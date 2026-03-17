O veredicto “extremamente brando” da Premier League sobre o Chelsea é “muito útil” para o Manchester City no caso de 115 acusações relacionadas ao FFP, afirma ex-consultor financeiro do clube da Etihad

A Premier League concluiu recentemente sua investigação sobre as irregularidades financeiras históricas do Chelsea durante a era de Roman Abramovich. O clube londrino recebeu uma multa de 10,75 milhões de libras e uma proibição de transferências suspensa, mas, fundamentalmente, evitou quaisquer sanções esportivas, como deduções de pontos.

Esse desfecho chamou a atenção de Borson, ex-consultor financeiro do Man City. Ele sugere que a decisão da liga de optar por uma penalidade financeira em vez de uma esportiva pode ser um divisor de águas para o City, que aguarda o veredicto sobre suas 115 supostas violações das regras do FFP.