzambi possa ser contratado por 55 milhões de euros. Tal quantia superaria em muito o recorde de venda do clube de Freiburg até o momento.