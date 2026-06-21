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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"O Undav da Espanha": De zero toques na bola a três pontos marcados! O símbolo da resposta espanhola aos críticos na Copa do Mundo de 2026 não é Lamine Yamal

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
M. Oyarzabal
L. Yamal

A Espanha estava determinada a fazer com que todos esquecessem o tropeço totalmente inesperado no início da Copa do Mundo. Conseguiu isso de forma impressionante, mas Lamine Yamal, que voltou ao time titular, não assumiu o papel principal.

A Espanha foi alvo de muitas críticas depois que um dos principais favoritos ao título mundial não conseguiu passar de um empate em 0 a 0 em sua primeira partida da fase de grupos contra Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo.

Mikel Oyarzabal, o “número 9 falso” da equipe do técnico Luis de la Fuente, foi alvo de muitas críticas. O motivo: diante de um adversário que se posicionava bem recuado, Oyarzabal ficava frequentemente completamente isolado na ponta de ataque. E isso veio acompanhado de uma estatística desastrosa: nos primeiros 30 minutos contra Cabo Verde, o atacante do Real Sociedad não teve um único contato com a bola. Zero. Antes disso, isso nunca havia acontecido com nenhum outro jogador em uma partida da Copa do Mundo.

Dizer que as coisas correram melhor na vitória por 4 a 0 contra a Arábia Saudita seria um eufemismo total. Pois, quando já havia se passado meia hora do segundo jogo da fase de grupos, em vez de zero toques na bola, Oyarzabal já somava nada menos que três pontos de pontuação. Uma façanha que, desde 1966, apenas dois outros jogadores haviam conseguido.

  • A importância de Lamine Yamal para o jogo da Espanha já havia ficado bem clara quando o astro do FC Barcelona entrou em campo contra Cabo Verde, aos 70 minutos. Naquela ocasião, ainda não estava pronto para mais, pois acabara de se recuperar de uma lesão; contra a Arábia Saudita, porém, Yamal pôde jogar desde o início — e assim marcou presença de verdade na Copa do Mundo de 2026.

    Na fase inicial, foi sempre o jogador de 18 anos que ocupou vários adversários e, ao contrário da estreia, trouxe muito, muito mais brilho ao jogo dos campeões europeus. Os primeiros minutos foram perfeitos, pois foi Yamal quem marcou o primeiro gol da Espanha nesta Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.

    Um passe perfeito de Oyarzabal para o segundo poste serviu o craque do Barça, e Yamal só precisou empurrar a bola para o gol. O segundo gol, aos 20 minutos, foi marcado pelo próprio Oyarzabal, que aproveitou uma tentativa hesitante de afastamento da Arábia Saudita, se posicionou com inteligência e mandou a bola para o fundo da rede a poucos metros da linha. A distância foi igualmente curta no segundo gol de Oyarzabal, pouco depois: assim, ele completou um gol duplo e uma assistência em menos de 25 minutos.

    Mas as participações diretas nos gols não foram tudo o que tornou Oyarzabal tão valioso naquela tarde de domingo em Atlanta. Com movimentos inteligentes, ele foi frequentemente um fator decisivo para que os espaços se abrissem para os espanhóis e demonstrou qualidades que o técnico de la Fuente valoriza especialmente nele. “Ele tem um talento inato para jogar entre as linhas e utiliza muito bem suas trajetórias. É de classe mundial”, disse o técnico após a vitória por 3 a 0 no amistoso contra a Sérvia, em março, referindo-se ao jogador de 29 anos, que marcou o gol de ouro na final do Euro 2024 contra a Inglaterra, garantindo a vitória por 2 a 1.

    Com agora 27 gols em 55 partidas pela seleção, a média de Oyarzabal com a camisa da seleção já é excelente. Recentemente, porém, ele foi ainda mais longe: nos últimos oito jogos pela Furia Roja, marcou nada menos que dez gols. “Ele é, por assim dizer, o Undav da Espanha”, disse o especialista da MagentaTV, Jürgen Klopp, no intervalo, fazendo uma comparação com o super-reserva da seleção alemã, que levou a Alemanha à vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim no sábado com seus dois gols.

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    Oyarzabal e Yamal, os heróis da partida — mas é a pressão defensiva que impressiona toda a Espanha

    O fato de De la Fuente ter tirado Oyarzabal e Yamal de campo já no intervalo, para poupá-los contra um adversário que, de qualquer forma, já não tinha nenhuma chance, ressalta o valor que a dupla tem para os campeões europeus. Oyarzabal quase marcou um hat-trick quando, aos 36 minutos, após um deslize do goleiro da Arábia Saudita, Mohammed Al-Owais, tocou a bola de forma maravilhosa com a parte externa do pé em direção ao gol, mas acabou acertando apenas a trave.

    Embora Yamal tenha ficado na sombra de Oyarzabal no domingo, ele também convenceu plenamente, além de ter marcado o primeiro gol. E não apenas no jogo com a bola, mas, acima de tudo, na contrapressão.

    Chamou a atenção a garra e a intensidade com que toda a seleção espanhola, logo após perder a posse de bola, entrava imediatamente no modo de recuperação, o que foi um fator absolutamente decisivo para o domínio extremo. “Eles sempre chegam a situações de finalização, se posicionam a 20, 25 metros da meta. Consequentemente, isso é uma missão impossível para a Arábia Saudita”, elogiou Klopp, referindo-se à pressão defensiva espanhola.

    A Arábia Saudita ficou sem ter acesso à bola durante os 90 minutos completos, porque os espanhóis simplesmente não permitiram que o adversário a tivesse — embora, no segundo tempo, com a vantagem clara nas costas, tenham jogado de forma visivelmente mais tranquila.

    A mídia espanhola certamente vai recuar em suas críticas, em parte severas, feitas após a estreia fracassada na Copa do Mundo; o jornal “As”, por exemplo, havia ironizado: “O grande favorito ao título? Podemos deixar essa manchete de lado com toda a tranquilidade.” Agora, provavelmente vão resgatá-la rapidamente da gaveta.

  • Espanha x Arábia Saudita 4 a 0 (3 a 0) — os dados da partida


    Jogo

    Espanha x Arábia Saudita

    Competição

    Copa do Mundo de 2026, fase de grupos, 2ª rodada

    Resultado

    4 a 0 (3 a 0)

    Gols

    1 a 0 Yamal (11'), 2 a 0, 3 a 0 Oyarzabal (21', 24'), 4 a 0 Al-Tambakti (49', gol contra)

    Local

    Atlanta (EUA)


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