O Wolves demitiu de forma surpreendente Rob Edwards poucos dias depois de ele ter garantido duas contratações de peso para o time que busca o acesso à Championship

Em uma decisão que pegou muitos torcedores de surpresa, o Wolves se despediu de Edwards justamente quando o clube parecia estar ganhando impulso na busca pela promoção. O ex-técnico do Middlesbrough estava no cargo apenas desde novembro passado, mas a diretoria decidiu que uma mudança era necessária após o clube não ter conseguido manter sua permanência na Premier League.

O momento da decisão é particularmente marcante, considerando que o Wolves já havia iniciado uma campanha agressiva de contratações para a vida na segunda divisão. O clube anunciou recentemente as contratações de destaque do experiente lateral Trippier e de Jimenez, com este último retornando para uma segunda passagem pelo Molineux para liderar o ataque. Apesar desses reforços, Edwards não será o homem a liderá-los na nova temporada.