"O Undav da Espanha": De zero toques na bola a três pontos marcados! O símbolo da resposta espanhola aos críticos na Copa do Mundo de 2026 não é Lamine Yamal

A importância de Lamine Yamal para o jogo da Espanha já havia ficado bem clara quando o astro do FC Barcelona entrou em campo contra Cabo Verde, aos 70 minutos. Naquela ocasião, ainda não estava pronto para mais, pois acabara de se recuperar de uma lesão; contra a Arábia Saudita, porém, Yamal pôde jogar desde o início — e assim marcou presença de verdade na Copa do Mundo de 2026.

Na fase inicial, foi sempre o jogador de 18 anos que ocupou vários adversários e, ao contrário da estreia, trouxe muito, muito mais brilho ao jogo dos campeões europeus. Os primeiros minutos foram perfeitos, pois foi Yamal quem marcou o primeiro gol da Espanha nesta Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.

Um passe perfeito de Oyarzabal para o segundo poste serviu o craque do Barça, e Yamal só precisou empurrar a bola para o gol. O segundo gol, aos 20 minutos, foi marcado pelo próprio Oyarzabal, que aproveitou uma tentativa hesitante de afastamento da Arábia Saudita, se posicionou com inteligência e mandou a bola para o fundo da rede a poucos metros da linha. A distância foi igualmente curta no segundo gol de Oyarzabal, pouco depois: assim, ele completou um gol duplo e uma assistência em menos de 25 minutos.

Mas as participações diretas nos gols não foram tudo o que tornou Oyarzabal tão valioso naquela tarde de domingo em Atlanta. Com movimentos inteligentes, ele foi frequentemente um fator decisivo para que os espaços se abrissem para os espanhóis e demonstrou qualidades que o técnico de la Fuente valoriza especialmente nele. “Ele tem um talento inato para jogar entre as linhas e utiliza muito bem suas trajetórias. É de classe mundial”, disse o técnico após a vitória por 3 a 0 no amistoso contra a Sérvia, em março, referindo-se ao jogador de 29 anos, que marcou o gol de ouro na final do Euro 2024 contra a Inglaterra, garantindo a vitória por 2 a 1.

Com agora 27 gols em 55 partidas pela seleção, a média de Oyarzabal com a camisa da seleção já é excelente. Recentemente, porém, ele foi ainda mais longe: nos últimos oito jogos pela Furia Roja, marcou nada menos que dez gols. “Ele é, por assim dizer, o Undav da Espanha”, disse o especialista da MagentaTV, Jürgen Klopp, no intervalo, fazendo uma comparação com o super-reserva da seleção alemã, que levou a Alemanha à vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim no sábado com seus dois gols.