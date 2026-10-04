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'Obrigado por tudo!' – Como Gurpreet Singh Sandhu virou um meme da noite para o dia no Brasil
Jamil defende o capitão Sandhu após noite de pesadelo em Kolkata
O técnico da Índia, Khalid Jamil, defendeu o goleiro Gurpreet Singh Sandhu apesar de duas falhas caras no primeiro tempo durante a derrota por 4 a 0 em amistoso para o Brasil no Estádio Salt Lake. Sandhu chegou à sua 90ª partida pela seleção, mas falhou em chutes rasteiros de Estevao e Pedro antes de ser substituído no intervalo por Prabhsukhan Singh Gill.
Apesar da margem da derrota, a Índia fez uma atuação aguerrida contra a seleção pentacampeã do mundo, vencendo mais duelos e completando 13 dribles contra três do Brasil.
Jamil se recusou a transformar seu experiente goleiro no bode expiatório após o apito final.
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Técnico se recusa a julgar goleiro de confiança por uma única partida
Falando após a partida, Jamil destacou que Sandhu continua sendo um dos melhores goleiros da história do futebol indiano. O treinador apontou que falhas defensivas mais à frente no campo contribuíram muito para os primeiros gols do Brasil.
Jamil insistiu que todo jogador passa por momentos difíceis em campo.
"Ele é um dos melhores goleiros que a Índia tem, e não podemos julgá-lo em apenas dois jogos, porque a próxima partida está chegando", disse Jamil aos repórteres. "Ele vai voltar de novo. Às vezes isso acontece. Você não pode culpar apenas um jogador. Se você vê muitos erros dos defensores, permitindo que ele finalize."
Mídia brasileira transforma capitão da Índia em sensação viral na internet
Os erros de Sandhu rapidamente provocaram ampla repercussão nas redes sociais brasileiras durante o intervalo. O grande veículo de mídia TNT Sports Brasil publicou uma imagem do capitão da Índia com a legenda sarcástica "Singh Sandhu, obrigado por tudo", rotulando-o ironicamente como o "Craque do Jogo" por presentear o Brasil com a vantagem de dois gols.
Jamil reservou suas críticas mais duras aos substitutos da Índia no segundo tempo, pedindo que demonstrassem mais força mental.
"Os que entraram hoje à noite não estiveram à altura", acrescentou Jamil. "Se um jogador entra, tem que estar preparado. Mentalmente, tem que ser forte."
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Tigres Azuis se preparam para duro teste contra o Uruguai
Jamil e seu elenco agora voltam a atenção para outro teste exigente contra o Uruguai, bicampeão mundial. O treinador destacou as atuações positivas de Anirudh Thapa, Ryan Williams e Manvir Singh como bases para os próximos compromissos.
A Índia também enfrentará a Nova Zelândia durante a próxima janela internacional de novembro.
A equipe busca aprimorar sua concentração defensiva antes da próxima partida.
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