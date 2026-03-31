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O velocista britânico Adam Gemili assume novo cargo no Chelsea após se aposentar do atletismo
O ex-jogador do Blue volta a Cobham
A trajetória esportiva de Gemili fechou o ciclo, já que o velocista olímpico pendurou oficialmente as chuteiras para retornar ao Chelsea. Após uma brilhante carreira de 14 anos nas pistas, o jogador de 32 anos troca a raia quatro pelos campos de treinamento de Cobham, onde outrora buscou fazer seu nome como jovem jogador de futebol. Gemili era uma grande promessa na base do Blues até os 15 anos, treinando ao lado de Ruben Loftus-Cheek.
Compartilhando o conhecimento de ponta com a próxima geração
Após uma passagem pelo Dagenham & Redbridge, ele mudou para o atletismo, tornando-se, por fim, um dos velocistas mais condecorados da história britânica. Agora, ele se junta à comissão técnica do Chelsea para ajudar a desenvolver a próxima geração de talentos de Cobham. A transição marca uma mudança significativa para Gemili, que pretende usar sua potência explosiva de nível mundial para aprimorar as características físicas dos jovens jogadores do Chelsea.
"Sou apenas um cara normal de Dartford, não crescemos com muitas coisas”, disse Gemili, conforme citado pela Sky Sports. “Nós apenas trabalhamos duro e eu me dediquei ao meu esporte. Só espero que um ou dois deles [os jogadores da academia] se inspirem nisso e digam ‘sabe de uma coisa, não importa se não consigo fazer dessa maneira, sempre encontrarei um jeito de ter sucesso’. Não importa o que você faça. Minha história é minha e espero que muitos desses garotos possam criar suas próprias histórias. Conhecimento é poder e, se eu conseguir ensinar a esses garotos tudo o que sei, poderei morrer feliz.”
Um legado de excelência no atletismo
Gemili se aposenta como um dos únicos três atletas britânicos a ter registrado tempos abaixo dos 10 segundos nos 100 metros e dos 20 segundos nos 200 metros. Os destaques de sua carreira incluem um título europeu nos 200 metros e uma medalha de ouro no revezamento 4x100 metros no Campeonato Mundial de 2017. Além de sua velocidade, Gemili traz uma mentalidade forte para a equipe do Chelsea. Tendo ficado famoso por perder uma medalha olímpica no Rio 2016 por apenas 0,003 segundos, ele compreende as margens mínimas do esporte de elite. Ele espera incutir essa resiliência nos jogadores da academia, que enfrentam mais escrutínio do que sua geração jamais enfrentou.
“Espero que pelo menos um ou dois deles possam se inspirar de alguma forma na minha história, porque o futebol é um esporte muito difícil — tipo, eu nunca planejei me tornar um atleta”, acrescentou. “Muitos desses rapazes não chegarão ao nível mais alto, não chegarão ao topo da Premier League. Mas se eu puder ensinar a eles as habilidades que adquiri, um ou dois deles podem até entrar no atletismo; nunca se sabe.”
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E agora?
O foco principal de Gemili agora é integrar-se à comissão técnica do Chelsea. Sua chegada ocorre em um momento crucial, já que o clube busca manter sua reputação de formar atletas de nível mundial, capazes de se adaptar ao ambiente de alta intensidade da equipe principal comandada por Liam Rosenior. O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, a seis pontos dos quatro primeiros colocados, e enfrenta o Port Vale nas quartas de final da FA Cup no próximo sábado.