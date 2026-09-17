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Alvino Hanafi

Traduzido por

'O túnel era um lago!' - Por que Levante x Athletic Bilbao foi dramaticamente cancelado minutos antes do início

La Liga
Levante
Athletic Bilbao

A partida do Athletic Bilbao pela La Liga contra o Levante foi adiada minutos antes do pontapé inicial após a chuva torrencial em Valência. O gramado alagado e as condições impraticáveis forçaram as autoridades a cancelar o jogo, fazendo o Athletic voltar a Bilbao antes da partida de sábado contra o Deportivo Alavés.

  • Chuva torrencial força adiamento tardio de jogo de La Liga

    O Athletic Bilbao voltou para casa sem entrar em campo depois que seu jogo da 6ª rodada de La Liga contra o Levante foi adiado minutos antes do pontapé inicial previsto para as 21h30. As fortes chuvas em Valência deixaram o gramado do Ciutat de Valencia completamente encharcado.

    Após inspeções oficiais no gramado realizadas por representantes de LaLiga e pelo árbitro da partida, Alejandro Quintero, as autoridades determinaram que o campo estava sem condições de jogo.

    "Ficou determinado que o gramado não atende às condições exigidas para que a partida seja disputada e, portanto, foi tomada a decisão de adiar o jogo", confirmou o comunicado oficial do clube.


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    Gramado encharcado e túnel alagado impedem a realização da partida

    O tempo piorou rapidamente enquanto os jogadores de ambas as equipes faziam o aquecimento pré-jogo no gramado. O acúmulo de água impedia que a bola rolasse naturalmente pelo campo, enquanto o túnel que levava dos vestiários inundou completamente.

    A Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) havia ativado mais cedo, ao longo do dia, um alerta laranja para chuvas intensas em toda Valência.

    Com as condições piorando, o árbitro Quintero mandou os jogadores de volta aos vestiários antes de oficialmente cancelar a partida.

  • A ausência em competições europeias simplifica o reagendamento de partidas

    Encontrar uma data substituta para a partida deve ser algo simples, já que nenhum dos clubes disputa competição europeia nesta temporada. O diretor de futebol do Athletic, Mikel Gonzalez, destacou que há datas disponíveis após a próxima pausa para jogos de seleções e antes do início da Copa do Rei no fim de outubro.

    Disputar a partida na quinta-feira foi descartado imediatamente devido às limitações de um calendário apertado.

    O Athletic recebe o Deportivo Alaves na tarde de sábado, enquanto o Levante viaja para enfrentar o Villarreal no domingo.

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  • imago-sport-1083402184.jpgAgenciaLOF

    Athletic volta o foco para duelo contra o Alavés em San Mamés

    O Athletic voltou a Bilbao na manhã de quinta-feira, como planejado originalmente, para retomar a preparação para o clássico do fim de semana contra o Alavés, em San Mamés. O elenco terá uma agenda cheia antes da próxima pausa internacional de duas semanas.

    Durante a pausa, o clube tem confronto marcado com a Real Sociedad na final da Euskal Herria Kopa na sexta-feira, 2 de outubro.

    A LaLiga anunciará a nova data e o horário de início da partida contra o Levante assim que os dois clubes chegarem a um acordo.

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