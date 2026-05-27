O West Ham divulga comunicado sobre Nuno Espírito Santo após reunião decisiva sobre o rebaixamento da Premier League

O West Ham decidiu esclarecer o futuro de Nuno, confirmando em comunicadooficial que ele permanecerá no comando da equipe na temporada 2026-27. Apesar de ter terminado em 18º lugar na Premier League, a diretoria decidiu manter a confiança no técnico português após uma reunião de alto nível realizada no início desta semana. A decisão vem após uma temporada de dificuldades no London Stadium, mas a diretoria do clube acredita que o técnico de 52 anos mostrou melhora suficiente durante a segunda metade da campanha para liderar a luta pelo retorno à primeira divisão.

O comunicado diz: “O rebaixamento obviamente não é o resultado que qualquer pessoa no West Ham United teria desejado quando a temporada da Premier League começou em agosto passado. Para cada pessoa que é apaixonada pelo clube, isso dói profundamente e esse sentimento vai perdurar por algum tempo. Como diretoria, não podemos ignorar o fato de que nossa temporada não foi boa o suficiente. Sabemos que vocês, torcedores, apoiaram a equipe constantemente, como sempre, e que sua lealdade e dedicação não foram retribuídas pela nossa posição final na tabela. Também compreendemos a frustração que muitos de vocês sentem em relação ao rumo que o clube tomou nos últimos anos.

"Embora o rebaixamento não seja o que nenhum de nós queria, agora temos que olhar para frente. A Diretoria deve agora revisar todos os aspectos da operação do clube para garantir que, quando retornarmos à Premier League – esperamos que em agosto de 2027 –, sejamos um West Ham United melhor em todos os aspectos, dentro e fora de campo. A operação futebolística deve ser sempre nossa prioridade máxima, e o planejamento para a próxima temporada começou assim que soou o apito final no domingo. Realizamos reuniões com o técnico Nuno Espírito Santo no início desta semana e temos o prazer de confirmar que ele expressou seu compromisso contínuo com o clube – assim como nós com ele.”



