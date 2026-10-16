Ao compartilhar suas reflexões nas redes sociais, o ex-goleiro do Chelsea falou sobre a importância da data. “Ontem fez 20 anos desde o ‘famoso’ jogo fora de casa contra o Reading”, escreveu Cech. “Deixei para publicar esta mensagem hoje porque ontem todo mundo parecia estar falando sobre o assunto.

“Sem dúvida, foi um dia que teve um grande impacto na Premier League, nos torcedores, nas pessoas mais próximas de mim e, claro, em mim mesmo. Depois de 20 anos, há muitas maneiras de olhar para o que aconteceu, mas vamos colocar toda a história em perspectiva.

“A recuperação foi difícil no começo e, às vezes, eu tinha muitas dúvidas sobre se voltaria a jogar, mas aprendi lições valiosas ao longo do caminho.”

Cech explicou ainda que o episódio que quase lhe custou a vida aumentou seu apreço pelo futebol e ressaltou a fragilidade da vida, ensinando-o a viver cada dia com propósito. A experiência também o levou a transformar sua rotina com treinamento cognitivo e exercícios respiratórios, além de motivá-lo a obter qualificações acadêmicas fora de campo para se preparar para a aposentadoria.



