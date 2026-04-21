O VfB Stuttgart deve se preocupar? Um dos maiores clubes do mundo parece estar encantado com Sebastian Hoeneß e discute sua contratação para o verão

No entanto, parece que ainda não houve nenhuma proposta concreta de Madrid para Hoeneß. O sobrinho do presidente do Bayern, Uli Hoeneß, tem contrato com o VfB até 2028, e o contrato não contém nenhuma cláusula de rescisão. Assim, caso o Real Madrid se decida a avançar, teria de negociar uma taxa de transferência com o Stuttgart.

Hoeneß assumiu o VfB na primavera de 2023, em uma situação precária na luta contra o rebaixamento, e conseguiu inicialmente manter a equipe na divisão através da repescagem. Na temporada seguinte, ele levou o Stuttgart ao vice-campeonato e à classificação para a Liga dos Campeões, estabelecendo o time da Suábia como candidato às competições internacionais também nas temporadas posteriores. No ano passado, conquistou-se também a Copa da Alemanha, com a qual se pode sonhar novamente nesta temporada, enfrentando o SC Freiburg na semifinal nesta quinta-feira. Atualmente em quarto lugar na tabela, Hoeneß e companhia buscam, além disso, a nova classificação para a Liga dos Campeões.

Devido ao seu excelente trabalho em Stuttgart, Hoeneß tem sido repetidamente associado a grandes clubes nos últimos anos. Entre outros, o Manchester United e o Chelsea já demonstraram interesse, mas no final de março de 2025, Hoeneß renovou antecipadamente por mais um ano, até 2028. “Quando cheguei ao VfB há quase dois anos, a situação esportiva, na 18ª posição da tabela, era desafiadora. Mesmo assim, a mudança para o VfB pareceu a decisão certa na época. E parece igualmente certa agora renovar o contrato”, disse Hoeneß na época.