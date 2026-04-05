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O vencedor de um Grand Slam, Jannik Sinner, trocaria um título por uma vaga na Copa do Mundo da Itália? O número 1 do tênis responde à pergunta sobre o troféu após mais um fracasso humilhante da Azzurri
O sacrifício supremo de Sinner pela Azzurri
O mundo do esporte na Itália está, neste momento, tentando se recompor após uma semana verdadeiramente catastrófica para a seleção nacional de futebol. Em meio a esse clima sombrio, a sensação do tênis Sinner resumiu o estado de espírito de uma nação, sugerindo que o orgulho dos Azzurri supera até mesmo seu próprio sucesso individual nas quadras.
Quando questionado se estaria disposto a abrir mão de um de seus troféus conquistados com tanto esforço para garantir à Itália uma vaga no maior palco do futebol, a resposta de Sinner foi reveladora. “Olha, é o que é. É difícil. Se você me perguntar, eu gostaria de fazer essa troca porque é uma coisa simples. Muitos jovens e crianças ainda não viram a Copa do Mundo, especialmente porque a Itália não está lá”, revelou o campeão de Grand Slam à Eurosport. “Para mim, é a mesma coisa — eu era muito jovem naquela época para acompanhar de perto.”
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A derrota humilhante em Zenica sela o destino da Itália
Os sonhos da Itália de acabar com seu jejum na Copa do Mundo foram brutalmente frustrados em Zenica na noite de terça-feira. Enfrentando a Bósnia e Herzegovina em uma repescagem de alto risco, os tetracampeões mundiais empataram antes de serem eliminados em uma angustiante disputa de pênaltis que causou comoção no futebol europeu.
O fracasso foi agravado pela má execução dos pênaltis, já que Pio Esposito e Bryan Cristante não conseguiram converter suas cobranças. Em contraste gritante, a Bósnia foi precisa, convertendo todas as suas quatro cobranças e deixando a Azzurra vagando pelo deserto internacional por mais quatro anos. É uma estatística impressionante que a Itália não tenha vencido uma partida da fase eliminatória da Copa do Mundo desde que levantou o troféu em 2006.
Uma geração perdida de torcedores de futebol
O torneio de 2026 marcará a terceira edição consecutiva sem as famosas camisetas azuis, um cenário impensável para uma potência tradicional.
O astro do tênis Sinner chegou a brincar sobre a pressão das perguntas durante uma entrevista recente. “É uma loucura, porque eu dei a entrevista inteira e agora os franceses vêm e me perguntam isso. Não, estou brincando. Eu adoraria fazer essa troca. Muitos jovens e crianças não viram a Copa do Mundo com a Itália”, acrescentou, reforçando sua posição de que a alegria coletiva do país continua sendo uma prioridade em relação aos elogios pessoais.
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Recuperando a identidade perdida da Azzurri
Apesar da dor imediata da eliminação na repescagem, Sinner continua esperançoso de que a seleção nacional possa, eventualmente, reencontrar a fórmula que já a tornou invejada pelo mundo inteiro. No entanto, ele se mostrou realista quanto ao fato de que não há soluções milagrosas para uma equipe que vem enfrentando dificuldades constantes nos grandes palcos há quase duas décadas.
“Agora temos algum tempo para mudar algumas coisas e, com sorte, voltar para onde merecemos estar e onde queremos estar. Então, vamos ver. Mas sim, neste momento, não podemos mais mudar nada”, afirmou Sinner.