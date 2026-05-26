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"Obrigada" - Marrion Valette, esposa de Alphonse Areola, lança uma crítica sarcástica e mordaz a Graham Potter e Nuno Espírito Santo após o rebaixamento do West Ham
O Hammers é rebaixado para a Championship
A orgulhosa trajetória de 14 anos do West Ham na Premier League chegou a um fim doloroso na última rodada da temporada. Apesar de terem conquistado uma vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United, os Irons foram oficialmente rebaixados para a Championship depois que a vitória simultânea do Tottenham Hotspur por 1 a 0 contra o Everton os deixou a dois pontos da zona de segurança. De acordo com reportagens da talkSPORT, esse rebaixamento catastrófico deve custar o emprego do técnico Nuno, já que uma cláusula contratual permite que a diretoria o demita sem indenização.
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Valette expressa sua raiva pela rebaixamento
Logo após a confirmação, Valette recorreu ao Instagram para publicar uma série de posts altamente críticos dirigidos tanto ao atual técnico quanto ao seu antecessor. Refletindo sobre a queda vertiginosa desde o auge continental conquistado sob o comando de David Moyes, ela legendou uma foto histórica: “De um troféu ao rebaixamento. Obrigada, Potter, pelo início da temporada, e Nuno, pelo final.”
Escalas criticadas
Areola foi relegado a reserva por Potter em agosto, antes de Nuno o ter reintegrado por um breve período, apenas para voltar a deixar o francês de fora em janeiro, após uma série de erros que ganharam as manchetes. Ao compartilhar estatísticas que destacavam a maior porcentagem de defesas do marido no campeonato, Valette revelou problemas de comunicação interna.
Ela escreveu: “Ser tirado do time no início da temporada sem motivo... Depois de um péssimo começo, jogou 20 partidas e, de repente, ‘Sinto muito, mas você não vai começar...’. ‘Por quê?’ ‘Sem motivo específico, mas sinto muito’.”
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Um futuro marcado pela incerteza
A frustração da família atingiu o auge depois que o técnico da França, Didier Deschamps, deixou o experiente goleiro de fora da seleção para a Copa do Mundo, optando por Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba. Valette concluiu: “E NÃO haverá Copa do Mundo este ano, obrigado, técnico Nuno.”
Sem jogar na Premier League desde a partida contra o Chelsea em 31 de janeiro, Areola agora enfrenta uma enorme incerteza, com apenas um ano restante em seu contrato, enquanto o West Ham enfrenta uma árdua reconstrução na Championship.