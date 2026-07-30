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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O último deles foi Yaisle: a história de 3 técnicos que chocaram o Al-Ahly e o deixaram contra a sua vontade

Especiais e Opinião
Al-Ahli
M. Jaissle
C. Gross
V. Pereira
V. Pereira
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Alemanha
Suíça
Portugal

O treinador alemão colocou o "nobre" em apuros

O alemão Matthias Jaissle, treinador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, não foi o primeiro técnico a decidir deixar o comando do clube durante a era da liga profissional, já que outros dois treinadores o antecederam nessa decisão.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli nesta quinta-feira, com o objetivo de assumir o Newcastle United na próxima temporada, como substituto de seu antigo treinador Eddie Howe.

  • 33 eras de treinador

    Desde o início da era do profissionalismo no Campeonato Saudita, na temporada 2008-2009, o Al-Ahli realizou 33 trocas de treinadores, por diferentes motivos.

    Essas mudanças incluíram alguns treinadores que assumiram o cargo mais de uma vez, como o suíço Christian Gross, e outros que foram nomeados de forma interina, como Saleh Al-Mohammadi, além de alguns que fizeram isso mais de uma vez, como Youssef Anbar.

    No entanto, dentre essas 33 trocas, apenas 3 treinadores deixaram o comando do Al-Ahli por vontade própria, sendo o último deles o alemão Matthias Jaissle, segundo o jornal saudita "Al-Riyadiah".

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  • Vítor Pereira: saída surpreendente e possível retorno

    O primeiro a renunciar ao cargo de treinador do Al-Ahli foi o português Vítor Pereira, depois de comandar a equipe por uma única temporada em 2013-2014, e, ironicamente, ele é um dos candidatos a suceder Jaissle no momento atual.

    Após o fim da temporada 2013-2014, Pereira ainda tinha mais uma temporada em seu contrato com o Al-Ahli, e o clube saudita desejava sua permanência, mesmo que ele pedisse o dobro do salário, segundo admitiu seu presidente na época, o príncipe Fahd bin Khalid.

    Pereira havia conquistado o terceiro lugar com o Al-Ahli no Campeonato Saudita, além de chegar à final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas, antes da derrota para o Al-Shabab por 3 a 0, o que o expôs a fortes críticas após aquela partida.

    Alguns consideraram que esse ataque foi a verdadeira razão por trás da saída do treinador português, mas ele declarou que estava ligado a circunstâncias pessoais em seu país, o que o levou a partir, apesar de seu desejo de permanecer no "Al-Raqi".

    De fato, Vítor Pereira não passou a treinar nenhuma equipe imediatamente, até janeiro de 2015, quando comandou o Olympiacos, antes de iniciar uma longa jornada com vários clubes, como Fenerbahçe, Munique 1860, Shanghai, Corinthians, Flamengo, Al-Shabab, Wolverhampton e Nottingham Forest.

    O curioso é que, quando Vítor Pereira retornou à Liga Roshn no início de 2024 para comandar o Al-Shabab, saiu rapidamente no fim do mesmo ano, pelos mesmos motivos de Jaissle, isso após receber uma oferta para trabalhar no Campeonato Inglês, com o Wolverhampton.

    O nome do treinador português foi associado a um novo retorno à Liga Roshn na próxima temporada, tendo sido cotado para comandar o Al-Hilal como sucessor do italiano Simone Inzaghi, além de ter entrado nos planos do Al-Ahli no momento atual para suceder Jaissle.

  • Christian Gross: a despedida dos campeões

    Após a saída de Pereira, o técnico suíço Christian Gross assumiu o comando do Al-Ahli em 2014, levando-o à conquista do título da Copa do Príncipe Herdeiro, além de fazer uma temporada de destaque no Campeonato Saudita, mas terminou em segundo lugar, atrás do Al-Nassr.

    A segunda temporada foi a melhor da história do Al-Ahli, e talvez também de Gross, já que o "refinado" técnico suíço levou o clube à conquista da dobradinha do Campeonato Saudita e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas pela primeira vez em sua história.

    Naquele momento, o Al-Ahli ofereceu ao técnico suíço a renovação de seu contrato, que já havia expirado, mas ele recusou, afirmando que precisava de descanso após duas temporadas de trabalho árduo no Campeonato Saudita.

    Gross negou a existência de divergências financeiras entre ele e a diretoria do Al-Ahli acerca da renovação, afirmando que estava ligado a questões familiares que o impediam de continuar com o clube saudita.

    O curioso é que esse descanso não durou muito, pois Gross retornou ao comando do Al-Ahli em outubro de 2016, após os resultados negativos que o time enfrentou sob o comando do técnico português José Gomes.

    O técnico suíço permaneceu até o fim da temporada, sem levar o time à conquista de qualquer título, deixando o cargo, que passou a ser ocupado pelo ucraniano Serhiy Rebrov em seu lugar.

    O mais estranho é que Gross voltou ao Al-Ahli por uma terceira vez, em outubro de 2019, mas o desfecho desta vez foi duro, já que foi demitido cerca de 4 meses após sua contratação, devido aos maus resultados.

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