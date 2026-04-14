O Union Berlin tem “100% de confiança” em Marie-Louise Eta, enquanto a diretora rebate os ataques misóginos “insanos” contra a primeira treinadora principal da história da Bundesliga

Segundo o diretor do Union, o clube tem total confiança nas capacidades de Eta e acredita que as críticas dirigidas a ela refletem uma mentalidade que não deveria mais existir no futebol moderno.

“Pessoalmente, ainda não conversei com [Marie-Louise] sobre isso”, disse ele no site oficial do clube. “Percebi isso, mas também me recuso a ler ou mesmo apenas me expor a esse tipo de absurdo, porque, para mim, trata-se de qualidade — qualidade de liderança. Temos 100% de confiança na Loui, convicção total.

"Acho insano que tenhamos que lidar com isso nos dias de hoje. Estamos falando de uma líder altamente competente, e podem ter certeza de que todos aqui no Union, seja nas arquibancadas ou dentro do próprio clube, apoiam 100% essa decisão e farão tudo ao seu alcance para garantir que isso não gere mais discussões no futuro. É simplesmente vergonhoso."