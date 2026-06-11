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O Wolves demitiu de forma surpreendente Rob Edwards poucos dias depois de ele ter garantido duas contratações de peso para o time que busca o acesso à Championship
Edwards foi demitido, apesar da intensa atividade no mercado de transferências
Em uma decisão que pegou muitos torcedores de surpresa, o Wolves se despediu de Edwards justamente quando o clube parecia estar ganhando impulso na busca pela promoção. O ex-técnico do Middlesbrough estava no cargo apenas desde novembro passado, mas a diretoria decidiu que uma mudança era necessária após o clube não ter conseguido manter sua permanência na Premier League.
O momento da decisão é particularmente marcante, considerando que o Wolves já havia iniciado uma campanha agressiva de contratações para a vida na segunda divisão. O clube anunciou recentemente as contratações de destaque do experiente lateral Trippier e de Jimenez, com este último retornando para uma segunda passagem pelo Molineux para liderar o ataque. Apesar desses reforços, Edwards não será o homem a liderá-los na nova temporada.
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Chega ao fim uma passagem difícil pelo Molineux
A chegada de Edwards à região de West Midlands foi inicialmente vista como uma tentativa de estabilizar um time em declínio, depois que ele substituiu Vítor Pereira no final do ano passado. Ele herdou uma equipe que enfrentava grandes dificuldades na parte inferior da tabela e, embora houvesse sinais de melhora, acabou não conseguindo tirar o time da zona de rebaixamento. Após uma sequência de resultados difíceis, o Wolves foi rebaixado em abril, encerrando um longo período na Premier League.
O clube está claramente buscando um novo começo para garantir que sua permanência na Championship seja breve. Embora Edwards tivesse assinado um contrato de longo prazo, a pressão de uma campanha de rebaixamento e a necessidade de uma reformulação tática em uma divisão inferior levaram a diretoria a tomar uma decisão antes do início dos treinos de pré-temporada.
O Wolves já tem o substituto
Com a vaga no banco de reservas agora aberta, o Wolves agiu rapidamente para identificar seu principal alvo. Notícias sugerem que o clube voltou a se concentrar no mercado português, uma região que já lhe rendeu bons resultados no passado. As negociações com o técnico do Gil Vicente, César Peixoto, avançaram rapidamente nas últimas 24 horas, com o jornal O Jogo e outros meios de comunicação informando que um acordo já está fechado.
Peixoto recebeu elogios entusiásticos por seu trabalho em Portugal, onde levou o Gil Vicente a um impressionante sexto lugar na Primeira Liga. Sua capacidade de superar as expectativas com recursos limitados o tornou um candidato atraente para a diretoria do Wolves, que está desesperada para retornar à elite do futebol inglês logo na primeira tentativa. Acredita-se que o acordo entre os dois clubes esteja finalizado, marcando mais um capítulo português para o time de Molineux.
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Começa a reconstrução do Campeonato
A chegada de um novo técnico marcará uma mudança significativa na abordagem tática do clube, à medida que se adapta aos rigores da Championship. Com jogadores consagrados internacionalmente, como Trippier e Jiménez, já a bordo, o elenco possui um nível de experiência raramente visto na segunda divisão. O desafio para o novo técnico será integrar esses nomes de destaque ao núcleo atual do time.
Enquanto o Wolves se prepara para a temporada nacional, o foco passará a ser novas contratações e o enxugamento do elenco para atender às regulamentações financeiras. A expectativa em Molineux é nada menos do que um retorno imediato à Premier League, e a decisão de substituir Edwards por um técnico do calibre de Peixoto ressalta a ambição do clube de dominar o cenário da Championship na próxima temporada.