O VfB Stuttgart está tentando contratá-lo novamente? O Real Madrid parece disposto a vender o artilheiro

Garcia, que no Real Madrid não é titular devido à forte concorrência no ataque, mas mesmo assim tem tempo de jogo regularmente, certamente tem mercado. E isso, entre outros lugares, também na Bundesliga.

No inverno passado, o jogador de 22 anos chegou a ser considerado o candidato preferido do VfB Stuttgart, e dizem que já teriam ocorrido conversas com o clube da Suábia. No fim das contas, o negócio não foi fechado, mas já se dizia na época que o interesse do VfB provavelmente não teria acabado por aí. E também o Eintracht Frankfurt foi associado a Garcia recentemente.

Enquanto isso, o Stuttgart já está tendo boas experiências com um talento proveniente do Real. Chema Andrés chegou de Madri à região da Suábia no verão passado, e o meio-campista de 20 anos conseguiu convencer especialmente na primeira metade da temporada. Atualmente, Chema, pelo qual o Real possui uma opção de recompra, alterna no VfB entre a equipe titular e o papel de reserva.