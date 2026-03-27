O Wrexham registra faturamento recorde sob a gestão de Ryan Reynolds e Rob Mac, apesar de prejuízos de 15 milhões de libras após a promoção para a Championship

Em um passo importante rumo à sustentabilidade a longo prazo, o Wrexham confirmou que agora está livre de empréstimos de acionistas. Após a entrada da Apollo Sports Capital como investidora minoritária, todos os empréstimos e juros devidos às empresas de Reynolds e Mac foram quitados. A infraestrutura continua sendo uma prioridade, com planos apresentados para aumentar a capacidade da arquibancada Kop para 7.750 lugares. Isso elevaria a capacidade total do estádio para mais de 18.000 lugares, atendendo aos requisitos para a classificação da Categoria 4 da UEFA e a possível realização futura de grandes eventos internacionais.



