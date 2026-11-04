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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

O United finalmente encontrou seu homem para os momentos difíceis? Schmeichel revela o segredo da remontada histórica

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
P. Schmeichel
M. Carrick
Y. Tielemans
England
Itália
Dinamarca
Bélgica

Tristeza profunda seguida de uma explosão de alegria

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O ex-astro do Manchester United, Peter Schmeichel, elogiou um dos destaques do time após ele ter "mudado o rumo da partida" diante da Roma, contribuindo para a preciosa vitória por 3 a 2, depois de o time estar perdendo por dois gols de diferença.

Schmeichel afirma ter sentido "muita tristeza" no primeiro tempo, mas acredita que a partida mudou assim que entrou Youri Tielemans, contratado durante o verão.

O meio-campista belga entrou no lugar do camaronês Carlos Baleba, que se lesionou, pouco depois do início do segundo tempo, e passou a "mudar o rumo da partida", segundo Schmeichel.

O site Metro reproduziu a declaração de Schmeichel à rede CBS Sports: "Já estava na hora de fazermos algo assim. O Manchester United fez esse tipo de coisa inúmeras vezes no passado, mas isso demorou muito tempo".

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  • Tielemans mudou o rumo da partida

    E prosseguiu: "No primeiro tempo, senti uma tristeza enorme com o que vi nos primeiros 45 minutos, pois a situação estava péssima. Depois, Carlos Baleba saiu lesionado no início do segundo tempo, e eu disse para mim mesmo: as coisas não podem piorar mais do que isso".

    E continuou: "Mas Youri Tielemans entrou em campo e mudou o rumo da partida. Esta foi a melhor atuação que o vi apresentar pelo Manchester United, e estou muito feliz por ele. Ele entrou no meio-campo, conduziu a equipe para frente e foi um líder; foi maravilhoso vê-lo".

    E acrescentou: "Para mim, este pode ser um grande ponto de virada. Os jogadores agora sentiram o que significa estar no Manchester United e jogar nessas grandes noites europeias".

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  • A faísca da grande virada: "Se vai perder, lute até o fim"

    A lenda do United acrescentou: "Voltar de uma desvantagem de dois gols a zero, é isso que o United faz há anos. Estou muito feliz por Michael Carrick, porque ele precisava muito desta vitória." Kasper, filho de Schmeichel e ex-goleiro do Leicester City, também elogiou Tielemans após a brilhante virada em Old Trafford.

    Ele disse à BBC Radio 5 Live: "Eu disse no primeiro tempo que, se você vai perder, lute até o fim. Você pode aceitar a derrota se tiver dado tudo de si, e eles não fizeram isso no primeiro tempo".

    E afirmou: "Mas eles fizeram isso no segundo tempo. E Carlos Baleba definiu o estilo de jogo. Foi lamentável que ele tenha se lesionado por causa disso, mas aquilo foi como uma faísca. Youri Tielemans entrou em campo, e isso mudou um pouco o rumo da partida. Passou a haver um controle maior".

    E prosseguiu: "Quando você joga essas partidas e está perdendo por dois gols, já perdeu de fato, então é melhor dar o seu máximo. É melhor correr e jogar".

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  • "Este é o critério"

    E o histórico goleiro prosseguiu: "Este deveria ser o padrão, e o mais interessante nisso tudo para Michael Carrick é que agora ele tem algo a que recorrer. Sempre que surgir uma situação difícil ou uma conversa com o time antes da partida, será algo como: vejam o que vocês conseguem fazer quando se dedicam ao máximo dessa forma, aí se torna impossível conviver com vocês".

    Com essa vitória conquistada pelo Manchester United após uma virada, a equipe passou a ocupar a décima sétima posição na Liga dos Campeões da Europa depois de quatro partidas, enquanto a Roma caiu para a décima nona colocação.

    A equipe de Carrick volta à competição no domingo contra o Aston Villa, enquanto a Roma, terceira colocada no Campeonato Italiano, recebe o Sassuolo.

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