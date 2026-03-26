O zagueiro do Manchester United foi convocado por Thomas Tuchel para os treinos da seleção inglesa, apesar de ter sido apenas reserva habitual sob o comando de Michael Carrick

Heaven, que havia sido inicialmente convocado por Neil Ryan para o confronto da seleção sub-20 contra a Itália em Roma, foi promovido rapidamente para o elenco principal, enquanto os Três Leões se preparam para os importantes amistosos de preparação para a Copa do Mundo contra o Uruguai e o Japão.

O jogador de 19 anos teve uma temporada de destaque em Old Trafford, disputando 15 partidas em todas as competições. Sua regularidade lhe rendeu o prêmio de Jogador do Mês do United em dezembro, sob o comando de Ruben Amorim, e embora Carrick o tenha utilizado principalmente como reserva, a comissão técnica da Inglaterra ficou claramente impressionada com seu desenvolvimento.