O PSG oficialmente concluiu a contratação de Torres junto ao Barcelona após dias de intensas negociações. O gigante francês chegou a um acordo total com o clube catalão por uma taxa de transferência estimada na casa dos € 50 milhões. O atacante de 26 anos assinou um lucrativo contrato de cinco anos, que o manterá na capital francesa até 2031. Ele também recebeu a prestigiosa camisa 9 antes da nova temporada no Parc des Princes.

Torres deixa o Camp Nou após uma passagem doméstica de grande sucesso. Ele conquistou três títulos da La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha desde que chegou vindo do Manchester City no início de 2022.