Obaretin à CM: "No Lorient sonhando com a seleção. Não subestimem a Ligue 1. No Milan, parecia que eu estava sonhando. Conte e Allegri são diferentes, mas me formaram"

Vamos começar pela escolha feita no verão que te trouxe aqui ao Lorient: o que te convenceu no projeto? Houve alguém em especial que falou com você e te convenceu a viver essa sua primeira experiência no exterior?

"Então, antes de tudo, gostei do projeto desde o primeiro momento, quando falei com o diretor esportivo e ele justamente me incentivou a vir para cá. Depois tem o lado pessoal, porque eu queria tentar uma experiência no exterior. Em segundo lugar, gosto do fato de que foram claros comigo desde o início aqui. Gosto de como a Ligue 1 é um campeonato em que muitos jovens jogam, e também o nosso time é um time cheio de jovens.





Você chega à França depois de três temporadas como profissional rodando pela Itália. O que você acha que aprendeu nessas experiências, com qual objetivo pessoal você chega e o que traz aqui para o Lorient?

"Com certeza, em todas essas experiências que tive por empréstimo, aprendi muitas coisas com todos os vários treinadores que tive. Chego aqui sempre com vontade de melhorar, de dar o máximo pela equipe. Com certeza é um campeonato difícil, não é fácil, todo jogo é duro, e eu sempre vou dar o máximo e me colocar à disposição da equipe.





Antes da pausa, chegou a sua estreia. Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção dentro e fora de campo?

Foi muito, muito bonito, fiquei muito feliz com a minha estreia. O que me chamou a atenção foi a intensidade que existe em campo, a intensidade do jogo. Depois, os estádios... devo ser sincera, eu vinha da Serie B, então digamos que os estádios aqui, em comparação, são mais cheios, há muito mais gente, são maiores. Então me causou um bom impacto e estou feliz. Agora vou trabalhar, porque estamos preparando o jogo contra o Paris FC.