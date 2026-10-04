O técnico da Índia, Khalid Jamil, defendeu o goleiro Gurpreet Singh Sandhu apesar de duas falhas caras no primeiro tempo durante a derrota por 4 a 0 em amistoso para o Brasil no Estádio Salt Lake. Sandhu chegou à sua 90ª partida pela seleção, mas falhou em chutes rasteiros de Estevao e Pedro antes de ser substituído no intervalo por Prabhsukhan Singh Gill.

Apesar da margem da derrota, a Índia fez uma atuação aguerrida contra a seleção pentacampeã do mundo, vencendo mais duelos e completando 13 dribles contra três do Brasil.

Jamil se recusou a transformar seu experiente goleiro no bode expiatório após o apito final.