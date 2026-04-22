O Wrexham volta a ocupar uma vaga nos playoffs da Championship com uma vitória suada sobre o Oxford, mantendo vivo o sonho de Ryan Reynolds e Rob Mac de chegar à Premier League

Parkinson elogiou muito seu elenco depois que o Wrexham atingiu a marca de 70 pontos em sua primeira temporada de volta à segunda divisão. Ele enfatizou que a ambição máxima do clube, sob a liderança dos coproprietários Ryan Reynolds e Rob Mac, continua ao seu alcance, observando que o ânimo no vestiário está em alta enquanto a equipe busca a primeira divisão.

“O sonho [da Premier League] ainda está vivo e sentimos que estamos em uma boa posição”, disse Parkinson. “Não há nada mais que possamos fazer além de vencer, e nos concentramos apenas em tomar as decisões certas do banco e conquistar mais três pontos. Chegar aos 70 pontos é uma boa demonstração em nossa primeira temporada na Championship e agora queremos mais. Era importante fazermos nosso trabalho, e fizemos isso todos juntos.”