O novo comandante da Holanda deixou claro, de forma explícita, que atuações de alto nível em campo são o único critério que importa para sua comissão técnica, independentemente de o jogador atuar na Premier League, em La Liga ou no Oriente Médio. Ao ser questionado por jornalistas se acompanha a liga saudita e se a coloca acima da Eredivisie holandesa em meio às críticas sobre uma suposta falta de ambição dos jogadores na região, Xavi respondeu de forma franca sobre manter a mente aberta para convocações de várias partes do mundo:

"Sim, um pouco. É uma boa liga, não?" "Também já acompanhamos a liga, é uma boa liga também e talvez escolhamos alguns jogadores da Arábia Saudita, da Premier League, de La Liga. Não me importo com as ligas, me importo com o desempenho e com os jogadores. Essa é a coisa mais importante."