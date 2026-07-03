Em seu canal no Instagram, Pierre Littbarski se pronunciou de forma contundente sobre o técnico da seleção alemã, que já havia sido demitido, e, após mais um desempenho decepcionante da Alemanha em uma Copa do Mundo, criticou duramente sua atuação pública.
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"Obrigado por nada, querido DFB": campeão mundial faz graves acusações de arrogância contra Julian Nagelsmann após eliminação vergonhosa na Copa do Mundo
O campeão mundial de 1990 postou um Reel no qual aparecia um quadro com uma citação sua. Nela, dizia: “Quando Johannes B. Kerner lhe faz uma pergunta, ele deve responder com sensatez, pois não está respondendo a Kerner, mas ao povo.”
Littbarski estava se referindo, obviamente, ao comportamento de Nagelsmann após a derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Paraguai. Na ocasião, o técnico de 38 anos reagiu de forma extremamente reservada e evasiva às perguntas feitas pelo apresentador da MagentaTV, Kerner.
Na legenda, Littbarski escreveu: “Obrigado por nada. Querida DFB, livra-nos de Julian Nagelsmann. Arrogância e presunção não fazem parte das virtudes de um técnico da seleção nacional, que também tem a função de servir de exemplo.”
- Getty Images Sport
Acusações graves contra Nagelsmann vêm à tona
Com suas críticas, o homem de 66 anos se junta à lista de especialistas que, nos últimos dias, acusaram o técnico da seleção alemã de graves erros e omissões em relação à gestão do torneio.
Além disso, a Sport Bild e a Sky revelaram que, ao contrário do que se percebia publicamente, o clima no centro de treinamento da DFB estava longe de ser ideal. As acusações contra Nagelsmann iam desde a má comunicação com os jogadores, passando por uma conduta controversa em relação ao atacante Deniz Undav, até a insatisfação de algumas estrelas com a equipe técnica e de fisioterapeutas montada pelo técnico de 38 anos.
Nagelsmann havia rejeitado categoricamente a possibilidade de renúncia logo após a eliminação do torneio, mas na sexta-feira a DFB finalmente anunciou a rescisão de contrato por mútuo acordo. Os dirigentes da DFB, liderados pelo presidente Bernd Neuendorf, pelo presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, e pelo diretor esportivo Rudi Völler, teriam sugerido ao técnico da seleção alemã que renunciasse voluntariamente ao cargo, o que Nagelsmann acabou aceitando.
- AFP
Será que Jürgen Klopp se tornará o novo técnico da seleção alemã após a saída de Nagelsmann?
Jürgen Klopp deve agora assumir o cargo. Ao mesmo tempo em que anunciava a contratação de Nagelsmann, a DFB informou que buscaria “agora dialogar” com o ex-técnico do Liverpool e do BVB. “Ele já sinalizou sua disposição, em princípio, para assumir o cargo”, afirma o comunicado.
Em princípio, Klopp estaria disponível, caso houvesse uma possibilidade de rescindir seu contrato com a Red Bull, válido até o final de 2029. Lá, ele ocupa o cargo de “Global Head of Soccer”. Segundo informações, uma cláusula de rescisão existente existiria apenas de forma verbal, e a DFB teria, portanto, que pagar uma indenização. O jornal “Bild” informa que a Red Bull estaria exigindo uma quantia na casa dos milhões de um dígito.
Outro tema complicado poderia ser o salário de Klopp. Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, acredita que o técnico de 59 anos não estaria disponível pelo salário anual de Nagelsmann (estimado em sete milhões de euros). “É um pacote completo que causa dor de cabeça — principalmente para os responsáveis da DFB”, afirmou Matthäus.
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