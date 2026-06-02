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O zagueiro do Arsenal, Cristhian Mosquera, quebra o silêncio sobre o erro na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões
Mosquera reflete sobre o momento decisivo da final
Mosquera passou por um final difícil na derrota do Arsenal para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. O zagueiro se envolveu em um incidente que ganhou destaque com Khvicha Kvaratskhelia. O ponta do PSG passou por Mosquera dentro da área, levando o espanhol a tentar uma entrada para recuperar a bola. Em vez disso, ele derrubou o georgiano e cometeu um pênalti.
Ousmane Dembélé converteu a cobrança, empatando o jogo após o gol inicial de Kai Havertz, com o incidente se revelando um dos momentos decisivos da final. A partida acabou indo para os pênaltis após o placar permanecer em 1 a 1 ao final dos 120 minutos. Os Gunners perderam por 4 a 3 na disputa de pênaltis, depois que Eberechi Eze e Gabriel Magalhães falharam nas cobranças.
O zagueiro promete voltar mais forte
Mosquera falou sobre a decepção em uma mensagem publicada no Instagram após a partida. Ele escreveu: "Uau… Como tudo pode mudar tão rápido em questão de segundos. Quando parece que tudo está indo perfeitamente, exatamente como você sonhou desde criança, de repente, em um instante, uma única ação muda tudo.
"Passei a vida inteira sonhando com momentos como este, mas não saiu do jeito que eu queria. E foi aí que Deus me lembrou que a fé não se baseia no resultado final que alcanço, mas em como continuo confiando após um revés. Este é um revés que, apesar de toda a dor que traz, só vai me tornar mais forte.
"Mesmo assim, minha primeira temporada neste clube foi inesquecível. Campeões da Inglaterra! Ver tantas pessoas felizes ontem foi uma sensação incrível. Aproveitem este belo momento porque vocês merecem, e tenho certeza de que muitos outros momentos de alegria estão por vir para este clube, pois ainda temos muito a viver juntos.
"Orgulhoso de cada um de nós. Abençoado por fazer parte deste grupo e deste grande clube. OBRIGADO! ISTO É O ARSENAL!"
O elenco do Arsenal e Keown apoiam o jovem zagueiro
Mosquera rapidamente recebeu apoio do vestiário do Arsenal. Gabriel respondeu: “Vai em frente, mano! Vamos juntos”, enquanto Mikel Merino acrescentou: “Estamos juntos, mano. Você é o melhor.”
Kepa Arrizabalaga e o ex-zagueiro do Arsenal Oleksandr Zinchenko também demonstraram seu apoio nas redes sociais, enquanto Piero Hincapie postou uma mensagem de incentivo.
O ex-zagueiro do Arsenal Martin Keown também defendeu a atuação de Mosquera. Em entrevista à TNT Sport, ele disse: “Quero falar um pouco sobre Mosquera, sobre o quão bem ele jogou nesta partida. O único erro que ele cometeu foi na cobrança de pênalti. Kvaratskhelia é o melhor jogador do planeta, ele é um zagueiro central e foi escalado para jogar como lateral.”
- Getty Images Sport
Mosquera quer aprender com o doloroso revés
Depois de descrever a derrota como algo que “o tornará mais forte”, Mosquera buscará aproveitar o sucesso de sua agitada primeira temporada no Arsenal e continuar seu desenvolvimento no norte de Londres.