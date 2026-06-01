“Obrigado, ídolo!” – Rodrygo recebe um presente autografado dos sonhos da lenda do Real Madrid, Cristiano Ronaldo

Rodrygo nunca escondeu sua admiração por Ronaldo, costumando imitar a famosa comemoração do “Siu” e citando o capitão do Al-Nassr como sua principal inspiração no futebol. Em meio a um processo de recuperação exaustivo, o jogador de 23 anos ficou emocionado com um gesto sincero do homem que considera o maior de todos os tempos.

O atacante brasileiro publicou em sua conta oficial no X uma foto da camisa autografada do Al-Nassr enviada diretamente por Ronaldo. A lenda portuguesa escreveu uma mensagem pessoal no tecido, que dizia: “Para Rodrygo, um abraço.” Muito feliz com a surpresa, Rodrygo legendou a postagem com a mensagem: “Obrigado, Ídolo! Cristiano.”







