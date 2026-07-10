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Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Wolfsburg divulga atualizações sobre Christian Eriksen um mês após o desmaio do meia durante a partida contra a Dinamarca

C. Eriksen
Wolfsburg
2. Bundesliga
Dinamarca

O Wolfsburg confirmou que Christian Eriksen iniciará um programa de reabilitação individual na Dinamarca, cerca de um mês após ter desmaiado durante uma partida pela seleção dinamarquesa. O clube alemão permanecerá em contato regular com o meio-campista e sua equipe médica enquanto ele continua sua recuperação.

  • Eriksen vai iniciar a reabilitação individual

    Após um período inicial de atendimento médico e observação, o clube alemão decidiu que Eriksen realizaria sua reabilitação na Dinamarca, após ter desmaiado durante uma partida internacional. A decisão foi tomada após conversas entre o jogador e o clube, tendo como prioridade seu bem-estar físico e mental. A mudança permite que o meio-campista de 34 anos se recupere mais perto de sua família e em um ambiente familiar.

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  • VfL Wolfsburg v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Retorno à Dinamarca confirmado

    O Wolfsburg confirmou que, após uma consulta com o diretor executivo do VfL, Dieter Hecking, foi decidido que o jogador realizará sua reabilitação na Dinamarca. Essa medida permite que Eriksen fique próximo de sua família e de um ambiente familiar enquanto se recupera.

    Ao transferir o processo de reabilitação para seu país natal, o Wolfsburg está proporcionando ao experiente meio-campista um ambiente de apoio. Embora ainda não haja um prazo definido para o retorno ao futebol competitivo, o foco de todas as partes envolvidas está, no momento, inteiramente voltado para sua recuperação e estabilidade a longo prazo.

  • Wolfsburg em constante comunicação

    Apesar de o jogador estar na Dinamarca, o clube alemão continua fortemente envolvido em seu tratamento. Em comunicadooficial, o clube declarou: “Christian Eriksen iniciará em breve um programa de reabilitação individual. Após uma conversa com o diretor executivo do VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, foi decidido que o jogador de 34 anos concluirá esse programa em sua terra natal, a Dinamarca. O VfL Wolfsburg mantém contato regular com Christian e seus médicos. Desejamos a Christian tudo de bom para o prosseguimento de sua reabilitação.”

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  • VfL Wolfsburg v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    O foco continua sendo a recuperação de longo prazo

    Eriksen continuará seu programa de reabilitação individual na Dinamarca, com o apoio tanto do Wolfsburg quanto de sua equipe médica. No momento, não há um cronograma definido para seu retorno aos treinos ou às competições, já que o clube prioriza sua recuperação total.