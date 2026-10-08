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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Obaretin à CM: "No Lorient sonhando com a seleção. Não subestimem a Ligue 1. No Milan, parecia que eu estava sonhando. Conte e Allegri são diferentes, mas me moldaram"

Lorient
Napoli
Milan
Itália
N. Obaretin
Campeonato Francês
Especiais e Opinião
Opinion

O defensor italiano, emprestado ao Lorient, nos contou sobre sua carreira, as experiências com Napoli e Milan, mas também sobre a escolha de ir para a Ligue 1 para tentar deslanchar.

Nosa Edward Obaretin fez uma escolha corajosa para sua carreira ainda muito jovem. O defensor nascido em 2003 escolheu no verão deixar o Napoli para ir, pela primeira vez na vida, para o exterior, ao Lorient, na Ligue 1, com um objetivo claro em mente: finalmente conseguir deslanchar, em um campeonato formador sobretudo para jogadores como ele.

Na entrevista concedida com exclusividade a Goal Italia e Calciomercato, o ex-Napoli e Milan, entre outros, com passagens por empréstimo na Serie B por vários clubes como Bari, Trento e Empoli, quis contar sua trajetória, a vontade de se destacar, o que aprendeu sob o comando de Antonio Conte e Massimiliano Allegri e os exemplos dos grandes jogadores com quem conviveu, como Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, mas também Rrhamani e os zagueiros da Itália. E justamente a Azzurra segue ali ao fundo, um sonho que a Ligue 1 pode ajudá-lo a perseguir.


Agradecemos ao departamento internacional da Ligue de Football Professionnel pela disponibilidade

  • A escolha do Lorient

    Vamos começar pela escolha feita no verão que te trouxe aqui para o Lorient: o que te convenceu no projeto? Houve alguém em particular que falou com você e te convenceu a fazer essa sua primeira experiência no exterior?
    "Então, antes de tudo, gostei do projeto desde o início, quando falei com o diretor esportivo e ele justamente me incentivou a vir para cá. Depois tem o lado pessoal, porque eu queria experimentar uma experiência no exterior. Como segunda coisa, gosto do fato de que aqui foram claros comigo desde o começo. Gosto de como a Ligue 1 é um campeonato em que jogam muitos jovens e também a nossa equipe é uma equipe cheia de jovens.


    Você chega à França depois de três temporadas como profissional, ainda assim rodando pela Itália. O que você acha que aprendeu nessas experiências, com qual objetivo pessoal e o que você traz aqui para o Lorient?

    "Com certeza, em todas essas experiências que tive por empréstimo, aprendi muitas coisas com todos os vários treinadores que tive. Chego aqui sempre com vontade de melhorar, de dar o máximo pela equipe. Com certeza é um campeonato difícil, não é fácil, cada partida é dura, e eu sempre vou dar o máximo e vou me colocar à disposição da equipe.


    Antes da parada, chegou a sua estreia. Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção dentro e fora de campo?

    Foi muito, muito bonito, fiquei muito feliz com a minha estreia. O que me chamou a atenção foi a intensidade que existe em campo, a intensidade do jogo. Depois, os estádios... devo ser sincera, eu vinha da Série B, então digamos que os estádios aqui, em comparação, são mais cheios, tem muito mais gente, são maiores. Então isso me causou um bom impacto e estou feliz. Agora vou trabalhar duro porque estamos preparando o jogo contra o Paris FC.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI E SERGIO RAMOS: OS EXEMPLOS

    Zagueiro ou lateral? Onde você vê o seu futuro? No passado, você declarou que estava aprendendo com Theo Hernandez a jogar como lateral, mas nos últimos anos atuou mais como zagueiro. Que exemplo ele foi para você naquele momento e, se houve outros, com quem você aprendeu a jogar como zagueiro?

    Hoje eu estou jogando como zagueiro pela esquerda e me vejo mais nessa função. Com certeza, por ter jogado no Milan e ter visto Theo Hernandez de perto, foi uma experiência muito bonita; vi e aprendi muitas coisas com ele. Já como zagueiro, por exemplo no Napoli, jogar também com Rrhamani me ajudou muito, ele sempre me dava conselhos e eu aprendi muito com ele também. Na pré-temporada deste verão, eu também tentei sempre pegar o máximo de informações possível com todos os zagueiros. Rrahmani subestimado? Para mim, ele certamente é um ótimo defensor.


    Objetivo para a temporada? Que tipo de defensor você é e há algum jogador em quem você se inspira?

    Obviamente, fazer o maior número de jogos possível e, se o gol vier, será muito bem-vindo. Como defensor, gosto de ser agressivo, mas também gosto de jogar com a bola e, justamente, gosto, aliás, acho que deveria melhorar um pouco mais em atacar o gol, talvez nas cobranças de escanteio. Quando eu era um pouco mais novo e ele estava em alto nível, eu sempre assistia ao Sergio Ramos. Para mim, ele é um defensor fortíssimo, eu sempre tentava aprender o máximo possível com ele, também vendo-o, obviamente, na TV, durante os jogos de Champions do Real, porque para mim ele era um defensor fortíssimo.

  • Ligue 1 subestimada

    A Ligue 1 é um campeonato que, na Itália, conhecemos sobretudo pela presença de grandes talentos, mas também por uma grande força física. Você confirma essa impressão ou há mais do que isso?

    Na minha opinião, a Ligue 1 é muito subestimada como campeonato, porque há muitos talentos. Obviamente, é um campeonato muito, muito físico e o ritmo é muito alto, mas as pessoas tendem a subestimá-lo, talvez porque possam pensar "só existe o PSG ou só os 3-4 melhores times". Mas, na realidade, cada jogo aqui é difícil, porque todas as equipes são bem organizadas e têm jogadores muito fortes, muito físicos, e por isso você não pode subestimar nenhuma partida.


    Nas últimas temporadas, defensores até de nível top decolaram da Ligue 1 para outros campeonatos. Você acha que, para um defensor, talvez seja o melhor campeonato para poder despontar? Mais especificamente, o que o futebol francês pode te dar?

    Eu acho que não só como defensor, mas também como jovem, na minha opinião a Ligue 1 pode ser um belo trampolim. Porque aqui todos os times têm muitos jovens, colocam eles para jogar, e eu gosto muito disso. Porque dá confiança, e eu acho que, para um jovem, a confiança é a coisa mais importante, também para ter continuidade em campo. Pode ser um belo campeonato para se lançar, talvez no futuro, em outras competições, se obviamente fizer bem.

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  • Allegri, Conte e o Napoli

    Você foi integrado durante todo o verão ao time principal de Massimiliano Allegri... como foi trabalhar com ele? O quanto é diferente em relação a Antonio Conte, que é outro treinador que fez você trabalhar e com quem você "suou bastante" ao longo das pré-temporadas anteriores?

    Com o mister Allegri me dei bem, e também com toda a sua comissão técnica, obviamente. Ele me ensinou muitas coisas táticas e sobre tática, sobretudo defensivas, claro. Em relação a Conte, obviamente... como todos sabemos, a pré-temporada de Conte é muito pesada, mas ele também é um dos melhores no que faz, é um vencedor, e aprendi muitas coisas com ele também. No geral, foram boas pré-temporadas de verão para mim com os dois. Aprendi muitas coisas tanto com a comissão técnica quanto com os jogadores e certamente vou levá-las comigo na minha carreira


    Você já pensou que neste verão tinha chegado o momento certo para tentar jogar as suas cartas ali no Napoli ou, em vez disso, esse projeto do Lorient pode te dar muito mais espaço e, no fim, é a escolha mais certa para você?

    Eu, como sempre fiz nas minhas escolhas de carreira, sempre disse a mim mesmo que, antes de tudo, para um jovem é sempre melhor jogar. Sempre estive do lado de quem escolhe ir jogar e encontrar espaço. Depois, obviamente, se o Napoli quisesse me manter, claro, isso me deixaria muito feliz, mas estou contente com a escolha que fiz e espero continuar assim e dar o máximo pelo Loreint.

  • O Milan, um sonho

    Antes do Napoli, houve o Milan. Você cresceu no setor de base do Milan, o que leva daquele período? Era um Milan muito distante do que vivemos hoje, ainda havia Maldini, tinha chegado o scudetto...

    Bom, para mim, a experiência no Milan foi, na minha opinião, a mais bonita da minha vida. Foi a experiência que mais me formou, porque no Milan aprendi muitas coisas, vi muitos treinadores, sobretudo quando, saindo do Primavera, eu ia pela primeira vez para o time principal. Via talvez Rafael Leao, Ibrahimovic, Teo Hernandez, tinha Kjaer... para mim parecia que eu estava sonhando, quase não acreditava. Toda vez que eu ia ao campo do time principal ficava super feliz e tentava aprender o máximo de coisas possível, sobretudo também com todos os defensores. Foi uma experiência lindíssima

  • Mancini e a Itália

    A seleção italiana, com Roberto Mancini, iniciou um novo ciclo olhando muito para os jovens, com muitos garotos que podem ser disputados por outras seleções, como pode ser o seu caso, e que foram levados em consideração. Você pensa nisso alguma vez, em um assunto de seleção? Se a Nigéria chamasse antes da Itália?

    Bem, para dizer a verdade, ainda não saberia. Mas eu, obviamente, como já fui também para a seleção sub-17, neste momento penso que daria prioridade à Itália. Obviamente, a seleção é sempre uma honra. Se a Itália me chamasse, eu ficaria super feliz, mas eu penso primeiro no clube e em trabalhar aqui; dar o máximo jogo após jogo e depois, se eventualmente a convocação da seleção chegasse, isso só me daria prazer.