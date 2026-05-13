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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

O verão decisivo para a carreira de Christian Pulisic, estrela da seleção americana, começa agora, enquanto a temporada do AC Milan chega à reta final

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Estados Unidos
C. Pulisic
Especiais e Opinião
Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano

O que está em jogo é muito importante para o americano e sua equipe, o que significa que ele não pode se antecipar demais em relação à Copa do Mundo

Antes da mais recente série de amistosos da seleção masculina dos EUA, Mauricio Pochettino afirmou que a Copa do Mundo começava em março. Os jogos decisivos haviam chegado, e a pressão aumentava para todos os jogadores convocados. Para Christian Pulisic, porém, essa ideia tem um significado diferente. Ele não precisa esperar até o verão para disputar partidas decisivas para sua carreira. Ele está disputando-as neste exato momento.

Não, esta não é mais uma história sobre a seca de gols de Pulisic; é uma história sobre o que está em jogo. Antes de se juntar à seleção dos EUA no final deste mês, Pulisic e o AC Milan têm mais duas partidas em sua agenda da Série A. Essas partidas podem definir tudo: a temporada do Milan, seu futuro europeu, a era de Massimiliano Allegri e, talvez, o próprio futuro de Pulisic.

Embora a Copa do Mundo ainda não tenha começado oficialmente, as pressões de nível de Copa do Mundo estão presentes para Pulisic e o Milan. Isso é sempre esperado em um clube dessa magnitude, mas, à medida que o clube encara a possibilidade de desperdiçar o que antes parecia ser o renascimento de uma temporada, essas pressões só estão se tornando maiores.

Tudo está em jogo para Pulisic nas próximas semanas, e isso começa muito antes de ele vestir a camisa da seleção dos EUA.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    A situação do Milan

    Por um tempo, o Milan estava se sentindo muito bem. O time vinha perseguindo o Inter na liderança da tabela da Série A, mesmo que essa perseguição sempre parecesse improvável, dada a excelência do rival da cidade. No mínimo, o Milan parecia destinado a voltar à Liga dos Campeões, o que seria muito bem-vindo depois de ter ficado de fora das competições europeias nesta temporada.

    De repente, porém, essa vaga na Liga dos Campeões está longe de ser garantida. Desde 15 de março, o Milan venceu apenas duas das últimas oito partidas, além de ter empatado uma nesse período. Isso significa que o clube somou apenas sete pontos em oito jogos na reta final, depois de ter ficado invicto de 29 de agosto a 22 de fevereiro. Durante a maior parte da temporada, o Milan não conseguia perder. De repente, não consegue vencer.

    Como resultado, o Milan caiu para a quarta posição com duas partidas restantes. Está três pontos atrás do segundo colocado, o Napoli, e um ponto atrás do terceiro, a Juventus, sim, mas o mais preocupante é sua posição em relação aos times atrás dele. Há apenas três partidas, o Milan tinha uma vantagem de oito pontos sobre o quinto colocado. Agora, essa vantagem é zero.

    A Roma está empatada em pontos pelo quinto lugar, enquanto o Como está dois pontos atrás, em sexto. O quarto lugar é a Liga dos Campeões, o quinto lugar é a Liga Europa e o sexto é a Liga Conferência — não dá para exagerar a diferença em dinheiro e prestígio que vem com essas competições específicas.

    Para o Milan, é imperativo terminar em uma posição que garanta a Liga dos Campeões. Para chegar lá, provavelmente precisarão de algo próximo da melhor versão de Pulisic.

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  • Pulisic MilanGetty Images

    O que está acontecendo com o Pulisic?

    Antes da derrota do Milan por 3 a 2 contra a Atalanta no último domingo, partida marcada por saídas em massa de setores da torcida do clube, Pulisic foi descartado devido a uma lesão. Segundo relatos, ele vinha lidando com um problema no glúteo e, nesta fase do ciclo da Copa do Mundo, essa notícia causou grande comoção no futebol americano.

    A boa notícia, segundo relatos posteriores, é que o problema não é considerado grave, e Pulisic pode voltar ao time titular neste fim de semana. Não há garantias, porém, e apressar o retorno antes de uma Copa do Mundo em casa traria riscos óbvios, mesmo com o Milan em uma situação difícil. É isso que torna este momento tão delicado: o Milan precisa dele, mas Pulisic ainda não parece estar em sua melhor forma.

    Essa tem sido a história durante grande parte de 2026. Pulisic ainda não marcou nenhum gol este ano e, embora a queda do Milan vá muito além de um único jogador, sua seca não tem ajudado. É por isso que, segundo relatos vindos da Itália, Allegri poderia recorrer a Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug no ataque para a próxima partida, especialmente se Pulisic não estiver totalmente em forma.

    Seja ele titular ou não, porém, o futuro de Pulisic pode estar em jogo, assim como o de todas as estrelas do Milan.

  • Leao Pulisic MilanGetty Images

    Possíveis consequências

    O fracasso do Milan em se classificar para a Liga dos Campeões marcou todo o seu verão. O clube teve que equilibrar as contas, o que levou às saídas de Tijani Reijnders, Malick Thiaw e Theo Hernandez. Algumas dessas saídas talvez tivessem ocorrido de qualquer maneira, mas o Milan nunca esteve realmente em posição de se reforçar adequadamente com o dinheiro arrecadado.

    Pulisic vem sendo especulado para uma possível saída já há algum tempo. Quando ele estava em grande forma, reportagens de toda a Europa diziam que grandes clubes estavam atrás dele e, mesmo em meio a essa fase ruim, essas especulações não cessaram totalmente. Nos últimos meses, Manchester United, Liverpool e Tottenham foram todos associados ao astro americano. Ele também ainda não assinou um novo contrato, o que, teoricamente, abriria as portas para uma possível transferência, faltando apenas 12 meses para o término de seu contrato atual.

    De acordo com o ex-jogador do Milan Massimo Ambrosini, vender Pulisic seria um erro grave, mesmo que o Milan precise arrecadar algum dinheiro neste verão.

    “Acho que o Milan precisa dele”, disse Ambrosini ao GOAL em março. “Estou totalmente convencido disso. Não sei qual é a relação dele com Allegri, não sei exatamente. Não sei quais são os planos de Allegri para o próximo ano. É claro que, com o AC Milan na Liga dos Campeões, eles vão precisar de mais cinco ou seis jogadores. E não sei se eles têm dinheiro para comprar quatro ou cinco novos jogadores. Então, não sei se eles são obrigados a vender alguém. Essa é a questão. Esse é o problema.

    “Pode ser que, se Allegri quiser cinco ou quatro jogadores e o clube disser: ‘OK, não temos dinheiro suficiente, temos que vender alguém’. Não sei se Christian estaria nessa situação. Mas, para mim, se eu fosse o técnico do AC Milan, ele ficaria em Milão, é claro.”

    Como diz Ambrosini, a esperança é que não chegue a esse ponto. Para garantir isso, o Milan precisa vencer.

  • Pulisic MilanGetty Images

    A reta final

    Há boas notícias: os responsáveis pelo calendário foram generosos com o Milan.

    O primeiro adversário é o Genoa, no sábado, um jogo contra uma equipe que ocupa a 14ª posição e já não tem muito a disputar. Depois vem o Cagliari, atualmente em 16º lugar e potencialmente salvo quando visitar o Milan. Ambos os jogos são vencíveis. O Milan pode precisar vencer os dois para chegar à Liga dos Campeões.

    São, para usar o velho clichê, duas finais de copa. A diferença, no caso do Milan, é que eles podem sentir isso apenas em relação a um dos lados.

    Essa reta final terminará em breve e, quase imediatamente, o foco se voltará para a Copa do Mundo. Apenas dois dias após o último jogo da temporada do Milan, em 24 de maio, contra o Cagliari, a lista de convocados da Seleção dos EUA para a Copa do Mundo será anunciada em Nova York. Certamente espera-se que Pulisic esteja nela. Mas qual versão dele chegará aos Estados Unidos? Será uma cheia de confiança depois de ajudar seu clube a voltar ao lugar onde pertence, ou será uma que ainda tem perguntas a responder tanto no curto quanto no longo prazo?

    Mais uma vez, voltando ao ponto principal de Pochettino, tudo importa agora, especialmente para Pulisic. Este verão sempre seria decisivo para a carreira, mas essa ideia pode ganhar um significado adicional dependendo de como as próximas semanas se desenrolarem.

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