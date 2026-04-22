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O Wrexham volta a ocupar uma vaga nos playoffs da Championship com uma vitória suada sobre o Oxford, mantendo vivo o sonho de Ryan Reynolds e Rob Mac de chegar à Premier League
O Windass cumpre o prometido em Oxford
Windass deu continuidade à sua sensacional sequência de boa forma ao marcar o gol decisivo cinco minutos antes do intervalo no Kassam Stadium. O gol foi o quinto de Windass em apenas seis partidas, ressaltando sua importância para a equipe de Phil Parkinson, que entra na reta final mais decisiva da temporada. Embora os visitantes tenham demonstrado paciência na posse de bola, eles atacaram no momento perfeito, deixando o Oxford — que atualmente luta contra a ameaça do rebaixamento — com uma tarefa difícil pela frente. Com essa vitória, o Wrexham ultrapassa o Hull City e assume a sexta colocação. O empate de 2 a 2 do Hull contra o Leicester City abriu as portas para os Red Dragons, que aproveitaram ao máximo o tropeço. Ambas as equipes estão agora empatadas com 70 pontos, mas o Wrexham leva vantagem com um saldo de gols superior em dois.
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Parkinson elogia a "boa exibição" após marcar 70 pontos
Parkinson elogiou muito seu elenco depois que o Wrexham atingiu a marca de 70 pontos em sua primeira temporada de volta à segunda divisão. Ele enfatizou que a ambição máxima do clube, sob a liderança dos coproprietários Ryan Reynolds e Rob Mac, continua ao seu alcance, observando que o ânimo no vestiário está em alta enquanto a equipe busca a primeira divisão.
“O sonho [da Premier League] ainda está vivo e sentimos que estamos em uma boa posição”, disse Parkinson. “Não há nada mais que possamos fazer além de vencer, e nos concentramos apenas em tomar as decisões certas do banco e conquistar mais três pontos. Chegar aos 70 pontos é uma boa demonstração em nossa primeira temporada na Championship e agora queremos mais. Era importante fazermos nosso trabalho, e fizemos isso todos juntos.”
A solidez defensiva garante três pontos essenciais
Apesar do domínio na primeira etapa, o Wrexham foi obrigado a dar tudo de si nos minutos finais, quando o Oxford partiu para cima com tudo. A equipe da casa recorreu a lançamentos longos e jogadas ensaiadas numa tentativa desesperada de empatar, mas os jogadores de Parkinson mantiveram-se firmes sob intensa pressão para garantir o placar sem gols.
“Mostramos duas facetas do nosso jogo”, acrescentou Parkinson. “No primeiro tempo, tivemos um controle muito bom da partida, fomos pacientes e cuidamos da bola. Chegou o momento e tivemos chances no segundo tempo, mas sabíamos que o Oxford jogaria tudo para o alto. Eles estão lutando pela sobrevivência. Lançamentos longos, jogadas ensaiadas, e defendemos como uma equipe. Todos fizeram o seu trabalho.”
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Os dois últimos jogos serão decisivos
O resultado prepara um final emocionante para a campanha. O caminho do Wrexham para os playoffs e uma possível participação em Wembley será decidido nos dois últimos jogos contra o Coventry City, campeão da liga, e o Middlesbrough, quinto colocado. O confronto contra o Middlesbrough, que atualmente está três pontos à frente do Wrexham, pode ser decisivo, já que ambas as equipes também disputam uma vaga nos playoffs.