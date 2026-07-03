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O zagueiro inglês Charlie Cresswell fecha contrato de transferência no valor de 28 milhões de euros após uma passagem impressionante pelo Toulouse
Gigantes da Bretanha lançam uma jogada ambiciosa
O Rennes está prestes a fechar um acordo global de 28 milhões de euros, incluindo 3 milhões de euros em bônus, para contratar o zagueiro central inglês Cresswell, do Toulouse, seu rival na liga. O ambicioso clube bretão tem agido rapidamente neste verão, já garantindo quatro novas contratações, além de um acordo com o atacante Eliezer Mayenda, do Sunderland. Para convencer o zagueiro de 23 anos, a diretoria do clube ofereceu um pacote salarial lucrativo que o colocará imediatamente entre os três jogadores mais bem pagos do Roazhon Park.
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Chefe de recrutamento confirma meta
De acordo com o Foot Mercato, a contínua relutância dos clubes da Premier League em formalizar seu interesse permitiu que o Rennes assumisse a liderança na disputa pelo jogador natural de York. A diretoria do clube admitiu abertamente estar de olho no imponente zagueiro, considerando-o o líder estrutural ideal necessário para reforçar a defesa diante da próxima campanha continental.
O diretor esportivo do Rennes, Loic Desire, confirmou o interesse do clube no programa En Pleine Lucarne: “Ele é um dos dois ou três jogadores que temos como alvo, sim. Ele conhece a Ligue 1, é um jovem zagueiro com experiência. Mas não é o único.”
Toulouse obtém lucro enorme
O Toulouse está prestes a obter um enorme ganho financeiro com um jogador que adquiriu de forma astuta do Leeds United por apenas €4,5 milhões há dois anos. O clube occitano já havia demonstrado grande determinação ao rejeitar uma oferta de 23 milhões de euros feita pelo Wolfsburg no mercado de inverno e ao afastar o interesse do West Ham, da Premier League. Cresswell deixa o Estádio de Toulouse depois de se firmar como um dos melhores defensores do futebol francês, registrando impressionantes oito gols e cinco assistências em 66 partidas.
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O cenário europeu aguarda o zagueiro
Cresswell enfrenta uma transição imediata para uma função de liderança exigente, enquanto o Rennes se prepara para um calendário rigoroso, tanto no campeonato nacional quanto nas competições continentais. Tendo garantido o sexto lugar na Ligue 1 na última temporada, o time bretão oferece ao ex-jogador do Leeds uma oportunidade de ouro para vivenciar sua primeira campanha na Liga Europa. Concluir os exames médicos e integrar-se aos treinos de pré-temporada será absolutamente fundamental para garantir a coesão defensiva antes do início das competições.
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