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Phil Foden Manchester City 2025-26Getty

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O verão do arrependimento na Copa do Mundo, a vontade de se redimir no Manchester City e os rumores sobre o Milan: toda a verdade sobre Foden

Manchester City
P. Foden
Milan

A decisão do técnico inglês Tuchel de deixá-lo de fora gerou polêmica desde o início, que voltou a ganhar força após a eliminação para a Argentina

Seu nome, assim como o de Cole Palmer, será por um bom tempo um tema recorrente nas discussões e nos inevitáveis julgamentos que terão em Thomas Tuchel o principal réu pela enésima decepção vivida pela Inglaterra na Copa do Mundo. A ausência de Phil Foden na lista de convocados, considerando o resultado inacreditável da semifinal perdida contra a Argentina e à luz da conduta excessivamente conservadora atribuída ao técnico alemão, continua sendo, até hoje, um fato difícil de explicar. O meia-atacante de Stockport não se pronunciou, optou por não criticar o técnico e, enquanto isso, se prepara para uma temporada que deverá ser de redenção.

  • NÃO É MAIS INTOCÁVEL

    O jogador nascido em 2000 vem passando por meses muito complicados, nos quais perdeu a vaga de titular no Manchester City – com Guardiola, seu mentor, que acabou preferindo jogadores como Bernardo Silva, Semenyo e Doku no meio-campo ofensivo – o que inevitavelmente abalou um pouco a confiança em suas imensas qualidades, mas, acima de tudo, foi a oportunidade de semear mais algumas dúvidas na cabeça de Tuchel para tentar conquistar uma vaga entre os 23 que participariam da Copa do Mundo. A temporada 2025/2026, que acaba de terminar, foi encerrada com 50 partidas disputadas no total (10 gols e 7 assistências no balanço final), mas o que chama a atenção é o fato deque, a partir de janeiro, o número de partidas como titular diminuiu significativamente. Apenas duas na Liga dos Campeões e apenas 7 na Premier League.

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  • A RENOVAÇÃO E A CHEGADA DE MARESCA

    Números que não influenciaram as negociações para a renovação do contrato, com vencimento no verão de 2027, que em maio passado chegaram a um momento decisivo, com o acordo de princípio confirmado também pelas palavras de Guardiola, que, embora já fosse o técnico que estava de saída, havia confirmado o acordo de princípio entre Foden e o clube para prorrogar o contrato até 2030 (com opção por mais uma temporada). Um acordo que também surge do desejo do jogador de permanecer na Inglaterra e de voltar a mostrar seu valor quando a temporada recomeçar e quando, no centro esportivo do Manchester City, surgir um rosto “novo” no banco de reservas, como o de Enzo Maresca, que já trabalhou para o clube em duas ocasiões diferentes: como técnico da equipe Sub-23 e como assistente do próprio Guardiola.

  • DE NOVO NO CENTRO DAS ATENÇÕES?

    Foi na temporada 2022/2023 que o ex-meio-campista da Juventus e do Sevilha, na função de assistente técnico do treinador catalão, contribuiu para a conquista do histórico triploe para o maior feito da história do City: a vitória na Liga dos Campeões, obtida na final em Istambul contra a Inter. Uma partida em que Foden substituiu De Bruyne, lesionado, no final do primeiro tempo e confirmou seu status de protagonista absoluto, comprovado pelas 48 partidas disputadas no total em todas as competições e pelos 15 gols e 8 assistências que contribuiu para a equipe de Guardiola. Com a chegada de Maresca, mas sobretudo com as mudanças no elenco que já se concretizaram – a saída de Bernardo Silva, a provável saída de Savinho e a eventual saída de Marmoush –, podem se abrir para Foden mais espaços a serem explorados a partir da linha de meio-campo e mais oportunidades de voltar a mostrar seu futebol, alimentado por uma sede de revanche nada desprezível.

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  • O QUE SE DIZ SOBRE O MILAN

    Portanto, os rumores de que Phil Foden estaria de saída do Manchester City neste verão e até mesmo sendo associado ao novo Milan de Rubén Amorim são bastante curiosos e, por enquanto, podem ser considerados meras especulações. O clube, sem dúvida, busca qualidade naquela zona específica do campo onde atua o meia inglês e, em particular, no centro-direito, onde o novo técnico rossonero imagina um jogador canhoto capaz de convergir para o centro para chutar ou dar o passe final. É uma pena que Foden, ao optar por renovar seu contrato com o Manchester City por um longo prazo, tenha dado uma indicação bastante clara sobre suas intenções. É uma pena que seu salário gire em torno de 13 milhões de euros brutos por temporada e que sua avaliação seja muito alta, na faixa de 60 a 70 milhões de euros. Um valor excessivo até mesmo para o ambicioso Milan de Gerry Cardinale, que, antes de investir novamente no reforço do setor ofensivo, aguarda novidades sobre a saída de Rafa Leão.

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