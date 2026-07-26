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O valor pedido por Pedro Neto é influenciado por Bradley Barcola e Yan Diomande - com o Manchester City e o Liverpool sendo alertados de que a contratação do ponta do Chelsea não sairá “barata”
O Chelsea acompanha as tendências do mercado europeu
O Chelsea está preparado para exigir uma quantia significativa pela transferência de Neto, tendo ficado ciente dos valores astronômicos cobrados por outros alas de destaque no mercado atual. De acordo com o Daily Mail, o gigante do oeste de Londres não está sob pressão imediata para vender o jogador da seleção portuguesa, mas está plenamente ciente dos custos crescentes associados a talentos ofensivos de elite e não o venderá por um preço baixo.
Essa postura surge em um momento em que os alas estão em alta demanda, mas escassos em todo o continente. Tanto o Manchester City quanto o Liverpool têm sido fortemente associados a uma possível contratação do jogador de 26 anos, que se consolidou como uma força criativa fundamental quando está em forma. Além disso, o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo um fator importante, proporcionando ao Chelsea uma vantagem adicional nas negociações.
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A influência de Barcola e Diomande
A posição firme do Chelsea é fortemente influenciada pelo cenário financeiro em torno de outros alvos. Na França, Bradley Barcola teria decidido não renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, forçando o PSG a considerar sua venda por um valor estimado em 90 milhões de euros.
Da mesma forma, a disputa pelo craque do RB Leipzig, Yan Diomande, está jogando a favor do Chelsea no que diz respeito à inflação do mercado. Relatos sugerem que Diomande já chegou a um acordo verbal com o Real Madrid, com o City também à espreita nos bastidores. Os “Blancos” já tiveram uma oferta substancial de 90 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em bônus, rejeitada, criando uma nova referência para os “Blues”.
Maresca e a conexão com a cidade
Para complicar ainda mais a saga da transferência, há a presença de Enzo Maresca no Etihad Stadium. O ex-técnico do Chelsea era um grande admirador de Neto durante sua passagem pelo oeste de Londres, onde costumava escalar o craque português como seu principal ponta-direita.
Apesar dos rumores em torno de seu futuro, Neto está atualmente focado em sua recuperação e no descanso pós-temporada. Ele não faz parte da comissão técnica do Chelsea que viajou para Sydney para iniciar a pré-temporada, já que recebeu um período extra de descanso após sua participação na Copa do Mundo com a seleção de Portugal.
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O Chelsea aguarda uma manifestação formal de interesse
Com o interesse do Manchester City, do Liverpool e de clubes da Arábia Saudita, o futuro de Neto provavelmente continuará sendo assunto em destaque durante toda a janela de transferências. O Chelsea, no entanto, está em uma posição forte e deve se manter firme em relação ao preço pedido.
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