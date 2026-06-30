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FC Bayern MünchenGetty Images
Christian Guinin

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O valor da transferência deve ser um problema! O jogador que corre o risco de ser dispensado pelo FC Bayern escolheu um destino específico

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B. Zaragoza

Será que o FC Bayern de Munique vai finalmente se livrar de um dos jogadores que correm risco de ser dispensados? Bryan Zaragoza parece ter escolhido o clube para o qual deseja ir.

De acordo com uma reportagem da Rádio Marca Málaga, o atacante de 24 anos gostaria de jogar na próxima temporada pelo clube de sua cidade natal, o Málaga CF.

  • Assim, Zaragoza vê no clube da segunda divisão espanhola as condições ideais para, finalmente, desenvolver todo o seu potencial e se estabelecer a longo prazo.

    Já no clube alemão, recordista em títulos, o jogador que disputou três vezes a seleção espanhola não tem mais futuro. Embora Zaragoza ainda tenha contrato com o Bayern de Munique até 2029, diante de seu desempenho modesto com a camisa do FCB e da forte concorrência de Michael Olise e Luis Díaz, é praticamente impossível que ele permaneça no clube de forma definitiva.

    Assim, no verão de 2024, ele foi emprestado inicialmente por uma temporada ao CA Osasuna; em seguida, vieram dois empréstimos de meio ano ao Celta de Vigo e, por último, à AS Roma. Zaragoza não se adaptou de forma alguma, especialmente no time italiano, razão pela qual os Giallorossi também não exerceram a opção de compra prevista no contrato.

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    O Espanyol de Barcelona demonstra interesse na contratação do jogador do Zaragoza

    Recentemente, soube-se que o Espanyol de Barcelona demonstrou interesse em contratá-lo. Segundo o Mundo Deportivo, os catalães desejam reforçar as posições de ponta ofensiva para a próxima temporada, e Zaragoza se encaixa perfeitamente no perfil procurado.

    O jogador de 24 anos foi transferido do FC Granada para o FC Bayern em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo e, posteriormente, por um valor total de 17 milhões de euros. No entanto, devido à barreira do idioma e a um suposto relacionamento conturbado com o então técnico Thomas Tuchel, ele não conseguiu se firmar no time.

    Assim, ele somou apenas sete partidas oficiais pelo Bayern. Não conseguiu marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência.