"Obrigado por nada, querido DFB": campeão mundial faz graves acusações de arrogância contra Julian Nagelsmann após eliminação vergonhosa na Copa do Mundo

O campeão mundial de 1990 postou um Reel no qual aparecia um quadro com uma citação sua. Nela, dizia: “Quando Johannes B. Kerner lhe faz uma pergunta, ele deve responder com sensatez, pois não está respondendo a Kerner, mas ao povo.”

Littbarski estava se referindo, obviamente, ao comportamento de Nagelsmann após a derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Paraguai. Na ocasião, o técnico de 38 anos reagiu de forma extremamente reservada e evasiva às perguntas feitas pelo apresentador da MagentaTV, Kerner.

Na legenda, Littbarski escreveu: “Obrigado por nada. Querida DFB, livra-nos de Julian Nagelsmann. Arrogância e presunção não fazem parte das virtudes de um técnico da seleção nacional, que também tem a função de servir de exemplo.”