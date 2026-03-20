O zagueiro do Arsenal, Cristhian Mosquera, foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola, enquanto Rodri e Lamine Yamal, que retornam ao time, também fazem parte da convocação para os amistosos

Mosquera foi convocado pela primeira vez para a seleção de De La Fuente, para os amistosos da Espanha contra a Sérvia e o Egito. Mosquera chegou ao Arsenal vindo do Valencia no meio do ano, em uma transação avaliada em cerca de 13 milhões de libras, e causou grande impacto sob o comando do técnico Mikel Arteta, disputando 25 partidas em todas as competições. Ele enfrentou uma lesão no tornozelo entre dezembro e janeiro, o que afetou um pouco sua participação, mas tem sido titular constante da equipe que parece destinada a conquistar o título da Premier League.

Mosquera já havia sido convocado para a seleção olímpica da Espanha nos Jogos de 2024, quando a equipe perdeu por 2 a 1 para o Egito, mas esta é sua primeira convocação para a seleção principal. “Mosquera é um jogador comprometido, o capitão da seleção sub-21, que quer jogar pela Espanha”, disse De la Fuente na sexta-feira. “Ele está tendo uma boa temporada com o Arsenal.”

O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, é claro, também está no elenco em meio a suas atuações brilhantes nesta temporada; ele marcou 21 gols e deu 16 assistências em 39 jogos em todas as competições.