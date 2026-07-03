O zagueiro inglês Charlie Cresswell fecha contrato de transferência no valor de 28 milhões de euros após uma passagem impressionante pelo Toulouse

De acordo com o Foot Mercato, a contínua relutância dos clubes da Premier League em formalizar seu interesse permitiu que o Rennes assumisse a liderança na disputa pelo jogador natural de York. A diretoria do clube admitiu abertamente estar de olho no imponente zagueiro, considerando-o o líder estrutural ideal necessário para reforçar a defesa diante da próxima campanha continental.

O diretor esportivo do Rennes, Loic Desire, confirmou o interesse do clube no programa En Pleine Lucarne: “Ele é um dos dois ou três jogadores que temos como alvo, sim. Ele conhece a Ligue 1, é um jovem zagueiro com experiência. Mas não é o único.”