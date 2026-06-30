O valor da transferência deve ser um problema! O jogador que corre o risco de ser dispensado pelo FC Bayern escolheu um destino específico

Assim, Zaragoza vê no clube da segunda divisão espanhola as condições ideais para, finalmente, desenvolver todo o seu potencial e se estabelecer a longo prazo.

Já no clube alemão, recordista em títulos, o jogador que disputou três vezes a seleção espanhola não tem mais futuro. Embora Zaragoza ainda tenha contrato com o Bayern de Munique até 2029, diante de seu desempenho modesto com a camisa do FCB e da forte concorrência de Michael Olise e Luis Díaz, é praticamente impossível que ele permaneça no clube de forma definitiva.

Assim, no verão de 2024, ele foi emprestado inicialmente por uma temporada ao CA Osasuna; em seguida, vieram dois empréstimos de meio ano ao Celta de Vigo e, por último, à AS Roma. Zaragoza não se adaptou de forma alguma, especialmente no time italiano, razão pela qual os Giallorossi também não exerceram a opção de compra prevista no contrato.