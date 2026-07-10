O Wolfsburg divulga atualizações sobre Christian Eriksen um mês após o desmaio do meia durante a partida contra a Dinamarca

O Wolfsburg confirmou que, após uma consulta com o diretor executivo do VfL, Dieter Hecking, foi decidido que o jogador realizará sua reabilitação na Dinamarca. Essa medida permite que Eriksen fique próximo de sua família e de um ambiente familiar enquanto se recupera.

Ao transferir o processo de reabilitação para seu país natal, o Wolfsburg está proporcionando ao experiente meio-campista um ambiente de apoio. Embora ainda não haja um prazo definido para o retorno ao futebol competitivo, o foco de todas as partes envolvidas está, no momento, inteiramente voltado para sua recuperação e estabilidade a longo prazo.