O zagueiro do Real Madrid, Dean Huijsen, pede desculpas em rede social chinesa após compartilhar postagem ofensiva
Huijsen pede desculpas publicamente nas redes sociais chinesas
Na sequência da crescente controvérsia, o astro de 20 anos recorreu à conta oficial do Real Madrid no Weibo para emitir uma declaração formal aos seus seguidores na Ásia Oriental. Procurando mitigar as consequências numa plataforma que conta com mais de 582 milhões de usuários ativos mensais, o zagueiro expressou seu remorso pelo incidente.
“Peço sinceras desculpas aos meus amigos chineses”, dizia a declaração. “Anteriormente, encaminhei conteúdo que incluía mensagens ofensivas sem intenção. Foi totalmente involuntário, e lamento o transtorno causado.”
Tópicos racistas provocam indignação no Weibo
Embora o pedido de desculpas tenha sido rápido, a natureza da publicação original deixou um gosto amargo para muitos. Relatos indicam que a imagem compartilhada foi acompanhada por comentários altamente ofensivos de usuários da internet, incluindo um que afirmava que o sujeito poderia ser “vendado com fio dental”. Outro comentário apresentado na captura de tela teria afirmado que “até os chineses o chamam de chinês”, aumentando ainda mais a tensão em torno da publicação. O incidente lançou uma sombra sobre a reputação da estrela em ascensão, que continua seu desenvolvimento no Bernabeu.
Apesar do pedido de desculpas oficial, muitos fãs na China continuam insatisfeitos com a maneira como o clube lidou com a situação. Os críticos apontaram que a declaração foi divulgada apenas no Weibo, uma plataforma voltada especificamente para o mercado chinês, e ficou significativamente ausente das contas globais do Huijsen e do Real Madrid no Instagram ou no X. Isso levou a exigências por um pedido de desculpas mais transparente e mundial ou por uma declaração em vídeo, com os torcedores questionando se o remorso é genuíno ou apenas uma manobra de marketing para proteger os pesados interesses comerciais do clube na região.
Uma história de tensão diplomática
Esta não é a primeira vez que o gigante espanhol tem de navegar por águas diplomáticas turbulentas no que diz respeito à sua relação com a China. Em 2024, o clube foi obrigado a distanciar-se de um torcedor que foi filmado cantando uma música com insultos antichineses antes da final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. A Embaixada da China na Espanha tomou a medida incomum de apresentar um protesto formal, descrevendo o comportamento do torcedor como “insultuoso para a China, vulgar e de mau caráter”. O clube respondeu condenando o vídeo e insistindo que as ações de um indivíduo não refletiam os valores fundamentais do Real Madrid.
Controvérsia sobre racismo paira sobre o jogo contra o Benfica
O momento em que Huijsen cometeu o erro nas redes sociais é particularmente embaraçoso para a hierarquia do Real Madrid. O clube aguarda atualmente os resultados de uma investigação da UEFA sobre supostas ofensas racistas do jogador do Benfica Gianluca Prestianni, dirigidas ao craque Vinicius Junior durante um confronto recente., do Real Madrid, tem manifestado abertamente seu apoio ao brasileiro, que tem sido alvo frequente de discriminação, tornando qualquer questão disciplinar interna relacionada a temas semelhantes uma grande dor de cabeça para o presidente Florentino Perez e a diretoria.
À medida que o mundo do futebol se torna cada vez mais globalizado, o escrutínio sobre a conduta dos jogadores nas redes sociais nunca foi tão grande. Para o Real Madrid, manter uma imagem impecável na Ásia é vital para seu crescimento financeiro, e o erro de Huijsen serve como um lembrete das responsabilidades que vêm com o uso da famosa camisa branca. Ainda não se sabe se o jogador de 20 anos enfrentará mais sanções internas, mas, por enquanto, o foco será garantir que suas ações em campo falem mais alto, com a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Benfica se aproximando.
