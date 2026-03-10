Getty Images Sport
Traduzido por
O VAR errou novamente! Antonio Rudiger deveria ter sido expulso por “conduta violenta” por dar uma joelhada no rosto do craque do Getafe, admite a comissão de arbitragem da La Liga
CTA admite fuga de Rudiger
O Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) reconheceu oficialmente uma falha significativa da arbitragem durante o recente confronto entre o Real Madrid e o Getafe. O comitê analisou o controverso incidente entre Rudiger e Rico, concluindo que o zagueiro alemão deveria ter sido expulso. O CTA declarou: “Após uma disputa com um adversário, um zagueiro do Madrid se lança em direção a ele, impactando com o joelho no rosto e no ombro do jogador azul repetidamente, sem que a bola estivesse a uma distância que pudesse ser jogada. A ação passa despercebida pelo árbitro devido à complexidade do movimento e ao número de jogadores na área, e o VAR decide não intervir, considerando isso uma ação interpretativa.”
- Getty Images Sport
Conduta violenta e falha do VAR
Apesar da decisão inicial de deixar o jogo continuar, a arbitragem mudou de opinião, classificando a jogada como um ato claro de agressão que justificava a expulsão. Rico, do Getafe, sugeriu que teria recebido uma suspensão de 10 jogos se os papéis fossem invertidos.
O veredicto final da CTA foi contundente: “Para a CTA, trata-se de uma conduta violenta, uma vez que o jogador do Real Madrid se lança com o joelho contra um adversário caído no chão, sem a opção de disputar a bola.
Como foi um incidente não visto pelo árbitro e que constituiu um erro claro e manifesto, o VAR deveria ter recomendado uma revisão no monitor para que fosse sancionado com um cartão vermelho direto por conduta violenta.”
Sorte mista para os Los Blancos
O programa de revisão não se concentrou apenas na controvérsia do Getafe, pois também analisou a viagem mais recente do Real Madrid a Balaídos para enfrentar o Celta Vigo. Especificamente, eles examinaram a jogada que resultou no gol da vitória de Federico Valverde, que começou com uma recuperação de bola por Manuel Ángel.
Embora alguns argumentassem que deveria ter sido marcada uma falta, a CTA apoiou a decisão em campo, explicando: “Ele desliza tocando claramente a bola primeiro com o pé, sendo o contato subsequente residual, insuficiente para ser considerado falta. Portanto, o gol foi bem marcado, interpretado corretamente tanto em campo quanto na sala do VAR.”
- Getty Images Sport
Rudiger sob fogo cruzado na Alemanha
As ações de Rudiger provocaram uma reação indignada em seu país natal. Com a Copa do Mundo no Canadá, EUA e México se aproximando, especialistas têm pedido que a Alemanha exclua o zagueiro da seleção para a competição. Não é a primeira vez que as ações de Rudiger o colocam em uma situação controversa. Em abril passado, ele foi suspenso por seis jogos por jogar gelo em um árbitro enquanto estava na linha lateral durante um clássico contra o Barcelona.
Após o incidente, o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, advertiu: “O limite foi atingido. Não podemos ir além. Caso contrário, haverá consequências adicionais.
Ele disse duas vezes que estava errado. Isso não pode acontecer novamente, ou haverá consequências maiores.”
Publicidade