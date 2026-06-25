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O Wrexham zomba do Southampton por causa do escândalo “Spygate” após a divulgação do calendário do Campeonato de 2026-27
Os Red Dragons causam impacto nas redes sociais
A temporada 2025-26 do Campeonato foi marcada pelas manchetes em torno das operações secretas do Southampton. Depois de terminar em quarto lugar sob o comando de Tonda Eckert e derrotar o Middlesbrough nas semifinais dos play-offs, os Saints foram sensacionalmente eliminados da competição por terem obtido informações privilegiadas sobre seus rivais. Quando a tabela de jogos de 2026-27 foi confirmada, a equipe de mídia do Wrexham viu uma oportunidade de ouro para dar uma facada.
Com um confronto marcado contra o time da Costa Sul em setembro, o Wrexham compartilhou um gráfico com sua tabela de jogos acompanhado de uma legenda bem específica. “Isso nos leva até a pausa para os jogos internacionais”, dizia a postagem, ao lado de um emoji de lupa e de espião. A postagem viralizou imediatamente, já que os torcedores perceberam a referência intencional ao escândalo que abalou o futebol inglês apenas alguns meses antes.
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Detalhes ocultos no gráfico
A provocação do Wrexham não se limitou a um simples emoji. Uma nota foi escrita no calendário dois dias antes do confronto contra o Southampton, que simplesmente dizia à equipe para “verificar o campo de treinamento”, uma referência à paranoia que agora cerca os adversários dos Saints.
Ainda mais precisa foi a modificação do emblema do Southampton. Torcedores mais atentos perceberam que a administração do Wrexham havia editado o logotipo para incluir a silhueta de um homem escondido atrás de uma árvore. Trata-se de uma referência direta às infames imagens vazadas do estagiário do Southampton, William Salt, que foi flagrado filmando um treino do Middlesbrough de uma área arborizada durante o auge da investigação do “Spygate”.
As consequências do escândalo
As consequências para o Southampton foram graves, indo muito além das zombarias nas redes sociais. Além de terem sido substituídos pelo Middlesbrough na final do play-off, os Saints sofreram uma dedução de quatro pontos para a próxima temporada do Campeonato Inglês de 2026-27. Isso garante que eles comecem sua mais recente tentativa de ascensão à Premier League com uma desvantagem significativa.
O clube tentou contestar as sanções, mas seus recursos foram recentemente indeferidos. Um painel independente confirmou que todas as punições originais seriam mantidas, e o clube foi informado de que não tem mais recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).
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O Southampton se pronuncia sobre o recurso indeferido
Após a decisão de manter as penalidades, o Southampton divulgou um comunicado oficial prometendo “consertar as coisas” o mais rápido possível. “Embora reconheçamos plenamente a gravidade deste assunto e o escrutínio que se seguiu, o clube sempre acreditou que a sanção esportiva original era desproporcional, uma opinião amplamente compartilhada por muitos na comunidade do futebol”, dizia o comunicado.
“O Southampton Football Club tem uma história de orgulho e bases sólidas, mas está claro que agora é preciso reconstruir a confiança. Esse trabalho começa imediatamente. O clube refletirá cuidadosamente sobre os eventos que levaram a essa situação, aprenderá com eles e tomará as medidas necessárias para seguir em frente com responsabilidade. Este clube de futebol responderá com humildade, responsabilidade e determinação para corrigir a situação.”