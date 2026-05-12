O VAR tomou a decisão certa ao anular o gol do Arsenal? Howard Webb, chefe da PGMOL, analisa o momento que pode definir o título da Premier League no jogo contra o West Ham

Webb esclareceu a polêmica em torno do gol de empate anulado do West Ham na derrota por 1 a 0 para o Arsenal, insistindo que os árbitros chegaram à conclusão correta. Callum Wilson pensou ter garantido um ponto para os Hammers aos cinco minutos do tempo de acréscimo, mas o VAR interveio devido a uma falta de Pablo sobre o goleiro David Raya. Em entrevista ao programa Match Officials Mic'd Up, Webb afirmou: “É falta no goleiro? Categoricamente sim. Temos dito durante toda a temporada, inclusive nas reuniões de pré-temporada com os jogadores, que se um goleiro for impedido por um adversário que agarra ou segura seus braços e, por isso, ele não consegue fazer seu trabalho, a falta será marcada.”