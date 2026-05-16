O Wrexham confirma a saída de jogadores a título gratuito, incluindo o atacante que atuou ao lado de Wayne Rooney pela seleção inglesa

O Wrexham confirmou as saídas em um comunicado oficial do clube, aproveitando a oportunidade para reconhecer os esforços dos jogadores mais experientes que contribuíram para o sucesso recente da equipe. Os Red Dragons declararam: “Eles são dispensados com os sinceros agradecimentos do clube por seus esforços e contribuições durante o tempo que passaram no clube de futebol.”

Rodriguez deixa o clube após ter marcado dois gols durante a campanha de promoção de 2024–25, enquanto Cannon se despede com 86 partidas disputadas desde que chegou do Hull City em 2022.