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O Tubarão chega a Paris! PSG conclui transferência bombástica de € 50 milhões pelo astro do Barcelona Ferran Torres
PSG conclui transferência de Ferran Torres por € 50 milhões
O PSG oficialmente concluiu a contratação de Torres junto ao Barcelona após dias de intensas negociações. O gigante francês chegou a um acordo total com o clube catalão por uma taxa de transferência estimada na casa dos € 50 milhões. O atacante de 26 anos assinou um lucrativo contrato de cinco anos, que o manterá na capital francesa até 2031. Ele também recebeu a prestigiosa camisa 9 antes da nova temporada no Parc des Princes.
Torres deixa o Camp Nou após uma passagem doméstica de grande sucesso. Ele conquistou três títulos da La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha desde que chegou vindo do Manchester City no início de 2022.
Herói da Copa do Mundo chega a Paris
A transferência bombástica acontece apenas algumas semanas depois de Torres consolidar seu status como herói nacional no maior palco de todos. O atacante dinâmico marcou o gol dramático da vitória aos 106 minutos contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 para garantir o segundo título mundial da Espanha.
O PSG divulgou um breve comunicado oficial para dar as boas-vindas à sua nova contratação de peso. "O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar que garantiu os serviços de Ferran Torres", confirmou o clube em seu site. "O atacante espanhol campeão da Copa do Mundo assinou com o clube até 2031 e vestirá a camisa 9."
Reencontro com o técnico Enrique
A mudança para a capital francesa representa uma grande oportunidade para Torres, principalmente porque o reencontra com o ex-técnico da Espanha Luis Enrique. O treinador do PSG é um admirador declarado do atacante e anteriormente fez dele uma peça tática vital em suas formações na seleção.
Torres havia entrado nos 12 meses finais de seu contrato com o Barcelona. Sem uma renovação imediata na mesa, o atacante explorou ativamente uma saída no verão para garantir minutos regulares como titular em outro lugar. Apesar da forte concorrência por vagas ao lado do veterano centroavante Robert Lewandowski, Torres seguiu sendo altamente eficaz. Ainda assim, ele conseguiu marcar 40 gols em 94 partidas por todas as competições nas últimas duas temporadas sob o comando de Hansi Flick.
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Barcelona busca substitutos para o ataque
A injeção maciça de € 50 milhões em dinheiro representa um impulso financeiro bem-vindo para o Barcelona, que rejeitou rapidamente uma oferta inicial de € 40 milhões do PSG no início deste mês. Esses recursos vitais darão ao gigante espanhol uma flexibilidade tática muito maior no restante da janela de transferências.
O time de Flick agora precisa trabalhar com dedicação para reforçar o próprio setor ofensivo após esta saída de grande repercussão. O peso-pesado de LaLiga já contratou Anthony Gordon, do Newcastle, e Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, para ajudar a preencher a lacuna deixada.
Enquanto isso, Torres será integrado imediatamente ao estrelado elenco do PSG de Enrique. A expectativa é grande para que o versátil atacante espanhol assuma um papel central enquanto o clube parisiense tenta mais uma investida séria na Champions League nesta temporada.
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