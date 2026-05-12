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O VAR tomou a decisão certa ao anular o gol do Arsenal? Howard Webb, chefe da PGMOL, analisa o momento que pode definir o título da Premier League no jogo contra o West Ham
Webb concorda com a marcação de falta contra Raya
Webb esclareceu a polêmica em torno do gol de empate anulado do West Ham na derrota por 1 a 0 para o Arsenal, insistindo que os árbitros chegaram à conclusão correta. Callum Wilson pensou ter garantido um ponto para os Hammers aos cinco minutos do tempo de acréscimo, mas o VAR interveio devido a uma falta de Pablo sobre o goleiro David Raya. Em entrevista ao programa Match Officials Mic'd Up, Webb afirmou: “É falta no goleiro? Categoricamente sim. Temos dito durante toda a temporada, inclusive nas reuniões de pré-temporada com os jogadores, que se um goleiro for impedido por um adversário que agarra ou segura seus braços e, por isso, ele não consegue fazer seu trabalho, a falta será marcada.”
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Áudio da sala do VAR
O áudio divulgado oferece um vislumbre fascinante do debate entre o árbitro Chris Kavanagh e o VAR Darren England. Inicialmente, a decisão em campo foi de gol, mas a equipe remota rapidamente identificou um problema. Na transcrição, England identifica a infração, explicando: “A mão dele está segurando o braço dele para baixo. Para mim, isso é determinante. O braço esquerdo ali está segurando, está cruzado sobre o corpo. Ele está na frente da cabeça e está segurando o braço esquerdo de Raya, ali. O que impede a capacidade dele de chegar à bola corretamente.”
Técnicos trocam opiniões em meio a resultados contrastantes na tabela
A decisão deixou os dois treinadores com opiniões opostas, refletindo a sorte contrastante de seus clubes. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou o VAR por demonstrar “muita coragem”, já que sua equipe lidera a tabela com 79 pontos após 36 partidas. Por outro lado, o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, criticou a “falta de consistência”. A derrota deixa os Hammers na 18ª posição, com 36 pontos, firmemente na zona de rebaixamento. Reconhecendo o atrito, Webb observou: “Esta temporada tem sido um pouco mais singular do que as anteriores no que diz respeito ao número de contatos na área, e isso realmente cria um desafio para os árbitros.”
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Aproxima-se uma repressão às lutas na área de penalidade
Olhando para o futuro, Webb revelou que serão realizadas discussões no final da temporada sobre como lidar com as faltas excessivas. À medida que os treinadores de jogadas ensaiadas buscam pequenas vantagens, a PGMOL precisa estabelecer limites mais claros. Com o Arsenal à frente do Manchester City, que tem 74 pontos e um jogo a menos, a disputa pelo título continua emocionante e em aberto.