“O Viagra ajudou!” - Jordan Henderson brinca sobre notícias bizarras relacionadas aos preparativos da Inglaterra para enfrentar o México em altitude nas oitavas de final da Copa do Mundo

Tuchel rapidamente rejeitou a sugestão antes que Henderson transformasse o momento em uma piada. O experiente meio-campista brincou dizendo que “o Viagra ajudou”, antes de esclarecer imediatamente que estava brincando. Tuchel foi questionado pela primeira vez sobre as notícias durante a coletiva de imprensa pré-jogo e as descartou com um sorriso.

“Não cheguei a receber as informações que comprovassem isso, então não é verdade”, disse Tuchel aos repórteres.

Henderson então deu continuidade à brincadeira antes de deixar claro que não estava falando sério.

“Bem, o Viagra ajudou, eu acho… Estou brincando! Foi uma piada”, brincou Henderson.

Falando sobre as condições com mais seriedade, Henderson admitiu que a altitude era perceptível desde o momento em que a equipe chegou, dizendo: “Dá para sentir um pouco, dá para sentir alguma coisa. Eu senti um pouco, mesmo quando você acaba de pousar, vai para o hotel e está apenas andando por aí, dá para sentir alguma coisa. E hoje, no treino, pessoalmente, senti isso talvez nos primeiros 10 a 15 minutos; depois, quando o treino pegou ritmo, parei de pensar tanto nisso e me concentrei apenas no treino.”