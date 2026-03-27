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O Wrexham registra faturamento recorde sob a gestão de Ryan Reynolds e Rob Mac, apesar de prejuízos de 15 milhões de libras após a promoção para a Championship
Receitas recordes e investimentos avultados
O relatório anual do Wrexham referente ao exercício encerrado em 30 de junho de 2025 revela um crescimento de 24% no faturamento, atingindo o valor recorde de £ 33,33 milhões. Esse aumento foi impulsionado pelo aumento da atividade comercial e pelo interesse global gerado pela série documental “Welcome to Wrexham”. No entanto, o clube registrou um prejuízo operacional de £ 14,84 milhões (US$ 19,7 milhões), atribuído ao pesado investimento necessário para a terceira promoção consecutiva. Os custos com pessoal quase dobraram, passando de £ 11,04 milhões (US$ 14,6 milhões) para £ 19,94 milhões (US$ 26,5 milhões), refletindo as demandas financeiras do retorno à EFL Championship pela primeira vez em 43 anos.
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Domínio comercial e crescimento global da marca
O efeito Hollywood continua a gerar enormes dividendos comerciais, com a receita saltando para 17,33 milhões de libras (23 milhões de dólares). Notavelmente, o resto do mundo representa agora 57,7% da receita do clube, ultrapassando a participação de 40,5% do Reino Unido. O relatório destacou uma abordagem estratégica direcionada, aproveitando a mídia internacional e a expertise em marketing para maximizar o inventário comercial do clube. Esse alcance global impulsionou um crescimento recorde em patrocínios, vendas e parcerias, ainda mais consolidado pela encomenda de uma quarta temporada do premiado documentário do clube.
Pagamento da dívida e ampliação do estádio
Em um passo importante rumo à sustentabilidade a longo prazo, o Wrexham confirmou que agora está livre de empréstimos de acionistas. Após a entrada da Apollo Sports Capital como investidora minoritária, todos os empréstimos e juros devidos às empresas de Reynolds e Mac foram quitados. A infraestrutura continua sendo uma prioridade, com planos apresentados para aumentar a capacidade da arquibancada Kop para 7.750 lugares. Isso elevaria a capacidade total do estádio para mais de 18.000 lugares, atendendo aos requisitos para a classificação da Categoria 4 da UEFA e a possível realização futura de grandes eventos internacionais.
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Sucesso em todo o clube
A temporada 2024-25 trouxe sucesso além da equipe principal masculina. O Wrexham AFC Feminino terminou em quarto lugar na Adran Premier League, enquanto a Academia chegou à terceira fase da FA Youth Cup pela primeira vez desde 2006. O sucesso em campo impulsionou a receita dos dias de jogo para £ 5,96 milhões, com a média de público subindo para 12.781. Ao encerrar o relatório, o clube agradeceu aos torcedores e parceiros pelo apoio incondicional, observando que, embora as perdas continuem substanciais, a trajetória ascendente da história do Wrexham não mostra sinais de desaceleração.