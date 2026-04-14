De acordo com o The Athletic, o Real Madrid pretende vender Garcia no meio do ano, caso receba uma oferta adequada. Assim como aconteceu com alguns outros jovens talentos da própria base, se houver uma eventual transferência, deve ser incluída uma cláusula de recompra, sempre que possível, segundo a publicação.
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O VfB Stuttgart está tentando contratá-lo novamente? O Real Madrid parece disposto a vender o artilheiro
Garcia, que no Real Madrid não é titular devido à forte concorrência no ataque, mas mesmo assim tem tempo de jogo regularmente, certamente tem mercado. E isso, entre outros lugares, também na Bundesliga.
No inverno passado, o jogador de 22 anos chegou a ser considerado o candidato preferido do VfB Stuttgart, e dizem que já teriam ocorrido conversas com o clube da Suábia. No fim das contas, o negócio não foi fechado, mas já se dizia na época que o interesse do VfB provavelmente não teria acabado por aí. E também o Eintracht Frankfurt foi associado a Garcia recentemente.
Enquanto isso, o Stuttgart já está tendo boas experiências com um talento proveniente do Real. Chema Andrés chegou de Madri à região da Suábia no verão passado, e o meio-campista de 20 anos conseguiu convencer especialmente na primeira metade da temporada. Atualmente, Chema, pelo qual o Real possui uma opção de recompra, alterna no VfB entre a equipe titular e o papel de reserva.
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Mudança para a Bundesliga? Gonzalo Garcia havia assinado um novo contrato com o Real Madrid apenas em agosto
Uma venda seria, de fato, uma surpresa, já que o Real Madrid havia renovado o contrato de Garcia até 2030 apenas em agosto do ano passado. No entanto, a equipe madrilenha parece estar mais inclinada a contar com a joia brasileira Endrick para ocupar essa vaga no elenco a médio e longo prazo.
Pelo jogador de 19 anos, o Real pagou ao Palmeiras a quantia de 47,5 milhões de euros em 2024; devido à falta de tempo de jogo, Endrick foi emprestado no início do ano ao Olympique de Lyon até o final da temporada. No time francês, ele vem se destacando até agora: em 16 partidas pelo Lyon, marcou seis gols e deu seis assistências.
Gonzalo Garcia foi a grande revelação do Real Madrid no Mundial de Clubes
Garcia, por sua vez, é formado nas categorias de base do Real e, com uma excelente temporada passada na segunda equipe (25 gols em 36 partidas da terceira divisão), mostrou-se à altura de desafios maiores. No Mundial de Clubes do verão passado, o jogador da seleção sub-21 da Espanha se tornou uma estrela em ascensão, entrando no time titular devido a problemas de saúde de Kylian Mbappé. Em seis partidas no torneio, Garcia marcou quatro gols e deu uma assistência, entre eles o gol da vitória por 1 a 0 nas oitavas de final contra a Juventus de Turim.
Ao longo desta temporada, Garcia conseguiu entrar esporadicamente na equipe titular do Real, mas a maioria de suas 33 partidas até agora foi como reserva. O grande destaque foi seu hat-trick na vitória por 5 a 1 contra o Betis de Sevilha no início de janeiro; no total, Garcia marcou seis gols na temporada 2025/26 até o momento.
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Gonzalo Garcia: Seus números nesta temporada
Intervenções 33 Gols 6 Assistências 2