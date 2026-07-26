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Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

O valor pedido por Pedro Neto é influenciado por Bradley Barcola e Yan Diomande - com o Manchester City e o Liverpool sendo alertados de que a contratação do ponta do Chelsea não sairá “barata”

Mercado da bola
P. Neto
Chelsea
Liverpool
Manchester City
B. Barcola
Y. Diomande
Premier League

O Chelsea teria informado aos rivais da Premier League, Manchester City e Liverpool, que Pedro Neto não poderá deixar Stamford Bridge por um valor baixo neste verão. Os Blues estão acompanhando de perto a alta vertiginosa nos valores de mercado de outros alas de ponta da Europa antes de definir suas próprias exigências pelo craque português.

  • O Chelsea acompanha as tendências do mercado europeu

    O Chelsea está preparado para exigir uma quantia significativa pela transferência de Neto, tendo ficado ciente dos valores astronômicos cobrados por outros alas de destaque no mercado atual. De acordo com o Daily Mail, o gigante do oeste de Londres não está sob pressão imediata para vender o jogador da seleção portuguesa, mas está plenamente ciente dos custos crescentes associados a talentos ofensivos de elite e não o venderá por um preço baixo.

    Essa postura surge em um momento em que os alas estão em alta demanda, mas escassos em todo o continente. Tanto o Manchester City quanto o Liverpool têm sido fortemente associados a uma possível contratação do jogador de 26 anos, que se consolidou como uma força criativa fundamental quando está em forma. Além disso, o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo um fator importante, proporcionando ao Chelsea uma vantagem adicional nas negociações.


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  • diomandeGetty Images

    A influência de Barcola e Diomande

    A posição firme do Chelsea é fortemente influenciada pelo cenário financeiro em torno de outros alvos. Na França, Bradley Barcola teria decidido não renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, forçando o PSG a considerar sua venda por um valor estimado em 90 milhões de euros.

    Da mesma forma, a disputa pelo craque do RB Leipzig, Yan Diomande, está jogando a favor do Chelsea no que diz respeito à inflação do mercado. Relatos sugerem que Diomande já chegou a um acordo verbal com o Real Madrid, com o City também à espreita nos bastidores. Os “Blancos” já tiveram uma oferta substancial de 90 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus, rejeitada, criando uma nova referência para os “Blues”.



  • Maresca e a conexão com a cidade

    Para complicar ainda mais a saga da transferência, há a presença de Enzo Maresca no Etihad Stadium. O ex-técnico do Chelsea era um grande admirador de Neto durante sua passagem pelo oeste de Londres, onde costumava escalar o craque português como seu principal ponta-direita.

    Apesar dos rumores em torno de seu futuro, Neto está atualmente focado em sua recuperação e no descanso pós-temporada. Ele não faz parte da comissão técnica do Chelsea que viajou para Sydney para iniciar a pré-temporada, já que recebeu um período extra de descanso após sua participação na Copa do Mundo com a seleção de Portugal.


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  • imago-sport-1072559998.jpgAPL

    O Chelsea aguarda uma manifestação formal de interesse

    Com o interesse do Manchester City, do Liverpool e de clubes da Arábia Saudita, o futuro de Neto provavelmente continuará sendo assunto em destaque durante toda a janela de transferências. O Chelsea, no entanto, está em uma posição forte e deve se manter firme em relação ao preço pedido.