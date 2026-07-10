O “viés de recência” influencia o debate sobre Harry Kane e quem é o maior jogador de todos os tempos da Inglaterra, já que o ex-atacante dos Three Lions coloca o artilheiro histórico no “grupo” dos grandes, em vez de no topo da lista

Ao responder a essa pergunta, o ex-atacante dos Three Lions, Collymore — falando em parceria com a BetTOM —, disse ao GOAL: “O viés de recência existe, e a gente começa a olhar para as pessoas e dizer que elas são as melhores de todos os tempos, etc., etc. Acho que Jimmy Greaves marcou 44 gols em 57 partidas pela seleção, o que foi realmente incrível, e isso jogando menos partidas — não havia os jogos da Liga das Nações, não havia tantas eliminatórias, não havia tantas partidas em torneios.

“Ele entraria no grupo de grandes atacantes como Gary Lineker; temos Nat Lofthouse, Jimmy Greaves, Geoff Hurst. Não precisamos compará-los, podemos simplesmente apreciá-los pelo que são, e Harry Kane certamente ficaria na história como um dos grandes da Inglaterra moderna.

“Será que ele ficará na história como o maior jogador de todos os tempos da Inglaterra? Ele entraria nesse grupo. A menos que você seja um Lionel Messi, um Diego Maradona ou um Pelé — que, sem dúvida, são os maiores jogadores de todos os tempos —, então sempre será difícil, porque tudo se torna subjetivo.

“Mas ele certamente ficará na história como um dos grandes jogadores da Inglaterra, um dos grandes artilheiros da Inglaterra e um dos grandes capitães da Inglaterra. Ele só precisa, no que diz respeito a esse último aspecto, a parte de capitão, encerrar a carreira com algum título — algo que já chegamos bem perto, mas ainda não conseguimos alcançar.”