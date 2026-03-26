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O zagueiro do Manchester United foi convocado por Thomas Tuchel para os treinos da seleção inglesa, apesar de ter sido apenas reserva habitual sob o comando de Michael Carrick
Tuchel identifica uma estrela em ascensão
Heaven, que havia sido inicialmente convocado por Neil Ryan para o confronto da seleção sub-20 contra a Itália em Roma, foi promovido rapidamente para o elenco principal, enquanto os Três Leões se preparam para os importantes amistosos de preparação para a Copa do Mundo contra o Uruguai e o Japão.
O jogador de 19 anos teve uma temporada de destaque em Old Trafford, disputando 15 partidas em todas as competições. Sua regularidade lhe rendeu o prêmio de Jogador do Mês do United em dezembro, sob o comando de Ruben Amorim, e embora Carrick o tenha utilizado principalmente como reserva, a comissão técnica da Inglaterra ficou claramente impressionada com seu desenvolvimento.
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Uma oportunidade de ouro para o adolescente
O convite para integrar o time principal proporciona uma experiência inestimável para Heaven, que é cada vez mais visto como uma promessa de longo prazo tanto para o clube quanto para a seleção. Sua contribuição mais recente pelo clube aconteceu quando ele saiu do banco para ajudar o United, que estava com apenas 10 jogadores em campo, a garantir um empate vital por 2 a 2 contra o Bournemouth, resultado crucial para as esperanças de Carrick de garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.
Com Harry Maguire prestes a cumprir suspensão de um jogo quando o United enfrentar o Leeds United em 13 de abril, Heaven está firme na disputa para ser titular no centro da defesa. A exposição desta semana aos treinos táticos de Tuchel e à intensidade do futebol internacional de nível sênior só reforçará suas chances de preencher a lacuna deixada pelo experiente zagueiro central.
Maguire reflete sobre o regresso à seleção inglesa
Embora Heaven represente o futuro, Maguire continua sendo uma figura central nos planos de Tuchel. O jogador de 33 anos falou com emoção sobre sua recente volta ao time, admitindo que ter ficado de fora nos meses anteriores foi algo difícil de aceitar. “É incrível, é algo que senti falta”, disse Maguire aos repórteres. “Quando você não é convocado, depois de ter sido titular por seis ou sete anos, é difícil.”
Maguire também compartilhou um momento pessoal comovente sobre sua conversa com o novo técnico da Inglaterra. “Conversei com o técnico e ele me disse que eu estava convocado. Liguei para minha família. Minha mãe estava de férias e chorou. Estou em uma fase da minha carreira em que não se trata tanto de mim. Tenho 33 anos. Se jogar um minuto na Copa do Mundo ou todas as partidas, farei de tudo para garantir que este país seja bem-sucedido”, acrescentou.
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Preparando-se para a Copa do Mundo
Tuchel está aproveitando os próximos jogos em Wembley para definir seus planos antes da fase final da Copa do Mundo, em junho. O técnico alemão contou com a presença dos representantes do United, Kobbie Mainoo e Maguire, além de Marcus Rashford, que atualmente está emprestado ao Barcelona. O treinador sugeriu que o confronto contra o Uruguai servirá como uma oportunidade para os jogadores menos utilizados provarem que merecem uma vaga na seleção.