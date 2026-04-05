O vencedor de um Grand Slam, Jannik Sinner, trocaria um título por uma vaga na Copa do Mundo da Itália? O número 1 do tênis responde à pergunta sobre o troféu após mais um fracasso humilhante da Azzurri

O mundo do esporte na Itália está, neste momento, tentando se recompor após uma semana verdadeiramente catastrófica para a seleção nacional de futebol. Em meio a esse clima sombrio, a sensação do tênis Sinner resumiu o estado de espírito de uma nação, sugerindo que o orgulho dos Azzurri supera até mesmo seu próprio sucesso individual nas quadras.

Quando questionado se estaria disposto a abrir mão de um de seus troféus conquistados com tanto esforço para garantir à Itália uma vaga no maior palco do futebol, a resposta de Sinner foi reveladora. “Olha, é o que é. É difícil. Se você me perguntar, eu gostaria de fazer essa troca porque é uma coisa simples. Muitos jovens e crianças ainda não viram a Copa do Mundo, especialmente porque a Itália não está lá”, revelou o campeão de Grand Slam à Eurosport. “Para mim, é a mesma coisa — eu era muito jovem naquela época para acompanhar de perto.”