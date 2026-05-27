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O West Ham divulga comunicado sobre Nuno Espírito Santo após reunião decisiva sobre o rebaixamento da Premier League
O West Ham mantém Nuno, apesar do rebaixamento
O West Ham decidiu esclarecer o futuro de Nuno, confirmando em comunicadooficial que ele permanecerá no comando da equipe na temporada 2026-27. Apesar de ter terminado em 18º lugar na Premier League, a diretoria decidiu manter a confiança no técnico português após uma reunião de alto nível realizada no início desta semana. A decisão vem após uma temporada de dificuldades no London Stadium, mas a diretoria do clube acredita que o técnico de 52 anos mostrou melhora suficiente durante a segunda metade da campanha para liderar a luta pelo retorno à primeira divisão.
O comunicado diz: “O rebaixamento obviamente não é o resultado que qualquer pessoa no West Ham United teria desejado quando a temporada da Premier League começou em agosto passado. Para cada pessoa que é apaixonada pelo clube, isso dói profundamente e esse sentimento vai perdurar por algum tempo. Como diretoria, não podemos ignorar o fato de que nossa temporada não foi boa o suficiente. Sabemos que vocês, torcedores, apoiaram a equipe constantemente, como sempre, e que sua lealdade e dedicação não foram retribuídas pela nossa posição final na tabela. Também compreendemos a frustração que muitos de vocês sentem em relação ao rumo que o clube tomou nos últimos anos.
"Embora o rebaixamento não seja o que nenhum de nós queria, agora temos que olhar para frente. A Diretoria deve agora revisar todos os aspectos da operação do clube para garantir que, quando retornarmos à Premier League – esperamos que em agosto de 2027 –, sejamos um West Ham United melhor em todos os aspectos, dentro e fora de campo. A operação futebolística deve ser sempre nossa prioridade máxima, e o planejamento para a próxima temporada começou assim que soou o apito final no domingo. Realizamos reuniões com o técnico Nuno Espírito Santo no início desta semana e temos o prazer de confirmar que ele expressou seu compromisso contínuo com o clube – assim como nós com ele.”
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Conselho aponta para uma melhora nos indicadores estatísticos
Em sua explicação sobre a decisão, a diretoria do West Ham destacou uma melhora significativa no desempenho desde o início do ano. O clube ressaltou que a média de pontos por jogo nas últimas 17 partidas da temporada teria sido tradicionalmente suficiente para garantir uma classificação entre os primeiros colocados, sugerindo que a equipe estava finalmente encontrando sua identidade sob a orientação de Nuno.
A mensagem oficial acrescentou: “Nuno deixou bem claro que está altamente motivado para o desafio de levar o West Ham United de volta à primeira divisão logo na primeira tentativa. Esse deve ser o objetivo inquestionável para a próxima temporada. Nuno já passou um ano na EFL Championship e foi um sucesso notável, pois conquistou 99 pontos para ganhar o título com o Wolverhampton Wanderers em 2018.
“Embora o resultado final no domingo tenha sido doloroso, a Diretoria acredita que houve sinais mais amplos de melhora e progresso nos últimos meses, e queremos que Nuno continue desenvolvendo esse progresso. Um total de 25 pontos conquistados em nossas últimas 17 partidas da Premier League equivale a 1,47 pontos por jogo — uma média que teria resultado em um sétimo lugar na classificação geral da temporada. Além disso, sentimos que a clara melhora na mentalidade e na união do elenco desde janeiro, levando a essa melhora no desempenho e nos resultados, faz dele o homem certo para nos conduzir adiante.”
Anunciada redução no preço do ingresso para a temporada
O West Ham também confirmou que reduzirá os preços dos ingressos para a próxima temporada, ao iniciar sua trajetória na Championship. O comunicado dizia: “Sabemos que também precisamos tomar medidas para restaurar o relacionamento do clube com sua torcida. Queremos que o West Ham United seja um clube que ouça todos os nossos torcedores e se comunique com eles de forma clara e transparente. Nosso novo diretor executivo interino, Karim Virani, reuniu-se com o Conselho Consultivo de Torcedores (FAB) eleito várias vezes durante suas primeiras semanas no cargo.
"Estamos comprometidos em levar em consideração o feedback dos torcedores e respaldá-lo com ações reais e significativas – começando com reduções de até 30% em todos os preços dos ingressos para a próxima temporada.
"Entendemos que tem sido um momento desafiador e difícil para ser torcedor do West Ham United. E sabemos que temos uma imensa responsabilidade para com vocês e todos os torcedores ao redor do mundo de acertar isso. Juntos, vamos levar o clube de volta ao lugar onde ele pertence. O trabalho árduo para isso já começou."
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Divisão interna quanto à orientação da gestão
Embora o clube tenha apresentado uma frente unida no comunicado, uma reportagem da talkSPORT sugere que houve algum debate interno entre os proprietários. Ao que tudo indica, Daniel Kretinsky, o segundo maior acionista do clube, foi um dos principais defensores da continuidade, enquanto David Sullivan se mostrou inicialmente mais aberto a uma mudança no comando técnico para dar início a um novo começo.
Apesar dessas visões divergentes, Nuno expressou seu compromisso contínuo com o projeto e continua altamente motivado para corrigir a decepção da atual temporada.