O verão decisivo para a carreira de Christian Pulisic, estrela da seleção americana, começa agora, enquanto a temporada do AC Milan chega à reta final

Antes da mais recente série de amistosos da seleção masculina dos EUA, Mauricio Pochettino afirmou que a Copa do Mundo começava em março. Os jogos decisivos haviam chegado, e a pressão aumentava para todos os jogadores convocados. Para Christian Pulisic, porém, essa ideia tem um significado diferente. Ele não precisa esperar até o verão para disputar partidas decisivas para sua carreira. Ele está disputando-as neste exato momento.
Não, esta não é mais uma história sobre a seca de gols de Pulisic; é uma história sobre o que está em jogo. Antes de se juntar à seleção dos EUA no final deste mês, Pulisic e o AC Milan têm mais duas partidas em sua agenda da Série A. Essas partidas podem definir tudo: a temporada do Milan, seu futuro europeu, a era de Massimiliano Allegri e, talvez, o próprio futuro de Pulisic.
Embora a Copa do Mundo ainda não tenha começado oficialmente, as pressões de nível de Copa do Mundo estão presentes para Pulisic e o Milan. Isso é sempre esperado em um clube dessa magnitude, mas, à medida que o clube encara a possibilidade de desperdiçar o que antes parecia ser o renascimento de uma temporada, essas pressões só estão se tornando maiores.
Tudo está em jogo para Pulisic nas próximas semanas, e isso começa muito antes de ele vestir a camisa da seleção dos EUA.