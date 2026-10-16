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Chelsea v Tottenham Hotspur - Capital One Cup FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Obrigado por me dar a chance de viver”: ídolo do Chelsea, Petr Cech divulga comunicado emocionante 20 anos após lesão na cabeça contra o Reading que ameaçou sua vida

P. Cech
Chelsea
Reading
Premier League
Arsenal
League One

O ídolo do Chelsea Petr Cech relembrou o 20º aniversário da lesão na cabeça que sofreu em um confronto com o Reading pela Premier League e que colocou sua vida em risco. O ex-goleiro publicou uma homenagem emocionante aos profissionais de saúde que salvaram sua carreira e sua vida, além de reconhecer que o episódio mudou profundamente os protocolos de segurança no futebol inglês.

  • Um momento decisivo na história da Premier League

    No 20º aniversário de um dos episódios mais infames do futebol inglês, Cech relembrou a tarde que quase lhe custou a vida. O ex-jogador da seleção da Tchéquia, então com 24 anos e destaque do dominante Chelsea de Jose Mourinho, sofreu uma fratura com afundamento do crânio segundos após o início de uma partida da primeira divisão no Madejski Stadium, do Reading.

    Após uma forte colisão com Stephen Hunt, o goleiro recebeu atendimento prolongado em campo antes de ser levado às pressas, mais tarde naquela noite, à unidade especializada em neurocirurgia do Radcliffe Infirmary, em Oxford. Cech se recuperou e retomou sua brilhante carreira, passando a usar o famoso capacete de proteção que se tornou sua marca registrada no mundo todo.


  • FA Barclays Premiership - Reading v ChelseaGetty Images Sport

    Cech relembra seu difícil caminho até a recuperação

    Ao compartilhar suas reflexões nas redes sociais, o ex-goleiro do Chelsea falou sobre a importância da data. “Ontem fez 20 anos desde o ‘famoso’ jogo fora de casa contra o Reading”, escreveu Cech. “Deixei para publicar esta mensagem hoje porque ontem todo mundo parecia estar falando sobre o assunto.

    “Sem dúvida, foi um dia que teve um grande impacto na Premier League, nos torcedores, nas pessoas mais próximas de mim e, claro, em mim mesmo. Depois de 20 anos, há muitas maneiras de olhar para o que aconteceu, mas vamos colocar toda a história em perspectiva.

    “A recuperação foi difícil no começo e, às vezes, eu tinha muitas dúvidas sobre se voltaria a jogar, mas aprendi lições valiosas ao longo do caminho.”

    Cech explicou ainda que o episódio que quase lhe custou a vida aumentou seu apreço pelo futebol e ressaltou a fragilidade da vida, ensinando-o a viver cada dia com propósito. A experiência também o levou a transformar sua rotina com treinamento cognitivo e exercícios respiratórios, além de motivá-lo a obter qualificações acadêmicas fora de campo para se preparar para a aposentadoria.


  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA-TRAININGAFP

    Como um incidente mudou a segurança dos jogadores

    Além do trauma pessoal, a colisão de 2006 levou o futebol inglês a modernizar seus procedimentos médicos. A demora para Cech receber atendimento hospitalar motivou uma ampla revisão dos protocolos de segurança da primeira divisão.

    Ao refletir sobre esse legado duradouro, Cech afirmou: “Nasceu o capacete icônico. A Premier League mudou as regras relativas à segurança médica dos jogadores e, desde então, os paramédicos passaram a estar presentes em todos os jogos, salvando muitas vidas nesse processo.”

    O goleiro também prestou homenagem aos profissionais de saúde de Oxford que o operaram naquela noite. “Para concluir, gostaria de agradecer mais uma vez às equipes médicas e ao Radcliffe Hospital, em Oxford, por me darem a chance de viver e me permitirem continuar jogando o esporte que eu amava, quebrar alguns recordes e deixar milhões de torcedores felizes com a conquista de títulos. E o mais precioso: pude me tornar pai.”


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  • Chelsea v Reading -Premier LeagueGetty Images Sport

    Deixando o passado para trás

    Apesar da gravidade da entrada de Hunt, Cech não guarda rancor do ex-ponta do Reading. Os dois jogadores se abraçaram durante uma partida posterior em Stamford Bridge para fazer as pazes.

    Segundo Cech, os dois decidiram, de comum acordo, deixar a polêmica para trás. “Combinamos não falar muito sobre isso e deixar o assunto para trás. Cumprimos o combinado”, confirmou.