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O “viés de recência” influencia o debate sobre Harry Kane e quem é o maior jogador de todos os tempos da Inglaterra, já que o ex-atacante dos Three Lions coloca o artilheiro histórico no “grupo” dos grandes, em vez de no topo da lista
Kane x Haaland: Inglaterra se prepara para enfrentar a Noruega
Após ter marcado 61 gols pelo Bayern de Munique na última temporada — seu recorde pessoal —, ele manteve um desempenho notável no principal torneio da FIFA. Ele balançou as redes em seis ocasiões nessa competição.
Está marcada uma partida nas quartas de final contra a Noruega, confronto que colocará Kane frente a frente com outro temível atacante: o número 9 do Manchester City, Erling Haaland. Ambos estão na disputa por mais títulos da Chuteira de Ouro.
O maior de todos os tempos da Inglaterra: Kane, Moore e Beckham estão nessa discussão
Se Kane, em sua função de capitão, conseguisse levar a Inglaterra ao seu primeiro título desde que os imortais de 1966 ergueram a Copa do Mundo, suas chances de ser considerado o “maior de todos os tempos” seriam ainda maiores. Ele já é o maior artilheiro dos Três Leões, com 85 gols marcados, e precisa de apenas mais seis partidas pela seleção para igualar a marca histórica de Peter Shilton, de 125 jogos.
Não há dúvida de que Kane se tornou um dos melhores a vestir a icônica camisa da seleção, mas será que ele acabará ocupando o topo dessa lista — à frente de figuras lendárias como Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton e Wayne Rooney?
Inglaterra é instada a celebrar os grandes nomes e evitar classificá-los
Ao responder a essa pergunta, o ex-atacante dos Three Lions, Collymore — falando em parceria com a BetTOM —, disse ao GOAL: “O viés de recência existe, e a gente começa a olhar para as pessoas e dizer que elas são as melhores de todos os tempos, etc., etc. Acho que Jimmy Greaves marcou 44 gols em 57 partidas pela seleção, o que foi realmente incrível, e isso jogando menos partidas — não havia os jogos da Liga das Nações, não havia tantas eliminatórias, não havia tantas partidas em torneios.
“Ele entraria no grupo de grandes atacantes como Gary Lineker; temos Nat Lofthouse, Jimmy Greaves, Geoff Hurst. Não precisamos compará-los, podemos simplesmente apreciá-los pelo que são, e Harry Kane certamente ficaria na história como um dos grandes da Inglaterra moderna.
“Será que ele ficará na história como o maior jogador de todos os tempos da Inglaterra? Ele entraria nesse grupo. A menos que você seja um Lionel Messi, um Diego Maradona ou um Pelé — que, sem dúvida, são os maiores jogadores de todos os tempos —, então sempre será difícil, porque tudo se torna subjetivo.
“Mas ele certamente ficará na história como um dos grandes jogadores da Inglaterra, um dos grandes artilheiros da Inglaterra e um dos grandes capitães da Inglaterra. Ele só precisa, no que diz respeito a esse último aspecto, a parte de capitão, encerrar a carreira com algum título — algo que já chegamos bem perto, mas ainda não conseguimos alcançar.”
Copa do Mundo e Bola de Ouro: Kane em busca dos principais troféus
As estrelas podem estar se alinhando para a Inglaterra em 2026, já que a equipe de Thomas Tuchel já superou alguns desafios difíceis. Qualidades de luta louváveis ficaram bem evidentes ao derrotar o México no Estádio Azteca com apenas 10 jogadores em campo.
Jude Bellingham é outra figura carismática que está jogando no auge de suas habilidades, já que Kane precisa de um pouco de apoio. Todos os olhos, no entanto, estarão voltados para ele mais uma vez ao enfrentar Haaland e companhia em Miami — sendo possível que os próximos meses tragam triunfos na Copa do Mundo e na Bola de Ouro para um jogador que não dá sinais de desacelerar antes de completar 33 anos, em 28 de julho.
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