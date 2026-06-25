O Wrexham zomba do Southampton por causa do escândalo “Spygate” após a divulgação do calendário do Campeonato de 2026-27

A temporada 2025-26 do Campeonato foi marcada pelas manchetes em torno das operações secretas do Southampton. Depois de terminar em quarto lugar sob o comando de Tonda Eckert e derrotar o Middlesbrough nas semifinais dos play-offs, os Saints foram sensacionalmente eliminados da competição por terem obtido informações privilegiadas sobre seus rivais. Quando a tabela de jogos de 2026-27 foi confirmada, a equipe de mídia do Wrexham viu uma oportunidade de ouro para dar uma facada.

Com um confronto marcado contra o time da Costa Sul em setembro, o Wrexham compartilhou um gráfico com sua tabela de jogos acompanhado de uma legenda bem específica. “Isso nos leva até a pausa para os jogos internacionais”, dizia a postagem, ao lado de um emoji de lupa e de espião. A postagem viralizou imediatamente, já que os torcedores perceberam a referência intencional ao escândalo que abalou o futebol inglês apenas alguns meses antes.