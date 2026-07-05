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“O Viagra ajudou!” - Jordan Henderson brinca sobre notícias bizarras relacionadas aos preparativos da Inglaterra para enfrentar o México em altitude nas oitavas de final da Copa do Mundo
A Inglaterra descarta com risos os rumores bizarros sobre a altitude
O técnico da Inglaterra, Tuchel, e o meio-campista Henderson desmentiram as especulações na internet de que a seleção poderia usar Viagra para ajudar a lidar com a altitude elevada na Cidade do México. O medicamento não é proibido pela Agência Mundial Antidoping (WADA), o que gerou especulações de que poderia ser considerado um auxílio. Além dessa troca de piadas, a Inglaterra começou a se adaptar às condições a cerca de 2.000 metros acima do nível do mar, antes do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra o México.
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Tuchel e Henderson se pronunciam sobre as especulações
Tuchel rapidamente rejeitou a sugestão antes que Henderson transformasse o momento em uma piada. O experiente meio-campista brincou dizendo que “o Viagra ajudou”, antes de esclarecer imediatamente que estava brincando. Tuchel foi questionado pela primeira vez sobre as notícias durante a coletiva de imprensa pré-jogo e as descartou com um sorriso.
“Não cheguei a receber as informações que comprovassem isso, então não é verdade”, disse Tuchel aos repórteres.
Henderson então deu continuidade à brincadeira antes de deixar claro que não estava falando sério.
“Bem, o Viagra ajudou, eu acho… Estou brincando! Foi uma piada”, brincou Henderson.
Falando sobre as condições com mais seriedade, Henderson admitiu que a altitude era perceptível desde o momento em que a equipe chegou, dizendo: “Dá para sentir um pouco, dá para sentir alguma coisa. Eu senti um pouco, mesmo quando você acaba de pousar, vai para o hotel e está apenas andando por aí, dá para sentir alguma coisa. E hoje, no treino, pessoalmente, senti isso talvez nos primeiros 10 a 15 minutos; depois, quando o treino pegou ritmo, parei de pensar tanto nisso e me concentrei apenas no treino.”
A Inglaterra se recusa a dar desculpas
Tuchel também reconheceu o impacto da altitude, revelando que sentiu “uma leve dor de cabeça” e teve dificuldade para dormir desde que chegou, enquanto os jogadores perceberam imediatamente o ar mais rarefeito durante os treinos. Henderson insistiu que a Inglaterra não usaria as condições como desculpa.
“Viemos aqui apenas para fazer nosso trabalho, que é dar o melhor de nós mesmos, estar juntos, competir, dar tudo de nós uns pelos outros e pela nação em nosso país, para deixá-los orgulhosos e tentar vencer uma partida de futebol”, explicou Henderson.
“Tudo aquilo que não podemos influenciar, como horários de início das partidas, altitude ou questões relacionadas ao hotel, está fora do nosso controle; por isso, só precisamos encontrar soluções, algo em que somos bastante bons. Portanto, para nós, o importante é manter total foco na tarefa que temos pela frente, sem desculpas.”
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Um grande desafio nos espera na Cidade do México
A Inglaterra agora volta toda a sua atenção para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo contra o México, no Estádio Azteca. O icônico local confere ainda mais importância ao evento, enquanto os anfitriões chegam à partida com um histórico impecável no torneio.
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