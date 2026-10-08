Nosa Edward Obaretin fez uma escolha corajosa para sua carreira ainda muito jovem. O defensor nascido em 2003 escolheu no verão deixar o Napoli para ir, pela primeira vez na vida, para o exterior, ao Lorient, na Ligue 1, com um objetivo claro em mente: finalmente conseguir deslanchar, em um campeonato formador sobretudo para jogadores como ele.
Na entrevista concedida com exclusividade a Goal Italia e Calciomercato, o ex-Napoli e Milan, entre outros, com passagens por empréstimo na Serie B por vários clubes como Bari, Trento e Empoli, quis contar sua trajetória, a vontade de se destacar, o que aprendeu sob o comando de Antonio Conte e Massimiliano Allegri e os exemplos dos grandes jogadores com quem conviveu, como Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, mas também Rrhamani e os zagueiros da Itália. E justamente a Azzurra segue ali ao fundo, um sonho que a Ligue 1 pode ajudá-lo a perseguir.
Agradecemos ao departamento internacional da Ligue de Football Professionnel pela disponibilidade