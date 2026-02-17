O United Strand atinge a marca de 500 dias do desafio do corte de cabelo após ter sido impedido de cortar o cabelo devido ao empate do Manchester United com o West Ham

Em outubro de 2024, nasceu o canal The United Strand, com Ilett sentado diante de uma câmera e afirmando que não cortaria o cabelo até que o United ganhasse cinco jogos consecutivos. Desde então, os Red Devils passaram por três treinadores diferentes, uma série de altos e baixos, mas nunca conseguiram cumprir a meta.

O gol de Tomas Soucek foi a diferença entre ele finalmente poder cortar o cabelo, mas, em vez disso, agora ele deve continuar deixando-o crescer.

A campanha do United Strand não ganhou muita força no início, mas com o passar dos meses, e seu cabelo ficando mais longo e mais visível, os fãs de futebol passaram a se interessar muito por sua jornada.

Em todas as plataformas, Ilett acumulou milhares de seguidores e construiu uma marca para si mesmo. Ele estrelou anúncios na grande mídia e trabalhou com grandes empresas à medida que sua causa se espalhava pelo mundo.