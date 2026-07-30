O último deles foi Yaisle: a história de 3 técnicos que chocaram o Al-Ahly e o deixaram contra a sua vontade

O primeiro a renunciar ao cargo de treinador do Al-Ahli foi o português Vítor Pereira, depois de comandar a equipe por uma única temporada em 2013-2014, e, ironicamente, ele é um dos candidatos a suceder Jaissle no momento atual.
Após o fim da temporada 2013-2014, Pereira ainda tinha mais uma temporada em seu contrato com o Al-Ahli, e o clube saudita desejava sua permanência, mesmo que ele pedisse o dobro do salário, segundo admitiu seu presidente na época, o príncipe Fahd bin Khalid.
Pereira havia conquistado o terceiro lugar com o Al-Ahli no Campeonato Saudita, além de chegar à final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas, antes da derrota para o Al-Shabab por 3 a 0, o que o expôs a fortes críticas após aquela partida.
Alguns consideraram que esse ataque foi a verdadeira razão por trás da saída do treinador português, mas ele declarou que estava ligado a circunstâncias pessoais em seu país, o que o levou a partir, apesar de seu desejo de permanecer no "Al-Raqi".
De fato, Vítor Pereira não passou a treinar nenhuma equipe imediatamente, até janeiro de 2015, quando comandou o Olympiacos, antes de iniciar uma longa jornada com vários clubes, como Fenerbahçe, Munique 1860, Shanghai, Corinthians, Flamengo, Al-Shabab, Wolverhampton e Nottingham Forest.
O curioso é que, quando Vítor Pereira retornou à Liga Roshn no início de 2024 para comandar o Al-Shabab, saiu rapidamente no fim do mesmo ano, pelos mesmos motivos de Jaissle, isso após receber uma oferta para trabalhar no Campeonato Inglês, com o Wolverhampton.
O nome do treinador português foi associado a um novo retorno à Liga Roshn na próxima temporada, tendo sido cotado para comandar o Al-Hilal como sucessor do italiano Simone Inzaghi, além de ter entrado nos planos do Al-Ahli no momento atual para suceder Jaissle.