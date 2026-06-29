O meio-campista de 20 anos marcou três gols e deu uma assistência nas três partidas da Suíça na fase de grupos. Com isso, ele dá continuidade à sua excelente temporada com a camisa do time de Breisgau e reforça sua rápida ascensão esportiva nos últimos meses. Aparentemente, essa explosão de desempenho também chamou a atenção dos dirigentes do Newcastle United.
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Oferta de 55 milhões de euros! Grande clube estaria de olho em Johan Manzambi, a revelação do Freiburg na Copa do Mundo
O jornal inglês Daily Mail e a Sky Sports informam que os Magpies pretendem trazer Manzambi para o norte da Inglaterra. O clube recém-promovido da Premier League busca reforços para o meio-campo e vê no jogador do Freiburg a escolha ideal para o futuro.
Os ingleses estão totalmente dispostos a abrir os cofres para contratar esse grande talento, a fim de superar a concorrência. Segundo a emissora de TV, o Newcastle estima que Manzambi possa ser contratado por uma quantia de 55 milhões de euros. Tal valor superaria em muito o recorde de venda do clube de Freiburg até o momento.
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Será que Pulverisiert Manzambi vai bater o recorde de vendas de Freiburg?
Esse valor é de 25 milhões de euros e foi obtido com as vendas de Kevin Schade (FC Brentford) e Merlin Röhl (Everton).
A diretoria do Freiburg, liderada pelo diretor esportivo Jochen Saier, encontra-se em uma posição confortável nas negociações com Manzambi e não sofre qualquer pressão para vendê-lo. O jogador, que atua na posição de meio-campista, tem contrato até 2030, e não há cláusula de rescisão. O contrato de longo prazo garante ao clube o controle total sobre o futuro do jovem jogador.
No Manzambi, é possível participar de leilões
À medida que o torneio avança e se aproxima a fase eliminatória, o valor de mercado do suíço pode acabar disparando ainda mais. Não é improvável que, após suas recentes atuações de alto nível, Manzambi passe a figurar no topo da lista de prioridades de outros clubes. Uma possível disputa de lances elevaria o preço e encheria os cofres do Freiburg.
Para o clube, a perda do meio-campista seria, do ponto de vista esportivo, um duro revés, mas, financeiramente, uma bênção que abriria ampla margem de manobra para o clube no mercado de transferências.
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Müller gostaria de ver Manzambi no FC Bayern
Thomas Müller disse recentemente sobre Manzambi na Magenta TV que ele é um jogador “que o FC Bayern também deveria observar. Ele poderia ser uma opção para o Bayern de Munique”. Mats Hummels, também comentarista e ícone da defesa do Borussia Dortmund, acrescentou: “Ou para o BVB”.
“O ManUnited não pode mais ignorá-lo”, foi a manchete recente do Manchester Evening News. Além do Newcastle e do ManUnited, também são citados o Arsenal, o Chelsea e o Manchester City; o Real Madrid já foi mencionado também. O jornal suíço Blick noticiou em março um suposto interesse do Bayern e do Paris Saint-Germain. O BVB também estaria de olho em Manzambi.
O Freiburg o contratou no início de 2023, vindo da equipe sub-18 do Servette Genebra. Desde 2024, ele faz parte do elenco profissional e disputou 47 partidas oficiais na bem-sucedida temporada que acabou de terminar. Nesse período, marcou sete gols e deu nove assistências.