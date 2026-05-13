O verão decisivo para a carreira de Christian Pulisic, estrela da seleção americana, começa agora, enquanto a temporada do AC Milan chega à reta final

Por um tempo, o Milan estava se sentindo muito bem. O time vinha perseguindo o Inter na liderança da tabela da Série A, mesmo que essa perseguição sempre parecesse improvável, dada a excelência do rival da cidade. No mínimo, o Milan parecia destinado a voltar à Liga dos Campeões, o que seria muito bem-vindo depois de ter ficado de fora das competições europeias nesta temporada.

De repente, porém, essa vaga na Liga dos Campeões está longe de ser garantida. Desde 15 de março, o Milan venceu apenas duas das últimas oito partidas, além de ter empatado uma nesse período. Isso significa que o clube somou apenas sete pontos em oito jogos na reta final, depois de ter ficado invicto de 29 de agosto a 22 de fevereiro. Durante a maior parte da temporada, o Milan não conseguia perder. De repente, não consegue vencer.

Como resultado, o Milan caiu para a quarta posição com duas partidas restantes. Está três pontos atrás do segundo colocado, o Napoli, e um ponto atrás do terceiro, a Juventus, sim, mas o mais preocupante é sua posição em relação aos times atrás dele. Há apenas três partidas, o Milan tinha uma vantagem de oito pontos sobre o quinto colocado. Agora, essa vantagem é zero.

A Roma está empatada em pontos pelo quinto lugar, enquanto o Como está dois pontos atrás, em sexto. O quarto lugar é a Liga dos Campeões, o quinto lugar é a Liga Europa e o sexto é a Liga Conferência — não dá para exagerar a diferença em dinheiro e prestígio que vem com essas competições específicas.

Para o Milan, é imperativo terminar em uma posição que garanta a Liga dos Campeões. Para chegar lá, provavelmente precisarão de algo próximo da melhor versão de Pulisic.