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O veto saudita acabou?! Como Tijjani Reijnders, Memphis Depay e astros exilados podem salvar suas carreiras na Holanda
Quebrando o viés europeu
Xavi Hernandez não perdeu tempo para desmontar convenções anteriores desde que assumiu o comando da seleção da Holanda, dando início a uma nova era em que o status da liga doméstica não tem peso algum. Enquanto gestões anteriores, mais notavelmente sob Ronald Koeman, exilaram jogadores que se transferiam para ligas fora da Europa ao citar uma falta de ambição esportiva, Xavi adotou uma postura radicalmente diferente. Baseando-se em suas próprias experiências como técnico e jogador fora da Europa, no clube catariano Al Sadd, onde conquistou múltiplos títulos da Qatar Stars League e da Qatar Cup, o treinador espanhol está avaliando os jogadores puramente pelo mérito individual, e não por esnobismo geográfico.
Abrindo a porta para as estrelas exiladas
O novo comandante da Holanda deixou claro, de forma explícita, que atuações de alto nível em campo são o único critério que importa para sua comissão técnica, independentemente de o jogador atuar na Premier League, em La Liga ou no Oriente Médio. Ao ser questionado por jornalistas se acompanha a liga saudita e se a coloca acima da Eredivisie holandesa em meio às críticas sobre uma suposta falta de ambição dos jogadores na região, Xavi respondeu de forma franca sobre manter a mente aberta para convocações de várias partes do mundo:
"Sim, um pouco. É uma boa liga, não?" "Também já acompanhamos a liga, é uma boa liga também e talvez escolhamos alguns jogadores da Arábia Saudita, da Premier League, de La Liga. Não me importo com as ligas, me importo com o desempenho e com os jogadores. Essa é a coisa mais importante."
Tábua de salvação para destaques da Arábia Saudita e do Brasil
A filosofia inclusiva de Xavi oferece uma perspectiva internacional renovada para vários holandeses de destaque, que antes enfrentavam incerteza ou oportunidades limitadas de convocação após se mudarem para fora da Europa. O meia estrela Tijjani Reijnders se juntou ao Al-Qadsiah, da Saudi Pro League, em um contrato de quatro anos após suas atuações na Euro 2024 e na Copa do Mundo da FIFA de 2026, enquanto o ponta Crysencio Summerville garantiu uma grande transferência para o Al Hilal depois de se destacar e marcar pela Holanda na Copa do Mundo de 2026 contra Japão e Suécia.
Além disso, o veterano atacante Steven Bergwijn, que anteriormente havia ficado fora das convocações da seleção após sua transferência para o Al-Ittihad em 2024, sob o comando do antigo técnico Ronald Koeman, agora encontra um novo incentivo com um treinador que prioriza a forma atual. Do outro lado do Atlântico, o ex-atacante do Barcelona Memphis Depay, que continuou representando a seleção em grandes torneios enquanto brilhava pelo gigante brasileiro Corinthians desde setembro de 2024, tem muito a ganhar com o modelo objetivo de convocação de Xavi.
- AFP
Pronto para uma nova era sob o comando de Xavi
Ao se recusar a descartar jogadores com base em um carimbo no passaporte ou no apelo de marketing de uma liga, Xavi está promovendo uma meritocracia pensada para extrair o máximo absoluto do grupo de jogadores holandeses. Tendo vivenciado em primeira mão as realidades competitivas fora da Europa durante sua brilhante passagem pelo Catar, o técnico de 46 anos entende que há qualidade em todos os lugares. Enquanto a Holanda se prepara para compromissos de peso, como o próximo confronto pela Liga das Nações da UEFA contra a Alemanha, a mensagem para cada estrela da seleção holandesa é cristalina: renda em campo, e a camisa será sua.
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