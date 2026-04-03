O Woking de Jermain Defoe chegou! O ex-técnico do Tottenham assiste enquanto a estreia do icônico atacante como técnico termina com uma virada dramática no final da partida
Grande emoção na estreia de Defoe
A vida de Defoe como técnico mal poderia ter sido mais caótica. Após ser nomeado na segunda-feira, o treinador de 43 anos foi apresentado aos torcedores antes da partida, com seu ex-técnico no Tottenham, Chris Hughton, entre os presentes.
O Cards parecia inicialmente destinado a um início de sonho quando Harry Beautyman subiu de forma brilhante para cabecear para o gol um cruzamento de Aaron Drewe aos 16 minutos. Defoe comemorou efusivamente o primeiro gol de sua gestão, mas o clima logo mudou quando os visitantes aproveitaram uma série de falhas defensivas para virar o jogo.
A comédia de erros assombra Woking
O Eastleigh, que chegava após quatro derrotas consecutivas, teve a chance de voltar ao jogo pouco antes do intervalo. Uma falha catastrófica de comunicação entre Tunji Akinola e o goleiro Will Jaaskelainen — filho do ex-ícone do Bolton, Jussi — resultou em um bizarro gol contra. A tentativa de Akinola de cabecear a bola de volta para o goleiro acabou indo direto para o fundo da rede, empatando o placar.
A situação piorou para o novo técnico no início do segundo tempo, quando Jake Vokins driblou Jaaskelainen e colocou o Eastleigh na frente. Os visitantes pareciam ter garantido os três pontos a 20 minutos do fim, quando Temi Eweka desviou um voleio para o gol, fazendo 3 a 1. A torcida visitante chegou a provocar a lenda da Premier League com gritos de “você vai ser demitido amanhã de manhã”, enquanto a defesa do Woking desmoronava.
Uma reação inspirada em Pennant
Defoe recorreu ao banco em uma tentativa desesperada de encontrar um impulso, e foi o sobrinho do ex-ala do Liverpool, Jermaine Pennant, quem se destacou como herói. Kian Pennant ajudou o Woking a se reerguer quando seu chute defendido permitiu que Olly Sanderson cabeceasse para o gol no rebote. O ímpeto mudou instantaneamente, com o time da casa avançando em busca do empate
A cinco minutos do fim, Pennant completou a virada ao marcar no rebote, depois que seu chute inicial foi bloqueado. Foi um momento de puro alívio para Defoe, que viu seu time passar da beira de uma derrota embaraçosa para um ponto conquistado com muito esforço em questão de minutos.
Construindo o futuro em Woking
Embora o empate tenha efetivamente deixado o Woking fora da disputa pela promoção, a 11 pontos das vagas para os play-offs com cinco jogos restantes, o espírito demonstrado na recuperação deu um vislumbre da filosofia de jogo que os dirigentes do clube esperam que Defoe incuta. O ex-atacante expressou sua convicção de que o Woking é um clube histórico com enorme potencial.
Defoe buscará agora estabilizar o elenco ao lado do assistente Paul Bracewell, enquanto eles enfrentam as últimas semanas da temporada da National League.