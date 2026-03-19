O Venezia garante o acesso, o Palermo é uma incógnita: quem será promovido para a Série A?

Após apenas sete rodadas da Série B, o quadro na liderança da tabela começa a se definir. Concluída a última rodada entre semana da temporada 25/26, o Venezia parece ter colocado o pisca-pisca para o retorno à Série A após apenas um ano na Série B. Giovanni Stroppa pode se confirmar como o “mago” das promoções e, depois da Cremonese, levar também os lagunares de volta ao Olimpo do futebol italiano. Após um início instável, o Venezia encontrou o equilíbrio e, de novembro até hoje, perdeu apenas uma partida (contra o Modena) nas últimas vinte partidas da Série B. Os lagunares lideram a tabela com três pontos de vantagem, mas o confronto decisivo de sábado contra o segundo colocado do campeonato, o Monza, será fundamental.





A equipe de Bianco, assim como o Venezia, quer voltar imediatamente à Série A, contando com a vontade de redenção de Cutrone e o retorno aos gols de Petagna, autor de 3 gols nos últimos 3 jogos. O Frosinone continua na briga pela promoção direta, a dois pontos do Monza, e é a equipe que passou mais rodadas na liderança da tabela nesta temporada. Houve uma pequena queda natural para os jogadores de Alvini no último período, mas isso não prejudica a temporada fabulosa construída com uma janela de transferências sem gastos no verão.





Se as três equipes da ponta estão voando alto, o mesmo não se pode dizer daquela que, em agosto, parecia ser a principal candidata ao tão esperado retorno à Série A: o Palermo. Não apenas pela contratação de um técnico especialista em promoções para a Série A, como Inzaghi, mas também pela campanha de contratações realizada no verão pelo City Group. O Rosanero permanece a uma distância segura das equipes que disputarão as semifinais dos playoffs, mas a falta de continuidade nos resultados está, aos poucos, minando as chances de alcançar a promoção direta. Após a goleada de 3 a 0 sofrida contra o Monza, veio apenas um empate em casa contra a Juve Stabia (2 a 2): agora, são seis pontos que separam Inzaghi da Série A.