Vamos começar pela escolha feita no verão que te trouxe aqui para o Lorient: o que te convenceu no projeto? Houve alguém em particular que falou com você e te convenceu a fazer essa sua primeira experiência no exterior?

"Então, antes de tudo, gostei do projeto desde o início, quando falei com o diretor esportivo e ele justamente me incentivou a vir para cá. Depois tem o lado pessoal, porque eu queria experimentar uma experiência no exterior. Como segunda coisa, gosto do fato de que aqui foram claros comigo desde o começo. Gosto de como a Ligue 1 é um campeonato em que jogam muitos jovens e também a nossa equipe é uma equipe cheia de jovens.





Você chega à França depois de três temporadas como profissional, ainda assim rodando pela Itália. O que você acha que aprendeu nessas experiências, com qual objetivo pessoal e o que você traz aqui para o Lorient?

"Com certeza, em todas essas experiências que tive por empréstimo, aprendi muitas coisas com todos os vários treinadores que tive. Chego aqui sempre com vontade de melhorar, de dar o máximo pela equipe. Com certeza é um campeonato difícil, não é fácil, cada partida é dura, e eu sempre vou dar o máximo e vou me colocar à disposição da equipe.





Antes da parada, chegou a sua estreia. Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção dentro e fora de campo?

Foi muito, muito bonito, fiquei muito feliz com a minha estreia. O que me chamou a atenção foi a intensidade que existe em campo, a intensidade do jogo. Depois, os estádios... devo ser sincera, eu vinha da Série B, então digamos que os estádios aqui, em comparação, são mais cheios, tem muito mais gente, são maiores. Então isso me causou um bom impacto e estou feliz. Agora vou trabalhar duro porque estamos preparando o jogo contra o Paris FC.