O VAR errou novamente! Antonio Rudiger deveria ter sido expulso por “conduta violenta” por dar uma joelhada no rosto do craque do Getafe, admite a comissão de arbitragem da La Liga

Apesar da decisão inicial de deixar o jogo continuar, a arbitragem mudou de opinião, classificando a jogada como um ato claro de agressão que justificava a expulsão. Rico, do Getafe, sugeriu que teria recebido uma suspensão de 10 jogos se os papéis fossem invertidos.

O veredicto final da CTA foi contundente: “Para a CTA, trata-se de uma conduta violenta, uma vez que o jogador do Real Madrid se lança com o joelho contra um adversário caído no chão, sem a opção de disputar a bola.

Como foi um incidente não visto pelo árbitro e que constituiu um erro claro e manifesto, o VAR deveria ter recomendado uma revisão no monitor para que fosse sancionado com um cartão vermelho direto por conduta violenta.”