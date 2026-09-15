AFP
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O último tango! Lionel Messi faz retorno sensacional à seleção argentina para emocionante partida de despedida
Preparando o palco para uma despedida lendária
Lionel Scaloni confirmou a convocação da Argentina para os próximos amistosos internacionais da Fifa contra Bolívia, Burkina Faso e Benin, marcando os primeiros jogos da seleção após a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da lista é Lionel Messi, que se aposentou recentemente da seleção, mas retornará ao país para uma despedida final. O presidente da AFA, Chiqui Tapia, confirmou que o icônico capitão participará de uma partida especial contra Benin no Estádio Monumental, em 6 de outubro.
"Depois de receber o aceite do Lionel, vou convidar todos os campeões do mundo que participaram com ele da Copa do Mundo do Catar de 2022, para que, com suas famílias, possam acompanhá-lo na partida que será inesquecível para os torcedores argentinos da Seleção, para ver o último tango do melhor jogador do mundo", declarou Tapia.
- NurPhoto
Misturando campeões mundiais com talentos europeus emergentes
Ao lado dos veteranos que estão de volta, Scaloni convocou vários jovens empolgantes que atualmente brilham pela Europa. A seleção conta com novas convocações, entre elas Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica) e Santiago Castro (Roma). Também há retornos importantes de Agustín Giay (Palmeiras) e Leonardo Balerdi (Roma), com o defensor ansioso para compensar o fato de ter ficado fora da última Copa do Mundo por causa de uma lesão muscular.
No entanto, a comissão técnica terá de lidar com algumas ausências notáveis, incluindo Leandro Paredes, Nahuel Almada, Thiago Almada e o aposentado Nicolás Otamendi, devido a várias suspensões e aposentadorias.
Um panorama completo do elenco selecionado
A lista completa de jogadores convocados para os próximos compromissos da Argentina traz uma forte mistura de estrelas globais e promessas em ascensão em todas as posições:
- Goleiros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Roman Vega (Zenit)
- Meio-campistas: Enzo Fernandez (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica)
- Atacantes: José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami)
- MIS
Mapeando a tabela de jogos do outono
Com a turnê pela China cancelada após a aposentadoria inicial de Messi, a Argentina acertou amistosos contra adversários sul-americanos conhecidos e seleções africanas. A Argentina enfrentará a Bolívia em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Depois, receberá Burkina Faso em 3 de outubro e encerrará a janela contra o Benin em 6 de outubro, no estádio Monumental. Além desses amistosos emocionantes, o futuro de longo prazo do técnico Lionel Scaloni segue sendo assunto, já que seu contrato expira em dezembro, deixando a AFA ansiosa para garantir sua permanência no futuro.
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