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Cristiano Ronaldo Rodrygo Real MadridGetty/GOAL
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

“Obrigado, ídolo!” – Rodrygo recebe um presente autografado dos sonhos da lenda do Real Madrid, Cristiano Ronaldo

Real Madrid
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C. Ronaldo
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O atacante do Real Madrid, Rodrygo, compartilhou um momento emocionante com seus seguidores após receber uma entrega especial de seu ídolo de longa data, Cristiano Ronaldo. O brasileiro continua afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração no joelho, mas o lendário jogador da seleção portuguesa reservou um tempo para enviar uma mensagem de apoio ao craque do Bernabéu.

  • Um gesto lendário para uma jornada de recuperação

    Rodrygo nunca escondeu sua admiração por Ronaldo, costumando imitar a famosa comemoração do “Siu” e citando o capitão do Al-Nassr como sua principal inspiração no futebol. Em meio a um processo de recuperação exaustivo, o jogador de 23 anos ficou emocionado com um gesto sincero do homem que considera o maior de todos os tempos.

    O atacante brasileiro publicou em sua conta oficial no X uma foto da camisa autografada do Al-Nassr enviada diretamente por Ronaldo. A lenda portuguesa escreveu uma mensagem pessoal no tecido, que dizia: “Para Rodrygo, um abraço.” Muito feliz com a surpresa, Rodrygo legendou a postagem com a mensagem: “Obrigado, Ídolo! Cristiano.”



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  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    A decepção de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026

    Essa demonstração de apoio surge em um momento particularmente difícil na carreira de Rodrygo. No início de março, o atacante do Real Madrid recebeu a notícia devastadora de que havia rompido o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral da perna direita durante uma partida da La Liga contra o Getafe. A lesão tem um prazo de recuperação de 10 a 12 meses, encerrando efetivamente sua temporada prematuramente.

    Além da campanha nacional, a lesão representa um duro golpe para as esperanças da Seleção Brasileira. Rodrygo foi oficialmente descartado da Copa do Mundo, deixando a Seleção sem um de seus jogadores mais criativos para o torneio na América do Norte. A intervenção de Ronaldo teve como objetivo levantar o ânimo de um jogador que enfrenta um longo período longe dos gramados.

  • Rodrygo lamenta a falha de Ronaldo

    CR7 se despediu do Bernabéu ao concretizar uma transferência sensacional para a Juventus, gigante da Série A. A transferência de Rodrygo para a Espanha foi confirmada naquele verão, mas ele teve que esperar 12 meses até completar 18 anos para que a transferência pudesse ser oficialmente concretizada. Quando o talentoso brasileiro chegou a Madri, Ronaldo já havia partido há muito tempo.

    Isso continua sendo uma fonte de frustração para Rodrygo, que contou ao canal brasileiro do YouTube Lives do Jon sobre seu maior arrependimento no futebol: “Eu queria jogar com Cristiano Ronaldo, mas isso não aconteceu. É uma pena, pois ele é meu ídolo. Sempre o admirei.”

  • Ronaldo MessiGetty Images/GOAL

    Ronaldo se prepara para a histórica sexta Copa do Mundo

    Enquanto Rodrygo é obrigado a assistir do banco, aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não dá sinais de que vai desacelerar. O ex-ícone do Real Madrid está atualmente aprimorando sua preparação para disputar sua sexta Copa do Mundo, um feito que garantiria seu lugar nos livros de recordes como um dos três primeiros jogadores a alcançar essa marca na história do futebol, ao lado de Lionel Messi e Guillermo Ochoa.

    Portugal está escalado para disputar o Grupo K, onde estreará contra a República Democrática do Congo no dia 17 de junho. Após a estreia, Ronaldo e seus companheiros enfrentarão o Uzbequistão no dia 23 de junho e a Colômbia no dia 27 de junho.