Obaretin à CM: "No Lorient sonhando com a seleção. Não subestimem a Ligue 1. No Milan, parecia que eu estava sonhando. Conte e Allegri são diferentes, mas me formaram"

Nosa Edward Obaretin fez uma escolha corajosa para sua ainda muito jovem carreira. O defensor nascido em 2003 escolheu no verão deixar o Napoli para ir pela primeira vez na vida ao exterior, ao Lorient, da Ligue 1, com um objetivo claro em mente: finalmente conseguir explodir, em um campeonato formador sobretudo para jogadores como ele.
Na entrevista concedida com exclusividade a Goal Italia e Calciomercato, o ex-Napoli e Milan, entre outros, com passagens por empréstimo na Serie B por clubes como Bari, Trento e Empoli, quis contar seu percurso, a vontade de se firmar, o que aprendeu sob o comando de Antonio Conte e Massimiliano Allegri e os exemplos dos grandes jogadores com quem conviveu, como Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, mas também Rrhamani e os zagueiros da Itália. E justamente a Itália segue ali ao fundo, um sonho que a Ligue 1 pode ajudá-lo a perseguir.