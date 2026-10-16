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“Obrigado por me dar a chance de viver”: ídolo do Chelsea, Petr Cech divulga comunicado emocionante 20 anos após lesão na cabeça contra o Reading que ameaçou sua vida
Um momento decisivo na história da Premier League
No 20º aniversário de um dos episódios mais infames do futebol inglês, Cech relembrou a tarde que quase lhe custou a vida. O ex-jogador da seleção da Tchéquia, então com 24 anos e destaque do dominante Chelsea de Jose Mourinho, sofreu uma fratura com afundamento do crânio segundos após o início de uma partida da primeira divisão no Madejski Stadium, do Reading.
Após uma forte colisão com Stephen Hunt, o goleiro recebeu atendimento prolongado em campo antes de ser levado às pressas, mais tarde naquela noite, à unidade especializada em neurocirurgia do Radcliffe Infirmary, em Oxford. Cech se recuperou e retomou sua brilhante carreira, passando a usar o famoso capacete de proteção que se tornou sua marca registrada no mundo todo.
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Cech relembra seu difícil caminho até a recuperação
Ao compartilhar suas reflexões nas redes sociais, o ex-goleiro do Chelsea falou sobre a importância da data. “Ontem fez 20 anos desde o ‘famoso’ jogo fora de casa contra o Reading”, escreveu Cech. “Deixei para publicar esta mensagem hoje porque ontem todo mundo parecia estar falando sobre o assunto.
“Sem dúvida, foi um dia que teve um grande impacto na Premier League, nos torcedores, nas pessoas mais próximas de mim e, claro, em mim mesmo. Depois de 20 anos, há muitas maneiras de olhar para o que aconteceu, mas vamos colocar toda a história em perspectiva.
“A recuperação foi difícil no começo e, às vezes, eu tinha muitas dúvidas sobre se voltaria a jogar, mas aprendi lições valiosas ao longo do caminho.”
Cech explicou ainda que o episódio que quase lhe custou a vida aumentou seu apreço pelo futebol e ressaltou a fragilidade da vida, ensinando-o a viver cada dia com propósito. A experiência também o levou a transformar sua rotina com treinamento cognitivo e exercícios respiratórios, além de motivá-lo a obter qualificações acadêmicas fora de campo para se preparar para a aposentadoria.
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Como um incidente mudou a segurança dos jogadores
Além do trauma pessoal, a colisão de 2006 levou o futebol inglês a modernizar seus procedimentos médicos. A demora para Cech receber atendimento hospitalar motivou uma ampla revisão dos protocolos de segurança da primeira divisão.
Ao refletir sobre esse legado duradouro, Cech afirmou: “Nasceu o capacete icônico. A Premier League mudou as regras relativas à segurança médica dos jogadores e, desde então, os paramédicos passaram a estar presentes em todos os jogos, salvando muitas vidas nesse processo.”
O goleiro também prestou homenagem aos profissionais de saúde de Oxford que o operaram naquela noite. “Para concluir, gostaria de agradecer mais uma vez às equipes médicas e ao Radcliffe Hospital, em Oxford, por me darem a chance de viver e me permitirem continuar jogando o esporte que eu amava, quebrar alguns recordes e deixar milhões de torcedores felizes com a conquista de títulos. E o mais precioso: pude me tornar pai.”
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Deixando o passado para trás
Apesar da gravidade da entrada de Hunt, Cech não guarda rancor do ex-ponta do Reading. Os dois jogadores se abraçaram durante uma partida posterior em Stamford Bridge para fazer as pazes.
Segundo Cech, os dois decidiram, de comum acordo, deixar a polêmica para trás. “Combinamos não falar muito sobre isso e deixar o assunto para trás. Cumprimos o combinado”, confirmou.
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