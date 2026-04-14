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1. FC Union Berlin v SV Darmstadt 98 - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Union Berlin tem “100% de confiança” em Marie-Louise Eta, enquanto a diretora rebate os ataques misóginos “insanos” contra a primeira treinadora principal da história da Bundesliga

M. Eta
Union Berlin
Bundesliga

O Union Berlin defendeu veementemente Marie-Louise Eta após críticas misóginas que se seguiram à sua histórica nomeação como treinadora principal. O diretor esportivo Horst Heldt condenou as reações negativas como “insanas” e “vergonhosas”, ao mesmo tempo em que insistiu que o clube tem total confiança em sua liderança.

  • Heldt condena reações negativas após nomeação histórica

    O Union Berlin se uniu em apoio a Eta depois que ela se tornou a primeira mulher a assumir o comando de um time da Bundesliga, com o clube condenando as reações misóginas que se seguiram à sua nomeação. O diretor esportivo Heldt criticou os ataques online dirigidos a Eta e ressaltou que o gênero não teve qualquer influência na decisão do clube. Heldt insistiu que o foco deve permanecer na capacidade técnica e na liderança, em vez de em atitudes ultrapassadas. 

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  • 1. FC Union Berlin v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Heldt defende a Eta e considera as críticas “embaraçosas”

    Segundo o diretor do Union, o clube tem total confiança nas capacidades de Eta e acredita que as críticas dirigidas a ela refletem uma mentalidade que não deveria mais existir no futebol moderno. 

    “Pessoalmente, ainda não conversei com [Marie-Louise] sobre isso”, disse ele no site oficial do clube. “Percebi isso, mas também me recuso a ler ou mesmo apenas me expor a esse tipo de absurdo, porque, para mim, trata-se de qualidade — qualidade de liderança. Temos 100% de confiança na Loui, convicção total.

    "Acho insano que tenhamos que lidar com isso nos dias de hoje. Estamos falando de uma líder altamente competente, e podem ter certeza de que todos aqui no Union, seja nas arquibancadas ou dentro do próprio clube, apoiam 100% essa decisão e farão tudo ao seu alcance para garantir que isso não gere mais discussões no futuro. É simplesmente vergonhoso."

  • Por que a Eta foi vista como a sucessora lógica

    A promoção de Eta ocorreu logo após o Union Berlin ter se separado de Steffen Baumgart, na sequência de um resultado decepcionante contra o Heidenheim, uma atuação que convenceu a diretoria de que era necessário tomar medidas decisivas.

    “O fator decisivo foi essencialmente o desempenho da equipe em Heidenheim, o que nos levou a tomar a decisão naquela noite”, explicou Heldt. “É claro que, em seguida, entramos em contato com Marie-Louise e apresentamos nossa ideia a ela. Ela se mostrou imediatamente disposta e ficou muito satisfeita com a confiança que estamos depositando nela.

    “Ela teve uma ótima passagem pela equipe sub-19, então já desempenhou a função de treinadora principal e tem experiência. Outra vantagem, é claro, é que todos nós a conhecemos e ela nos conhece. Ela não precisa ser orientada aqui — ela sabe de tudo. Ela conhece o estádio, a atmosfera, as pessoas e, acima de tudo, as jogadoras. E estamos convencidos de que um técnico só pode ser verdadeiramente um técnico se já tiver desempenhado essa função antes, e é por isso que ela é o próximo passo lógico.”

  • RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    E agora?

    O principal objetivo de Eta agora é levar o Union Berlin de volta à trajetória de vitórias, já que o clube busca estabilizar seu desempenho na reta final da temporada da Bundesliga. Seu primeiro grande teste será contra o Wolfsburg no sábado, e uma vitória pode ser suficiente para levar o clube à metade superior da tabela.

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