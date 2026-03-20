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O zagueiro do Arsenal, Cristhian Mosquera, foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola, enquanto Rodri e Lamine Yamal, que retornam ao time, também fazem parte da convocação para os amistosos
Mosquera foi convocado
Mosquera foi convocado pela primeira vez para a seleção de De La Fuente, para os amistosos da Espanha contra a Sérvia e o Egito. Mosquera chegou ao Arsenal vindo do Valencia no meio do ano, em uma transação avaliada em cerca de 13 milhões de libras, e causou grande impacto sob o comando do técnico Mikel Arteta, disputando 25 partidas em todas as competições. Ele enfrentou uma lesão no tornozelo entre dezembro e janeiro, o que afetou um pouco sua participação, mas tem sido titular constante da equipe que parece destinada a conquistar o título da Premier League.
Mosquera já havia sido convocado para a seleção olímpica da Espanha nos Jogos de 2024, quando a equipe perdeu por 2 a 1 para o Egito, mas esta é sua primeira convocação para a seleção principal. “Mosquera é um jogador comprometido, o capitão da seleção sub-21, que quer jogar pela Espanha”, disse De la Fuente na sexta-feira. “Ele está tendo uma boa temporada com o Arsenal.”
O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, é claro, também está no elenco em meio a suas atuações brilhantes nesta temporada; ele marcou 21 gols e deu 16 assistências em 39 jogos em todas as competições.
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Outros convocados
Além de Mosquera, Joan Garcia também foi convocado pela primeira vez, após uma excelente temporada defendendo a baliza do Barcelona.
“Ele é um ótimo goleiro”, disse De la Fuente. “Não descobrimos isso agora; ele já joga pela seleção sub-21 há cinco anos. Achamos que era o momento certo para ele se juntar a nós.”
Além disso, o meio-campista do Manchester City, Rodri, voltou à seleção espanhola após superar sua lesão de longa duração no ligamento cruzado anterior (LCA).
“Comemoramos a boa fase atual de Rodrigo”, disse De la Fuente. “Ele é um jogador fundamental. Está em processo de recuperar a forma física e continuará a melhorar.”
Rodri não joga pela Espanha desde setembro de 2025, quando atuou em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Turquia; desde então, ele perdeu quatro jogos devido a uma lesão no tendão da coxa.
Seleção completa da Espanha
A convocatória completa da Espanha para os próximos amistosos é a seguinte:
Goleiros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona).
Defensores: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Cristhian Mosquera (Arsenal).
Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Martín Zubimendi (Arsenal), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermín López (Barcelona).
Atacantes: Dani Olmo (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético de Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta).
Apenas um jogador do Real Madrid foi incluído, com Dean Huijsen pronto para disputar uma vaga na zaga; Dani Carvajal, o experiente lateral-direito, é uma ausência notável.
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E agora?
A Espanha enfrentará a Sérvia e o Egito em março, enquanto intensifica os preparativos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. No torneio, enfrentará Cabo Verde, a Arábia Saudita e o Uruguai em um grupo que promete ser interessante; Mosquera, Garcia e Rodri esperam fazer parte da seleção para a fase final.
Sobre a exclusão de Carvajal, De la Fuente deixou a porta aberta para seu eventual retorno, acrescentando: “Não tenho nada a dizer a (Álvaro) Arbeloa, técnico do Real Madrid.
Tenho total respeito por ele. Espero que o Dani recupere a forma que teve na Euro 2024... Sentimos sua falta, e ele é muito importante. Ele precisa continuar trabalhando. Ele sabe disso, assim como Álvaro Morata. Eles precisam jogar, voltar ao seu nível habitual, e então estarão conosco.”
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