Getty/GOAL
Traduzido por
O veredicto “extremamente brando” da Premier League sobre o Chelsea é “muito útil” para o Manchester City no caso de 115 acusações relacionadas ao FFP, afirma ex-consultor financeiro do clube da Etihad
O Chelsea evita a dedução de pontos
A Premier League concluiu recentemente sua investigação sobre as irregularidades financeiras históricas do Chelsea durante a era de Roman Abramovich. O clube londrino recebeu uma multa de 10,75 milhões de libras e uma proibição de transferências suspensa, mas, fundamentalmente, evitou quaisquer sanções esportivas, como deduções de pontos.
Esse desfecho chamou a atenção de Borson, ex-consultor financeiro do Man City. Ele sugere que a decisão da liga de optar por uma penalidade financeira em vez de uma esportiva pode ser um divisor de águas para o City, que aguarda o veredicto sobre suas 115 supostas violações das regras do FFP.
- (C)Getty Images
A ausência de vantagem esportiva
Borson observou que a omissão da expressão “vantagem esportiva” na decisão final sobre o Chelsea pode ser significativa para o próprio caso do City.
“Acordo extremamente brando com a Premier League. Sérias dúvidas sobre a abordagem da PL. A expressão ‘vantagem esportiva’ não aparece sequer uma vez no acordo de sanção, apesar da contratação de vários jogadores em situações competitivas. Um precedente muito útil para o City no pior cenário possível”, disse Borson, segundo o Daily Mail.
“A dedução de pontos foi considerada ‘inadequada’ devido aos fatores atenuantes. Mais uma vez, um resultado muito favorável para o Chelsea. A abordagem usual é que a atenuante reduza a sanção já estabelecida, ou seja, diminua a quantidade de pontos.”
Violações anteriores e notificação voluntária
As acusações contra o Chelsea referiam-se ao período entre 2011 e 2018, durante o qual o clube admitiu que pagamentos no valor total de £ 47.524.925,74 foram efetuados por entidades terceiras a várias pessoas. O atual grupo de proprietários do clube, liderado por Todd Boehly, divulgou proativamente essas descobertas após tomá-las conhecimento durante o processo de due diligence da aquisição realizada em 2022.
- Getty/GOAL
A sombra ameaçadora das 115 acusações
O Manchester City ainda não sabe qual será o seu destino. As acusações contra o clube incluem alegações de que teria disfarçado pagamentos da diretoria como receitas de patrocínio e pago salários não declarados à comissão técnica e aos jogadores da equipe principal durante muitos anos. O clube continua a defender sua inocência enquanto o mundo do futebol aguarda a decisão final.
Publicidade