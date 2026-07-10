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O Wolfsburg divulga atualizações sobre Christian Eriksen um mês após o desmaio do meia durante a partida contra a Dinamarca
Eriksen vai iniciar a reabilitação individual
Após um período inicial de atendimento médico e observação, o clube alemão decidiu que Eriksen realizaria sua reabilitação na Dinamarca, após ter desmaiado durante uma partida internacional. A decisão foi tomada após conversas entre o jogador e o clube, tendo como prioridade seu bem-estar físico e mental. A mudança permite que o meio-campista de 34 anos se recupere mais perto de sua família e em um ambiente familiar.
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Retorno à Dinamarca confirmado
O Wolfsburg confirmou que, após uma consulta com o diretor executivo do VfL, Dieter Hecking, foi decidido que o jogador realizará sua reabilitação na Dinamarca. Essa medida permite que Eriksen fique próximo de sua família e de um ambiente familiar enquanto se recupera.
Ao transferir o processo de reabilitação para seu país natal, o Wolfsburg está proporcionando ao experiente meio-campista um ambiente de apoio. Embora ainda não haja um prazo definido para o retorno ao futebol competitivo, o foco de todas as partes envolvidas está, no momento, inteiramente voltado para sua recuperação e estabilidade a longo prazo.
Wolfsburg em constante comunicação
Apesar de o jogador estar na Dinamarca, o clube alemão continua fortemente envolvido em seu tratamento. Em comunicadooficial, o clube declarou: “Christian Eriksen iniciará em breve um programa de reabilitação individual. Após uma conversa com o diretor executivo do VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, foi decidido que o jogador de 34 anos concluirá esse programa em sua terra natal, a Dinamarca. O VfL Wolfsburg mantém contato regular com Christian e seus médicos. Desejamos a Christian tudo de bom para o prosseguimento de sua reabilitação.”
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O foco continua sendo a recuperação de longo prazo
Eriksen continuará seu programa de reabilitação individual na Dinamarca, com o apoio tanto do Wolfsburg quanto de sua equipe médica. No momento, não há um cronograma definido para seu retorno aos treinos ou às competições, já que o clube prioriza sua recuperação total.
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