Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Oxford United v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

O Wrexham volta a ocupar uma vaga nos playoffs da Championship com uma vitória suada sobre o Oxford, mantendo vivo o sonho de Ryan Reynolds e Rob Mac de chegar à Premier League

Wrexham
Championship
Oxford United x Wrexham
Oxford United
P. Parkinson
Premier League

O Wrexham voltou a ocupar uma das vagas para os playoffs da Championship após uma vitória por 1 a 0 sobre o Oxford United, reacendendo as esperanças de um histórico quarto acesso consecutivo. Josh Windass voltou a ser o herói, marcando o único gol da partida e mantendo o clube, apoiado por investidores de Hollywood, na briga por uma vaga na Premier League.

  • O Windass cumpre o prometido em Oxford

    Windass deu continuidade à sua sensacional sequência de boa forma ao marcar o gol decisivo cinco minutos antes do intervalo no Kassam Stadium. O gol foi o quinto de Windass em apenas seis partidas, ressaltando sua importância para a equipe de Phil Parkinson, que entra na reta final mais decisiva da temporada. Embora os visitantes tenham demonstrado paciência na posse de bola, eles atacaram no momento perfeito, deixando o Oxford — que atualmente luta contra a ameaça do rebaixamento — com uma tarefa difícil pela frente. Com essa vitória, o Wrexham ultrapassa o Hull City e assume a sexta colocação. O empate de 2 a 2 do Hull contra o Leicester City abriu as portas para os Red Dragons, que aproveitaram ao máximo o tropeço. Ambas as equipes estão agora empatadas com 70 pontos, mas o Wrexham leva vantagem com um saldo de gols superior em dois.

    • Publicidade
  • Queens Park Rangers v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Parkinson elogia a "boa exibição" após marcar 70 pontos

    Parkinson elogiou muito seu elenco depois que o Wrexham atingiu a marca de 70 pontos em sua primeira temporada de volta à segunda divisão. Ele enfatizou que a ambição máxima do clube, sob a liderança dos coproprietários Ryan Reynolds e Rob Mac, continua ao seu alcance, observando que o ânimo no vestiário está em alta enquanto a equipe busca a primeira divisão.

    “O sonho [da Premier League] ainda está vivo e sentimos que estamos em uma boa posição”, disse Parkinson. “Não há nada mais que possamos fazer além de vencer, e nos concentramos apenas em tomar as decisões certas do banco e conquistar mais três pontos. Chegar aos 70 pontos é uma boa demonstração em nossa primeira temporada na Championship e agora queremos mais. Era importante fazermos nosso trabalho, e fizemos isso todos juntos.”

  • A solidez defensiva garante três pontos essenciais

    Apesar do domínio na primeira etapa, o Wrexham foi obrigado a dar tudo de si nos minutos finais, quando o Oxford partiu para cima com tudo. A equipe da casa recorreu a lançamentos longos e jogadas ensaiadas numa tentativa desesperada de empatar, mas os jogadores de Parkinson mantiveram-se firmes sob intensa pressão para garantir o placar sem gols.

    “Mostramos duas facetas do nosso jogo”, acrescentou Parkinson. “No primeiro tempo, tivemos um controle muito bom da partida, fomos pacientes e cuidamos da bola. Chegou o momento e tivemos chances no segundo tempo, mas sabíamos que o Oxford jogaria tudo para o alto. Eles estão lutando pela sobrevivência. Lançamentos longos, jogadas ensaiadas, e defendemos como uma equipe. Todos fizeram o seu trabalho.”

  • Wrexham AFC v Stoke City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Os dois últimos jogos serão decisivos

    O resultado prepara um final emocionante para a campanha. O caminho do Wrexham para os playoffs e uma possível participação em Wembley será decidido nos dois últimos jogos contra o Coventry City, campeão da liga, e o Middlesbrough, quinto colocado. O confronto contra o Middlesbrough, que atualmente está três pontos à frente do Wrexham, pode ser decisivo, já que ambas as equipes também disputam uma vaga nos playoffs.

Championship
Oxford United crest
Oxford United
OXF
Sheffield Wednesday crest
Sheffield Wednesday
SHW
Championship
Coventry crest
Coventry
COV
Wrexham crest
Wrexham
WRE