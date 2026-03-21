O Wrexham se recupera e conquista “uma das nossas melhores vitórias” sob o comando de Phil Parkinson, mantendo vivas as esperanças dos Red Dragons de disputar a repescagem pelo acesso

O assistente técnico do Wrexham, Steve Parkin, comemorou o resultado. Ele disse aos repórteres: “Nos cinco anos que estamos aqui, esse está entre os dez jogos que provavelmente mais precisávamos vencer, e precisávamos manter nossa sequência de vitórias. Algumas pessoas já nos davam como perdidos depois do jogo contra o Watford; temos alguns lesionados e alguns jogadores que normalmente estariam no time ou na reserva, mas que não estão disponíveis no momento, e foi um grande esforço psicológico dos rapazes para virar o jogo contra um time forte depois da decepção da noite de terça-feira. Essa está realmente entre as nossas melhores vitórias.

"Queremos apenas fazer parte da festa no final do ano. Queremos ser uma das equipes que disputam uma vaga nos play-offs. Queremos estar na briga. Temos grandes jogos pela frente. Temos jogos contra as grandes equipes, o que é importante. Por que não iríamos querer estar em uma divisão que é espetacular em termos de público e de jogos, e por que não iríamos querer estar envolvidos na disputa? É por isso que foi um jogo tão importante.”