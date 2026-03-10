Goal.com
O VAR errou novamente! Antonio Rudiger deveria ter sido expulso por “conduta violenta” por dar uma joelhada no rosto do craque do Getafe, admite a comissão de arbitragem da La Liga

O Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da La Liga admitiu que o zagueiro do Real Madrid, Antonio Rudiger, deveria ter sido expulso por conduta violenta durante um confronto recente contra o Getafe. O incidente, que ocorreu durante uma disputa acirrada no Santiago Bernabeu, fez com que o jogador da seleção alemã escapasse da punição em campo, apesar de uma colisão violenta com Diego Rico. No entanto, após uma análise mais aprofundada em seu programa “Review Time”, o órgão regulador admitiu que tanto o árbitro em campo quanto a sala do VAR falharam em aplicar as medidas disciplinares corretas.

  • CTA admite fuga de Rudiger

    O Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) reconheceu oficialmente uma falha significativa da arbitragem durante o recente confronto entre o Real Madrid e o Getafe. O comitê analisou o controverso incidente entre Rudiger e Rico, concluindo que o zagueiro alemão deveria ter sido expulso. O CTA declarou: “Após uma disputa com um adversário, um zagueiro do Madrid se lança em direção a ele, impactando com o joelho no rosto e no ombro do jogador azul repetidamente, sem que a bola estivesse a uma distância que pudesse ser jogada. A ação passa despercebida pelo árbitro devido à complexidade do movimento e ao número de jogadores na área, e o VAR decide não intervir, considerando isso uma ação interpretativa.”

    Conduta violenta e falha do VAR

    Apesar da decisão inicial de deixar o jogo continuar, a arbitragem mudou de opinião, classificando a jogada como um ato claro de agressão que justificava a expulsão. Rico, do Getafe, sugeriu que teria recebido uma suspensão de 10 jogos se os papéis fossem invertidos.

    O veredicto final da CTA foi contundente: “Para a CTA, trata-se de uma conduta violenta, uma vez que o jogador do Real Madrid se lança com o joelho contra um adversário caído no chão, sem a opção de disputar a bola.

    Como foi um incidente não visto pelo árbitro e que constituiu um erro claro e manifesto, o VAR deveria ter recomendado uma revisão no monitor para que fosse sancionado com um cartão vermelho direto por conduta violenta.”

  • Sorte mista para os Los Blancos

    O programa de revisão não se concentrou apenas na controvérsia do Getafe, pois também analisou a viagem mais recente do Real Madrid a Balaídos para enfrentar o Celta Vigo. Especificamente, eles examinaram a jogada que resultou no gol da vitória de Federico Valverde, que começou com uma recuperação de bola por Manuel Ángel.

    Embora alguns argumentassem que deveria ter sido marcada uma falta, a CTA apoiou a decisão em campo, explicando: “Ele desliza tocando claramente a bola primeiro com o pé, sendo o contato subsequente residual, insuficiente para ser considerado falta. Portanto, o gol foi bem marcado, interpretado corretamente tanto em campo quanto na sala do VAR.”

    Rudiger sob fogo cruzado na Alemanha

    As ações de Rudiger provocaram uma reação indignada em seu país natal. Com a Copa do Mundo no Canadá, EUA e México se aproximando, especialistas têm pedido que a Alemanha exclua o zagueiro da seleção para a competição. Não é a primeira vez que as ações de Rudiger o colocam em uma situação controversa. Em abril passado, ele foi suspenso por seis jogos por jogar gelo em um árbitro enquanto estava na linha lateral durante um clássico contra o Barcelona.

    Após o incidente, o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, advertiu: “O limite foi atingido. Não podemos ir além. Caso contrário, haverá consequências adicionais.

    Ele disse duas vezes que estava errado. Isso não pode acontecer novamente, ou haverá consequências maiores.”

