O verão do arrependimento na Copa do Mundo, a vontade de se redimir no Manchester City e os rumores sobre o Milan: toda a verdade sobre Foden

Portanto, os rumores de que Phil Foden estaria de saída do Manchester City neste verão e até mesmo sendo associado ao novo Milan de Rubén Amorim são bastante curiosos e, por enquanto, podem ser considerados meras especulações. O clube, sem dúvida, busca qualidade naquela zona específica do campo onde atua o meia inglês e, em particular, no centro-direito, onde o novo técnico rossonero imagina um jogador canhoto capaz de convergir para o centro para chutar ou dar o passe final. É uma pena que Foden, ao optar por renovar seu contrato com o Manchester City por um longo prazo, tenha dado uma indicação bastante clara sobre suas intenções. É uma pena que seu salário gire em torno de 13 milhões de euros brutos por temporada e que sua avaliação seja muito alta, na faixa de 60 a 70 milhões de euros. Um valor excessivo até mesmo para o ambicioso Milan de Gerry Cardinale, que, antes de investir novamente no reforço do setor ofensivo, aguarda novidades sobre a saída de Rafa Leão.