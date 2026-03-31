O velocista britânico Adam Gemili assume novo cargo no Chelsea após se aposentar do atletismo

Após uma passagem pelo Dagenham & Redbridge, ele mudou para o atletismo, tornando-se, por fim, um dos velocistas mais condecorados da história britânica. Agora, ele se junta à comissão técnica do Chelsea para ajudar a desenvolver a próxima geração de talentos de Cobham. A transição marca uma mudança significativa para Gemili, que pretende usar sua potência explosiva de nível mundial para aprimorar as características físicas dos jovens jogadores do Chelsea.

"Sou apenas um cara normal de Dartford, não crescemos com muitas coisas”, disse Gemili, conforme citado pela Sky Sports. “Nós apenas trabalhamos duro e eu me dediquei ao meu esporte. Só espero que um ou dois deles [os jogadores da academia] se inspirem nisso e digam ‘sabe de uma coisa, não importa se não consigo fazer dessa maneira, sempre encontrarei um jeito de ter sucesso’. Não importa o que você faça. Minha história é minha e espero que muitos desses garotos possam criar suas próprias histórias. Conhecimento é poder e, se eu conseguir ensinar a esses garotos tudo o que sei, poderei morrer feliz.”