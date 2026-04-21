Segundo a revista Sport Bild, Hoeneß seria um dos candidatos que o Real Madrid está avaliando atualmente para uma possível sucessão do atual técnico Álvaro Arbeloa no meio do ano.
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O VfB Stuttgart deve se preocupar? Um dos maiores clubes do mundo parece estar encantado com Sebastian Hoeneß e discute sua contratação para o verão
Arbeloa, que caminha para uma temporada sem títulos com o Real Madrid, assumiu o cargo apenas em meados de janeiro, substituindo Xabi Alonso, demitido pouco antes. Embora o contrato do técnico de 43 anos vá até 2027, desde a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, a tendência aponta para uma separação já após esta temporada. Assim, o The Athletic classificou na semana passada a saída de Arbeloa no verão como “muito provável”.
Para a formação de um novo time de sucesso, o Real parece agora estar considerando, entre outros, Hoeneß. De acordo com o Sport Bild, os madrilenos estão analisando minuciosamente o alemão de 43 anos. Nesse contexto, o estilo de jogo ousado do Stuttgart e a capacidade de Hoeneß de desenvolver um time funcional sem a contratação de estrelas já consagradas teriam causado boa impressão nos dirigentes do Real.
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O Real Madrid vai rescindir o contrato de Sebastian Hoeneß com o VfB Stuttgart?
No entanto, parece que ainda não houve nenhuma proposta concreta de Madrid para Hoeneß. O sobrinho do presidente do Bayern, Uli Hoeneß, tem contrato com o VfB até 2028, e o contrato não contém nenhuma cláusula de rescisão. Assim, caso o Real Madrid se decida a avançar, teria de negociar uma taxa de transferência com o Stuttgart.
Hoeneß assumiu o VfB na primavera de 2023, em uma situação precária na luta contra o rebaixamento, e conseguiu inicialmente manter a equipe na divisão através da repescagem. Na temporada seguinte, ele levou o Stuttgart ao vice-campeonato e à classificação para a Liga dos Campeões, estabelecendo o time da Suábia como candidato às competições internacionais também nas temporadas posteriores. No ano passado, conquistou-se também a Copa da Alemanha, com a qual se pode sonhar novamente nesta temporada, enfrentando o SC Freiburg na semifinal nesta quinta-feira. Atualmente em quarto lugar na tabela, Hoeneß e companhia buscam, além disso, a nova classificação para a Liga dos Campeões.
Devido ao seu excelente trabalho em Stuttgart, Hoeneß tem sido repetidamente associado a grandes clubes nos últimos anos. Entre outros, o Manchester United e o Chelsea já demonstraram interesse, mas no final de março de 2025, Hoeneß renovou antecipadamente por mais um ano, até 2028. “Quando cheguei ao VfB há quase dois anos, a situação esportiva, na 18ª posição da tabela, era desafiadora. Mesmo assim, a mudança para o VfB pareceu a decisão certa na época. E parece igualmente certa agora renovar o contrato”, disse Hoeneß na época.
Sebastian Hoeneß no Real Madrid? Os clubes onde já treinou
Período
Equipe
2011 a 2013
Hertha Zehlendorf Sub-19
2014 a 2016
RB Leipzig Juvenil
2016 a 2017
RB Leipzig Sub-17
2017 a 2019
FC Bayern Sub-19
2019 a 2020
FC Bayern II
2020 a 2022
TSG Hoffenheim
desde abril de 2023
VfB Stuttgart