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O Union Berlin tem “100% de confiança” em Marie-Louise Eta, enquanto a diretora rebate os ataques misóginos “insanos” contra a primeira treinadora principal da história da Bundesliga
Heldt condena reações negativas após nomeação histórica
O Union Berlin se uniu em apoio a Eta depois que ela se tornou a primeira mulher a assumir o comando de um time da Bundesliga, com o clube condenando as reações misóginas que se seguiram à sua nomeação. O diretor esportivo Heldt criticou os ataques online dirigidos a Eta e ressaltou que o gênero não teve qualquer influência na decisão do clube. Heldt insistiu que o foco deve permanecer na capacidade técnica e na liderança, em vez de em atitudes ultrapassadas.
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Heldt defende a Eta e considera as críticas “embaraçosas”
Segundo o diretor do Union, o clube tem total confiança nas capacidades de Eta e acredita que as críticas dirigidas a ela refletem uma mentalidade que não deveria mais existir no futebol moderno.
“Pessoalmente, ainda não conversei com [Marie-Louise] sobre isso”, disse ele no site oficial do clube. “Percebi isso, mas também me recuso a ler ou mesmo apenas me expor a esse tipo de absurdo, porque, para mim, trata-se de qualidade — qualidade de liderança. Temos 100% de confiança na Loui, convicção total.
"Acho insano que tenhamos que lidar com isso nos dias de hoje. Estamos falando de uma líder altamente competente, e podem ter certeza de que todos aqui no Union, seja nas arquibancadas ou dentro do próprio clube, apoiam 100% essa decisão e farão tudo ao seu alcance para garantir que isso não gere mais discussões no futuro. É simplesmente vergonhoso."
Por que a Eta foi vista como a sucessora lógica
A promoção de Eta ocorreu logo após o Union Berlin ter se separado de Steffen Baumgart, na sequência de um resultado decepcionante contra o Heidenheim, uma atuação que convenceu a diretoria de que era necessário tomar medidas decisivas.
“O fator decisivo foi essencialmente o desempenho da equipe em Heidenheim, o que nos levou a tomar a decisão naquela noite”, explicou Heldt. “É claro que, em seguida, entramos em contato com Marie-Louise e apresentamos nossa ideia a ela. Ela se mostrou imediatamente disposta e ficou muito satisfeita com a confiança que estamos depositando nela.
“Ela teve uma ótima passagem pela equipe sub-19, então já desempenhou a função de treinadora principal e tem experiência. Outra vantagem, é claro, é que todos nós a conhecemos e ela nos conhece. Ela não precisa ser orientada aqui — ela sabe de tudo. Ela conhece o estádio, a atmosfera, as pessoas e, acima de tudo, as jogadoras. E estamos convencidos de que um técnico só pode ser verdadeiramente um técnico se já tiver desempenhado essa função antes, e é por isso que ela é o próximo passo lógico.”
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E agora?
O principal objetivo de Eta agora é levar o Union Berlin de volta à trajetória de vitórias, já que o clube busca estabilizar seu desempenho na reta final da temporada da Bundesliga. Seu primeiro grande teste será contra o Wolfsburg no sábado, e uma vitória pode ser suficiente para levar o clube à metade superior da tabela.