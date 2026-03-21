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O Wrexham se recupera e conquista “uma das nossas melhores vitórias” sob o comando de Phil Parkinson, mantendo vivas as esperanças dos Red Dragons de disputar a repescagem pelo acesso
Wrexham se recupera e derrota o Blades
O Wrexham chegou ao jogo após uma derrota decepcionante para o Watford, mas se recuperou em grande estilo contra o Sheffield Wednesday. Andre Brooks colocou os anfitriões na frente logo após o intervalo, mas o Wrexham reagiu com força e conquistou os três pontos graças aos gols do ex-atacante do Sheffield Wednesday, Josh Windass, e de Sam Smith. A vitória provocou comemorações efusivas da equipe visitante ao apito final, enquanto continuam sonhando com mais um acesso e uma vaga na Premier League.
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"Um dos nossos melhores" – Wrexham comemora vitória sobre o Sheffield United
O assistente técnico do Wrexham, Steve Parkin, comemorou o resultado. Ele disse aos repórteres: “Nos cinco anos que estamos aqui, esse está entre os dez jogos que provavelmente mais precisávamos vencer, e precisávamos manter nossa sequência de vitórias. Algumas pessoas já nos davam como perdidos depois do jogo contra o Watford; temos alguns lesionados e alguns jogadores que normalmente estariam no time ou na reserva, mas que não estão disponíveis no momento, e foi um grande esforço psicológico dos rapazes para virar o jogo contra um time forte depois da decepção da noite de terça-feira. Essa está realmente entre as nossas melhores vitórias.
"Queremos apenas fazer parte da festa no final do ano. Queremos ser uma das equipes que disputam uma vaga nos play-offs. Queremos estar na briga. Temos grandes jogos pela frente. Temos jogos contra as grandes equipes, o que é importante. Por que não iríamos querer estar em uma divisão que é espetacular em termos de público e de jogos, e por que não iríamos querer estar envolvidos na disputa? É por isso que foi um jogo tão importante.”
"Um verdadeiro desafio" – Elogios do Wrexham ao artilheiro Smith
O gol de Smith foi o nono dele nesta temporada pelo Wrexham e lhe rendeu elogios de Parkin. Ele disse aos repórteres: “Tem sido difícil para ele, porque está jogando todos os minutos de todas as partidas. O Kieffer sofreu uma lesão no tendão da coxa, o que obviamente nos deixou desapontados. Mas achei que ele esteve ótimo hoje. Ele foi um verdadeiro pesadelo o dia todo para os dois zagueiros centrais. Ele correu por trás da defesa, correu pelas laterais, foi forte fisicamente, ganhou cabeçadas e ainda contribuiu com uma assistência e um gol, o que é simplesmente um esforço excepcional em um lugar realmente difícil de jogar.”
Enquanto isso, o artilheiro considerou a vitória um resultado importante após a derrota na última partida. Ele disse
: “Acho que é um resultado importante, especialmente depois da decepção em Watford. O técnico disse isso no vestiário no intervalo. Ele disse para darmos tudo de nós, que temos uma pausa chegando, que tivemos um longo período e que não devemos nos arrepender da oportunidade. Acho que os rapazes se esforçaram ao máximo e conseguiram os três pontos.”
- AFP
O que vem a seguir para o Wrexham?
O Wrexham fará agora uma pausa nas competições devido à pausa para os jogos internacionais. Os Red Dragons voltam com uma viagem ao Hawthorns para enfrentar o West Brom, antes da visita do Southampton ao Racecourse Ground.
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