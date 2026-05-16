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Wrexham AFC v Stockport County FC - Sky Bet League OneGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Wrexham confirma a saída de jogadores a título gratuito, incluindo o atacante que atuou ao lado de Wayne Rooney pela seleção inglesa

Mercado da bola
Wrexham
Championship
J. Rodriguez
A. Cannon
W. Rooney

O Wrexham confirmou oficialmente a lista de jogadores que permanecerão no clube neste verão, antes do início da próxima temporada na segunda divisão do futebol inglês. A notícia mais importante vinda do Racecourse Ground é que o experiente atacante Jay Rodriguez e o veterano meio-campista Andy Cannon são os principais nomes entre os jogadores que deixarão o time, uma vez que seus contratos chegam ao fim.

  • Red Dragons reformulam o elenco

    O Wrexham está reestruturando seu elenco após uma ascensão extraordinária sob o comando do técnico Phil Parkinson. Rodriguez, que disputou uma partida pela seleção inglesa, lidera a renovação do elenco neste verão, apenas 15 meses após sua chegada vindo do Burnley. Cannon também está deixando o clube depois que uma grave lesão no joelho interrompeu sua temporada, ao lado dos jogadores formados na base Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly e Max Purvis. Por outro lado, o clube galês renovou os contratos dos jovens promissores Aaron James, Alex Moore e Rio Owen.

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    O clube expressa sua gratidão

    O Wrexham confirmou as saídas em um comunicado oficial do clube, aproveitando a oportunidade para reconhecer os esforços dos jogadores mais experientes que contribuíram para o sucesso recente da equipe. Os Red Dragons declararam: “Eles são dispensados com os sinceros agradecimentos do clube por seus esforços e contribuições durante o tempo que passaram no clube de futebol.”

    Rodriguez deixa o clube após ter marcado dois gols durante a campanha de promoção de 2024–25, enquanto Cannon se despede com 86 partidas disputadas desde que chegou do Hull City em 2022.

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    A trajetória internacional de Rodriguez é relembrada

    A saída de Rodríguez marca o fim de uma breve passagem de um jogador que já chegou ao auge do futebol inglês. Sua única participação pela seleção inglesa ocorreu em novembro de 2013, quando o técnico Roy Hodgson o escalou como titular na derrota por 2 a 0 em um amistoso contra o Chile, no Estádio de Wembley. Naquela noite, o experiente atacante atuou ao lado da lenda inglesa Rooney, antes de ser substituído aos 57 minutos da partida.

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    Parkinson tem pela frente uma reformulação no verão

    Tanto Rodriguez quanto Cannon entrarão agora no mercado de transferências em busca de um clube disposto a oferecer uma vaga de titular na equipe principal. Enquanto isso, o Wrexham precisa se concentrar imediatamente em uma intensa campanha de contratações durante o verão para substituir adequadamente esses jogadores experientes. A equipe de Parkinson buscará investir ainda mais em seu elenco após terminar em sétimo lugar na tabela na temporada 2025-26, com alguns grandes nomes provavelmente interessados em se transferir para o Racecourse Ground.