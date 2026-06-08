No decorrer dos debates públicos sobre a convocação de Sané — que, após a lesão de Lennart Karl e seu gol no amistoso contra os EUA no início do torneio, tem até boas chances de conquistar uma vaga no time titular da seleção alemã —, o capitão da DFB falou, em entrevista à revista *kicker*, de uma “convocação merecida” para o elenco de Julian Nagelsmann.
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"O único problema de Leroy é até positivo!" Ilkay Gündogan defende Sane, alvo de críticas, antes do início da Copa do Mundo
"A temporada do Leroy foi muito parecida com a minha: foi turbulenta, teve altos e baixos. O que importa, na minha opinião, é que ele não só começou bem, como também terminou bem a temporada, sempre conseguindo se recuperar de situações difíceis. Eu sei o quanto ele se esforça; ele merece totalmente estar aqui", explicou Gündogan.
No entanto, o meio-campista mencionou o “único problema de Leroy”. Sane “às vezes deixa sua irritação transparecer de forma um pouco evidente quando algo no jogo não dá 100% certo”. Mas isso é “até algo positivo”, esclareceu Gündogan. “Porque ele expressa exatamente o contrário do que as pessoas dizem sobre ele. Muitas vezes, colocam um rótulo nele. Mas acho que isso significa que ele se importa com as coisas, que, acima de tudo, ele fica mais irritado consigo mesmo.”
A convocação de Sané causou bastante espanto entre os torcedores alemães e alguns especialistas. O jogador de 30 anos vem, como sugeriu Gündogan, de uma temporada bastante irregular no Galatasaray de Istambul. É verdade que ele acabou registrando 16 participações em gols em 43 partidas oficiais. No entanto, ele não conseguiu atingir o aumento de rendimento exigido por Nagelsmann na Süper Lig, que é comparativamente mais fraca. Além disso, Sane chegou a perder, por um tempo, até mesmo a vaga de titular no campeão turco.
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Seleção alemã: Sane deve ser titular contra Curaçao
No entanto, a afirmação de que Sane “terminou bem a temporada” não se confirma totalmente quando se analisam as estatísticas. Após receber um cartão vermelho no clássico de Istambul na 25ª rodada, Sane contribuiu com apenas dois pontos em sete partidas para a conquista do título. No entanto, ele jogou a maior parte do tempo. Além disso, o ex-jogador do Bayern de Munique e do Schalke impressionou como reserva na partida amistosa contra Gana em março, quando deu a assistência para o gol da vitória de 2 a 1 marcado por Deniz Undav.
Contra os EUA, no sábado, Sane marcou ele mesmo o gol da vitória, após ter tido uma atuação infeliz anteriormente. No entanto, com a saída de Karl, tudo indica que ele será titular no domingo contra Curaçao. Como alternativa clássica na ala direita, Nagelsmann ainda teria à disposição Jamie Leweling, do VfB Stuttgart, já que o substituto de Karl, Assan Ouedraogo, atua no meio-campo central. Além disso, Kai Havertz, que de qualquer forma é titular, poderia se deslocar para a ala direita e, consequentemente, abrir espaço no centro do ataque para Deniz Undav ou Nick Woltemade.
Leroy Sané: Dados de desempenho e estatísticas pela Seleção Alemã
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