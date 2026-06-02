O zagueiro do Arsenal, Cristhian Mosquera, quebra o silêncio sobre o erro na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões

Mosquera falou sobre a decepção em uma mensagem publicada no Instagram após a partida. Ele escreveu: "Uau… Como tudo pode mudar tão rápido em questão de segundos. Quando parece que tudo está indo perfeitamente, exatamente como você sonhou desde criança, de repente, em um instante, uma única ação muda tudo.

"Passei a vida inteira sonhando com momentos como este, mas não saiu do jeito que eu queria. E foi aí que Deus me lembrou que a fé não se baseia no resultado final que alcanço, mas em como continuo confiando após um revés. Este é um revés que, apesar de toda a dor que traz, só vai me tornar mais forte.

"Mesmo assim, minha primeira temporada neste clube foi inesquecível. Campeões da Inglaterra! Ver tantas pessoas felizes ontem foi uma sensação incrível. Aproveitem este belo momento porque vocês merecem, e tenho certeza de que muitos outros momentos de alegria estão por vir para este clube, pois ainda temos muito a viver juntos.

"Orgulhoso de cada um de nós. Abençoado por fazer parte deste grupo e deste grande clube. OBRIGADO! ISTO É O ARSENAL!"







