O Athletic Bilbao voltou para casa sem entrar em campo depois que seu jogo da 6ª rodada de La Liga contra o Levante foi adiado minutos antes do pontapé inicial previsto para as 21h30. As fortes chuvas em Valência deixaram o gramado do Ciutat de Valencia completamente encharcado.

Após inspeções oficiais no gramado realizadas por representantes de LaLiga e pelo árbitro da partida, Alejandro Quintero, as autoridades determinaram que o campo estava sem condições de jogo.

"Ficou determinado que o gramado não atende às condições exigidas para que a partida seja disputada e, portanto, foi tomada a decisão de adiar o jogo", confirmou o comunicado oficial do clube.



