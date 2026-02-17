Getty
O United Strand atinge a marca de 500 dias do desafio do corte de cabelo após ter sido impedido de cortar o cabelo devido ao empate do Manchester United com o West Ham
A ascensão à fama da United Strand
Em outubro de 2024, nasceu o canal The United Strand, com Ilett sentado diante de uma câmera e afirmando que não cortaria o cabelo até que o United ganhasse cinco jogos consecutivos. Desde então, os Red Devils passaram por três treinadores diferentes, uma série de altos e baixos, mas nunca conseguiram cumprir a meta.
O gol de Tomas Soucek foi a diferença entre ele finalmente poder cortar o cabelo, mas, em vez disso, agora ele deve continuar deixando-o crescer.
A campanha do United Strand não ganhou muita força no início, mas com o passar dos meses, e seu cabelo ficando mais longo e mais visível, os fãs de futebol passaram a se interessar muito por sua jornada.
Em todas as plataformas, Ilett acumulou milhares de seguidores e construiu uma marca para si mesmo. Ele estrelou anúncios na grande mídia e trabalhou com grandes empresas à medida que sua causa se espalhava pelo mundo.
Planos para comemorar o mais recente marco
Uma semana após aquele empate agonizante com o West Ham, Ilett anunciou nas redes sociais que comemoraria a marca de 500 dias oferecendo uma camisa autografada do United.
Em uma postagem, ele disse: “Não é apenas o dia 500, mas também o Ano Novo Chinês, o ano do cavalo e o dia da panqueca”, disse Ilett no Instagram, enquanto tirava um cavalo de brinquedo e uma panqueca do cabelo.
“Para marcar o dia, farei um sorteio de uma camisa autografada na minha página do Instagram ainda hoje, então fiquem de olho.”
O United Strand divide o vestiário
Tanto o técnico Michael Carrick quanto jogadores como Matheus Cunha reconheceram publicamente o desafio de Ilett, que está sendo feito para fins beneficentes. No entanto, a resposta dentro do vestiário tem sido de frustração, com os jogadores alegando que isso está tirando o foco de seus esforços e colocando mais pressão sobre eles.
A lenda do clube, Wayne Rooney, criticou o The United Strand durante um podcast recente, admitindo que toda a saga o estava deixando louco. Falando no podcast “No Tippy Tappy Football”, ele disse: “Eu o colocaria do outro lado do país. Ele está me deixando louco.
Estamos falando de Michael Carrick e do Man United tentando ganhar seu quinto jogo consecutivo, e tudo gira em torno de cortar o cabelo desse cara. Aposto que ele ficaria arrasado se o Man Utd ganhasse o quinto jogo, porque de repente ele se tornaria irrelevante.”
Cunha seguiu uma linha semelhante, acrescentando: “As pessoas estão mais preocupadas em conseguir cinco vitórias por causa do corte de cabelo do que com os 15 pontos.
“Então, eu estou mais interessado nos 15 pontos, não me importo com o corte de cabelo dele. Às vezes conversamos sobre isso, mas não é muito motivador para nós. Não achamos isso legal. Ninguém quer essas cinco vitórias mais do que nós, ou mais vitórias, seja lá o que for. Mas acho que essa pressão do corte de cabelo esconde um pouco da beleza que poderia ter nesta temporada, sabe?”
Março, a próxima oportunidade para uma visita ao barbeiro
Com o contador de vitórias agora zerado, Ilett não poderá visitar seu barbeiro até pelo menos 20 de março. No entanto, para que isso aconteça, o United precisa vencer o Everton, o Crystal Palace, o Newcastle, o Aston Villa e o Bournemouth.
Não é uma tarefa impossível, considerando que a sequência anterior incluiu vitórias sobre Manchester City, Arsenal e Tottenham.
A primeira partida dos jogadores de Carrick será no Hill Dickinson Stadium na noite de segunda-feira, um teste difícil para o clube, apesar de ter tido quase duas semanas de folga, depois de ter sido eliminado da FA Cup na terceira rodada pelo Brighton.
