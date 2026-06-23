Enquanto a Copa do Mundo está em andamento na América do Norte, os dirigentes do Real continuam avançando na montagem do elenco para a próxima temporada. Com Enzo Fernández, do Chelsea FC, a próxima estrela pode chegar em breve ao Bernabéu.
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O valor exigido é de 140 milhões de euros: o Real Madrid estaria trabalhando na próxima grande contratação
Segundo o jornal espanhol AS, o argentino de 25 anos teria sinalizado ao Real Madrid que deseja, a todo custo, se transferir para a capital espanhola. De acordo com a reportagem, ele estaria disposto a fazer de tudo para que a transferência se concretize ainda neste verão. O Real Madrid planeja, segundo a reportagem, iniciar negociações concretas nos próximos dias.
As intenções de mudança do campeão mundial argentino não são, de forma alguma, uma surpresa, nem são novidade. Após as turbulências da última temporada, considera-se muito provável que ele deixe Londres. No início de abril, Fernández foi suspenso pelo Chelsea depois de ter falado publicamente sobre seu futuro logo após a eliminação da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (2 a 5, 0 a 3).
Poucos dias depois, ele causou alvoroço com outras declarações: caso deixasse a capital inglesa, ele preferiria se mudar para Madri, já que a metrópole espanhola o lembra de sua cidade natal, Buenos Aires. A ligação com o Real, portanto, já existe há algum tempo.
- (C)Getty Images
O Real Madrid em frenesi de compras: o clube continua reforçando o elenco
No entanto, a transferência provavelmente não será barata. Diz-se que o Chelsea só estaria disposto a negociar a partir de um valor de transferência de cerca de 140 milhões de euros. Os Blues haviam contratado Fernández do Benfica no início de 2023 por 121 milhões de euros. Seu contrato em Londres é válido até 2032.
De qualquer forma, o Real Madrid já está extremamente ativo no mercado de transferências. Após a contratação de José Mourinho como novo técnico, já foram apresentadas várias contratações de peso, como Marc Cucurella (55 milhões de euros), Bernardo Silva e Ibrahima Konaté (ambos sem custo de transferência).
Além disso, o clube mais titulado da Espanha continua sendo associado ao craque ofensivo do Bayern de Munique, Michael Olise. Menos bem-sucedida tem sido, até o momento, a tentativa de tirar Julian Álvarez do rival da cidade, o Atlético de Madrid: uma oferta no valor de 150 milhões de euros foi recusada. No entanto, o próprio Álvarez deixou claro recentemente que deseja uma transferência. Após a vitória da Albiceleste por 2 a 0 sobre a Áustria, o jogador de 26 anos falou publicamente pela primeira vez sobre seu futuro: “O melhor para todos é uma transferência”, disse ele em entrevista à ESPN. “Quero realizar meus sonhos.”
Enzo Fernández: Suas estatísticas na temporada 2025/26
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