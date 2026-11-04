O United finalmente encontrou seu homem para os momentos difíceis? Schmeichel revela o segredo da remontada histórica

O ex-astro do Manchester United, Peter Schmeichel, elogiou um dos destaques do time após ele ter "mudado o rumo da partida" diante da Roma, contribuindo para a preciosa vitória por 3 a 2, depois de o time estar perdendo por dois gols de diferença.

Schmeichel afirma ter sentido "muita tristeza" no primeiro tempo, mas acredita que a partida mudou assim que entrou Youri Tielemans, contratado durante o verão.

O meio-campista belga entrou no lugar do camaronês Carlos Baleba, que se lesionou, pouco depois do início do segundo tempo, e passou a "mudar o rumo da partida", segundo Schmeichel.

O site Metro reproduziu a declaração de Schmeichel à rede CBS Sports: "Já estava na hora de fazermos algo assim. O Manchester United fez esse tipo de coisa inúmeras vezes no passado, mas isso demorou muito tempo".

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