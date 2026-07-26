O valor pedido por Pedro Neto é influenciado por Bradley Barcola e Yan Diomande - com o Manchester City e o Liverpool sendo alertados de que a contratação do ponta do Chelsea não sairá “barata”

O Chelsea está preparado para exigir uma quantia significativa pela transferência de Neto, tendo ficado ciente dos valores astronômicos cobrados por outros alas de destaque no mercado atual. De acordo com o Daily Mail, o gigante do oeste de Londres não está sob pressão imediata para vender o jogador da seleção portuguesa, mas está plenamente ciente dos custos crescentes associados a talentos ofensivos de elite e não o venderá por um preço baixo.

Essa postura surge em um momento em que os alas estão em alta demanda, mas escassos em todo o continente. Tanto o Manchester City quanto o Liverpool têm sido fortemente associados a uma possível contratação do jogador de 26 anos, que se consolidou como uma força criativa fundamental quando está em forma. Além disso, o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo um fator importante, proporcionando ao Chelsea uma vantagem adicional nas negociações.



