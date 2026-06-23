O valor exigido é de 140 milhões de euros: o Real Madrid estaria trabalhando na próxima grande contratação

Segundo o jornal espanhol AS, o argentino de 25 anos teria sinalizado ao Real Madrid que deseja, a todo custo, se transferir para a capital espanhola. De acordo com a reportagem, ele estaria disposto a fazer de tudo para que a transferência se concretize ainda neste verão. O Real Madrid planeja, segundo a reportagem, iniciar negociações concretas nos próximos dias.

As intenções de mudança do campeão mundial argentino não são, de forma alguma, uma surpresa, nem são novidade. Após as turbulências da última temporada, considera-se muito provável que ele deixe Londres. No início de abril, Fernández foi suspenso pelo Chelsea depois de ter falado publicamente sobre seu futuro logo após a eliminação da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (2 a 5, 0 a 3).

Poucos dias depois, ele causou alvoroço com outras declarações: caso deixasse a capital inglesa, ele preferiria se mudar para Madri, já que a metrópole espanhola o lembra de sua cidade natal, Buenos Aires. A ligação com o Real, portanto, já existe há algum tempo.