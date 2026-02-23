O zagueiro do Real Madrid, Dean Huijsen, pede desculpas em rede social chinesa após compartilhar postagem ofensiva

Embora o pedido de desculpas tenha sido rápido, a natureza da publicação original deixou um gosto amargo para muitos. Relatos indicam que a imagem compartilhada foi acompanhada por comentários altamente ofensivos de usuários da internet, incluindo um que afirmava que o sujeito poderia ser “vendado com fio dental”. Outro comentário apresentado na captura de tela teria afirmado que “até os chineses o chamam de chinês”, aumentando ainda mais a tensão em torno da publicação. O incidente lançou uma sombra sobre a reputação da estrela em ascensão, que continua seu desenvolvimento no Bernabeu.

Apesar do pedido de desculpas oficial, muitos fãs na China continuam insatisfeitos com a maneira como o clube lidou com a situação. Os críticos apontaram que a declaração foi divulgada apenas no Weibo, uma plataforma voltada especificamente para o mercado chinês, e ficou significativamente ausente das contas globais do Huijsen e do Real Madrid no Instagram ou no X. Isso levou a exigências por um pedido de desculpas mais transparente e mundial ou por uma declaração em vídeo, com os torcedores questionando se o remorso é genuíno ou apenas uma manobra de marketing para proteger os pesados interesses comerciais do clube na região.