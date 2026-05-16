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O Wrexham confirma a saída de jogadores a título gratuito, incluindo o atacante que atuou ao lado de Wayne Rooney pela seleção inglesa
Red Dragons reformulam o elenco
O Wrexham está reestruturando seu elenco após uma ascensão extraordinária sob o comando do técnico Phil Parkinson. Rodriguez, que disputou uma partida pela seleção inglesa, lidera a renovação do elenco neste verão, apenas 15 meses após sua chegada vindo do Burnley. Cannon também está deixando o clube depois que uma grave lesão no joelho interrompeu sua temporada, ao lado dos jogadores formados na base Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly e Max Purvis. Por outro lado, o clube galês renovou os contratos dos jovens promissores Aaron James, Alex Moore e Rio Owen.
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O clube expressa sua gratidão
O Wrexham confirmou as saídas em um comunicado oficial do clube, aproveitando a oportunidade para reconhecer os esforços dos jogadores mais experientes que contribuíram para o sucesso recente da equipe. Os Red Dragons declararam: “Eles são dispensados com os sinceros agradecimentos do clube por seus esforços e contribuições durante o tempo que passaram no clube de futebol.”
Rodriguez deixa o clube após ter marcado dois gols durante a campanha de promoção de 2024–25, enquanto Cannon se despede com 86 partidas disputadas desde que chegou do Hull City em 2022.
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A trajetória internacional de Rodriguez é relembrada
A saída de Rodríguez marca o fim de uma breve passagem de um jogador que já chegou ao auge do futebol inglês. Sua única participação pela seleção inglesa ocorreu em novembro de 2013, quando o técnico Roy Hodgson o escalou como titular na derrota por 2 a 0 em um amistoso contra o Chile, no Estádio de Wembley. Naquela noite, o experiente atacante atuou ao lado da lenda inglesa Rooney, antes de ser substituído aos 57 minutos da partida.
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Parkinson tem pela frente uma reformulação no verão
Tanto Rodriguez quanto Cannon entrarão agora no mercado de transferências em busca de um clube disposto a oferecer uma vaga de titular na equipe principal. Enquanto isso, o Wrexham precisa se concentrar imediatamente em uma intensa campanha de contratações durante o verão para substituir adequadamente esses jogadores experientes. A equipe de Parkinson buscará investir ainda mais em seu elenco após terminar em sétimo lugar na tabela na temporada 2025-26, com alguns grandes nomes provavelmente interessados em se transferir para o Racecourse Ground.