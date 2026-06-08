"O único problema de Leroy é até positivo!" Ilkay Gündogan defende Sane, alvo de críticas, antes do início da Copa do Mundo

"A temporada do Leroy foi muito parecida com a minha: foi turbulenta, teve altos e baixos. O que importa, na minha opinião, é que ele não só começou bem, como também terminou bem a temporada, sempre conseguindo se recuperar de situações difíceis. Eu sei o quanto ele se esforça; ele merece totalmente estar aqui", explicou Gündogan.

No entanto, o meio-campista mencionou o “único problema de Leroy”. Sane “às vezes deixa sua irritação transparecer de forma um pouco evidente quando algo no jogo não dá 100% certo”. Mas isso é “até algo positivo”, esclareceu Gündogan. “Porque ele expressa exatamente o contrário do que as pessoas dizem sobre ele. Muitas vezes, colocam um rótulo nele. Mas acho que isso significa que ele se importa com as coisas, que, acima de tudo, ele fica mais irritado consigo mesmo.”

A convocação de Sané causou bastante espanto entre os torcedores alemães e alguns especialistas. O jogador de 30 anos vem, como sugeriu Gündogan, de uma temporada bastante irregular no Galatasaray de Istambul. É verdade que ele acabou registrando 16 participações em gols em 43 partidas oficiais. No entanto, ele não conseguiu atingir o aumento de rendimento exigido por Nagelsmann na Süper Lig, que é comparativamente mais fraca. Além disso, Sane chegou a perder, por um tempo, até mesmo a vaga de titular no campeão turco.