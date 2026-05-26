"Obrigada" - Marrion Valette, esposa de Alphonse Areola, lança uma crítica sarcástica e mordaz a Graham Potter e Nuno Espírito Santo após o rebaixamento do West Ham

Areola foi relegado a reserva por Potter em agosto, antes de Nuno o ter reintegrado por um breve período, apenas para voltar a deixar o francês de fora em janeiro, após uma série de erros que ganharam as manchetes. Ao compartilhar estatísticas que destacavam a maior porcentagem de defesas do marido no campeonato, Valette revelou problemas de comunicação interna.

Ela escreveu: “Ser tirado do time no início da temporada sem motivo... Depois de um péssimo começo, jogou 20 partidas e, de repente, ‘Sinto muito, mas você não vai começar...’. ‘Por quê?’ ‘Sem motivo específico, mas sinto muito’.”