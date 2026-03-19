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O Venezia garante o acesso, o Palermo é uma incógnita: quem será promovido para a Série A?

Calendários, classificação e o que dizem as casas de apostas sobre a disputa pela promoção à Série B

Após apenas sete rodadas da Série B, o quadro na liderança da tabela começa a se definir. Concluída a última rodada entre semana da temporada 25/26, o Venezia parece ter colocado o pisca-pisca para o retorno à Série A após apenas um ano na Série B. Giovanni Stroppa pode se confirmar como o “mago” das promoções e, depois da Cremonese, levar também os lagunares de volta ao Olimpo do futebol italiano. Após um início instável, o Venezia encontrou o equilíbrio e, de novembro até hoje, perdeu apenas uma partida (contra o Modena) nas últimas vinte partidas da Série B. Os lagunares lideram a tabela com três pontos de vantagem, mas o confronto decisivo de sábado contra o segundo colocado do campeonato, o Monza, será fundamental.


A equipe de Bianco, assim como o Venezia, quer voltar imediatamente à Série A, contando com a vontade de redenção de Cutrone e o retorno aos gols de Petagna, autor de 3 gols nos últimos 3 jogos. O Frosinone continua na briga pela promoção direta, a dois pontos do Monza, e é a equipe que passou mais rodadas na liderança da tabela nesta temporada. Houve uma pequena queda natural para os jogadores de Alvini no último período, mas isso não prejudica a temporada fabulosa construída com uma janela de transferências sem gastos no verão.


Se as três equipes da ponta estão voando alto, o mesmo não se pode dizer daquela que, em agosto, parecia ser a principal candidata ao tão esperado retorno à Série A: o Palermo. Não apenas pela contratação de um técnico especialista em promoções para a Série A, como Inzaghi, mas também pela campanha de contratações realizada no verão pelo City Group. O Rosanero permanece a uma distância segura das equipes que disputarão as semifinais dos playoffs, mas a falta de continuidade nos resultados está, aos poucos, minando as chances de alcançar a promoção direta. Após a goleada de 3 a 0 sofrida contra o Monza, veio apenas um empate em casa contra a Juve Stabia (2 a 2): agora, são seis pontos que separam Inzaghi da Série A.

  • QUEM VAI PARA OS PLAYOFFS?

    Da quinta à oitava posição, a disputa por uma vaga nos playoffs ainda está em aberto.Enquanto o Catanzaro e o Modena (com um jogo a menos) encontram-se em uma situação intermediária, entre a esperança de alcançar o quarto lugar e a “tranquilidade” de estarem a muitos pontos de distância dos perseguidores, por outro lado, Juve Stabia, Cesena, Avellino e Sudtirol disputam entre si as duas últimas vagas.


    A Juve Stabia (42 pontos) continua sendo a favorita para voltar aos playoffs após a campanha da temporada passada, assim como o Cesena, com 40 pontos. Tudo isso, porém, apenas no papel, pois tanto as “vespas” quanto os romagnoli não conquistam os três pontos há mais de cinco partidas. Em particular, a situação em Cesena está tensa com a demissão de Mignani e a chegada surpresa de Ashley Cole, que não conseguiu dar o impulso necessário. No jogo no meio da semana, o Mantova derrotou os bianconeri por 3 a 0.


    A surpresa desta reta final da temporada pode ser o Avellino de Davide Ballardini. São três vitórias consecutivas conquistadas pelo experiente técnico, chamado para garantir uma permanência tranquila, mas que agora começa a olhar para a tabela.

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  • O CALENDÁRIO DOS GRANDES CLUBES

    O líder Venezia disputará a promoção para a Série A principalmente na próxima rodada: o confronto com o Monza pode significar a fuga. Depois, a equipe de Stroppa será a “artífice” do rebaixamento de alguns times, já que terá de enfrentar Entella, Empoli, Bari e Spezia, todas equipes envolvidas na luta para não cair para a Série C. Na última rodada, os lagunares receberão o Palermo.


    Calendário mais complicado para o Monza, que, após o Venezia, enfrentará Catanzaro e Modena em plena disputa pelos playoffs, além dos times tradicionais em dificuldades: Bari, Sampdoria e Empoli. Para o Frosinone, o confronto de 10 de abril contra o Palermo será fundamental tanto para a promoção quanto para o terceiro lugar, essencial para os playoffs. Nenhum confronto contra os líderes da tabela, mas apenas contra o Modena.


    Capítulo Palermo. A equipe de Inzaghi ainda está na briga pela promoção direta para a Série A, mas tudo dependerá do confronto contra o Frosinone e da última rodada contra o Venezia. Outro confronto perigoso será na penúltima rodada, quando os rosanero receberão o Catanzaro.

  • QUEM VENCE A SERIE B, SEGUNDO AS CASAS DE APOSTAS?

    Para as casas de apostas, o grande favorito continua sendo, obviamente, o Venezia, cuja vitória na Série B está cotada entre 1,35 e 1,45. O Monza segue logo atrás, mas a uma distância segura, apesar de estar apenas três pontos atrás, e sua vitória renderia entre 3,00 e 3,25. O Frosinone fica na casa dos dois dígitos, com cotações entre 10,00 e 12,00. Longe fica o Palermo, que, após os últimos resultados negativos, está entre 40,00 e 50,00.